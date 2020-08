Les Flyers de Philadelphie chercheront à décrocher leur série de quarts de finale de la Conférence de l’Est pour leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2012 lorsqu’ils affronteront les Canadiens de Montréal lors du sixième match, vendredi à Toronto.

Les Flyers, tête de série, ont perdu 5-3 lors du cinquième match mercredi, mais détiennent toujours une avance de 3-2 dans la série contre le huitième tête de série des Canadiens, qui sera sans l’attaquant Brendan Gallagher pour le reste de la série en raison d’une mâchoire cassée. . Montréal a déclaré que Gallagher nécessiterait une intervention chirurgicale.

Les Flyers sont en avance dans cette série grâce en grande partie au gardien de deuxième année Carter Hart, qui a enregistré des blanchissages consécutifs lors des matchs 3 et 4.

Mais l’attaque de Philadelphie a battu en brèche, ne réussissant que huit buts lors des cinq premiers matchs.

«Il joue extrêmement bien», a déclaré l’entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, à propos de Hart. « (Mercredi) il y en aura peut-être un ou deux qu’il voudra peut-être récupérer, mais à la fin de la journée, nous avons beaucoup confiance en lui. Il ira bien le prochain match. »

Les Flyers doivent être encouragés avec leur avantage numérique, qui a cliqué trois fois mercredi. Jake Voracek a marqué deux des buts en avantage numérique. Les Flyers n’avaient pas marqué trois jeux de puissance en un seul match éliminatoire depuis 2012 contre les Penguins de Pittsburgh.

Les Canadiens ont joué très physiquement dans le cinquième match et ont également semblé irriter les Flyers.

À mi-parcours, Nick Suzuki a dépassé Hart et lui a tapé sur la tête. Cela faisait partie d’une série de séquences folles dans lesquelles Matt Niskanen faisait tomber plusieurs dents de la bouche de Gallagher avec une vérification croisée. En outre, Travis Sanheim de Philadelphie a été croisé contre les planches avec un coup discutable de Jesperi Kotkaniemi.

La LNH a annoncé jeudi que Niskanen aurait une audience plus tard dans la journée avec la sécurité des joueurs de la LNH au sujet de son coup sur Gallagher.

Pendant ce temps, Suzuki a balayé son robinet sur le gardien des Flyers.

« Je n’avais aucune intention », a déclaré Suzuki à propos du tap, qui a eu lieu après que les Canadiens ont égalisé le match à 2. « Je ne pensais pas vraiment. J’étais juste excité pour le but. C’était juste une réaction. .. Je l’ai vu sur la rediffusion et je pensais que je n’aurais probablement pas dû faire ça. Mais c’est arrivé. Je n’essayais pas d’être antisportif. «

Avant la blessure, Gallagher a marqué pour casser une chute de huit matchs sur son 37e tir des séries éliminatoires.

«C’est le Gally que nous aimons», a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Canadiens, Kirk Muller. « Et c’est ce qu’il peut apporter à une équipe. Il a amené des gars dans le combat. C’est un compétiteur, c’est un joueur fier. Il joue dur, il travaille pour chaque but qu’il obtient et je pensais qu’il avait un match exceptionnel. »

Après des blanchissages consécutifs, les Canadiens ont fait leurs preuves dans le cinquième match. La clé est de recommencer pour essayer de prolonger cette série à un septième match.

« Ce groupe est composé de gars de grand caractère, de grands leaders », a déclaré Muller. « Ils auraient pu venir ici ce soir et dire: » Écoutez, vous savez, nous sommes les outsiders. Nous sommes entrés, nous pourrions rentrer chez nous et les gens diraient probablement que cela a plutôt réussi. » Mais ils ne sont pas complaisants. Ils ne sont pas contents. Ils veulent continuer à jouer et ils l’ont prouvé. «

Si les Flyers peuvent démarrer rapidement dans le sixième match, ils auront une bonne chance de remporter leur première série éliminatoire en huit ans. L’équipe qui a marqué la première de cette série a remporté les cinq matchs.

« Nous devons nous préparer pour un match 6 », a déclaré Voracek. « Nous savions que cela n’allait pas être facile. Nous devons juste continuer à travailler dur et gagner ces deux balles de match. »

Sean Couturier de Philadelphie a joué sans doute son meilleur match de la série avec deux passes et trois coups sûrs.

– Médias au niveau du champ