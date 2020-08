Le USA Today Sports Madden 20 $ 10K Open Powered by Super League a un champion, le tout premier chant parmi les joueurs de Madden.

Le Madden 20 10K Open inaugural, qui a duré près d’un mois, a vu 450 participants à l’esport tester leurs compétences pour une éventuelle réduction du prize pool de 10000 $.

Après une tonne de superbes affrontements, les sept derniers joueurs du tournoi se sont dirigés vers le week-end dernier pour tenter de remporter le premier prix, avec un groupe formidable sortant de l’action en tête-à-tête.

Support nord: Bâton de guerre (au revoir)

Support sud: Chiggs de 300

Support ouest: Franklin1942

Support est: Equozo

Les éliminatoires au meilleur de trois sont allées et venues en un clin d’œil, cependant, avec Chiggs de 300 et Equozo faisant le travail rapide de leurs adversaires, tous deux n’ayant besoin que de deux matchs pour atteindre la finale.

Pour Chiggs de 300, son succès continu avec la défense des Ravens de Baltimore a rendu difficile pour l’attaque de l’adversaire de produire un élan qui change la donne, ce qui n’était pas accidentel ou chanceux, mais plutôt le résultat d’une étude d’avant-match. « Je savais exactement ce que mon adversaire allait courir en attaque », a-t-il expliqué à For The Win, « et j’ai pu me préparer avant les matchs. »

Cette préparation n’a fait qu’accentuer une attaque offensive – une qu’il avait mentionnée aurait quelques rides supplémentaires dans le plan de match – et il a clôturé les demi-finales 20-10 et 30-16.

Les talents de Madden 20 d’Equozo n’ont pas non plus déçu. Il avait dominé en défense pendant le tournoi, en utilisant une équipe des Chiefs de Kansas City qui a cédé en moyenne deux touchés par match. En revanche, l’attaque – comme nous nous y attendons tous – avait incendié d’autres équipes avec près de cinq touchés par match.

Bien que les deux jeux ne correspondent pas complètement à ces paramètres – 21-7 et 23-20, respectivement – les résultats ont capturé l’éthique approuvée par Al Davis: gagnez, bébé!

À partir de là, la confrontation finale au meilleur des trois a été fixée. C’était deux joueurs capables de surpasser l’autre, des deux côtés du ballon. Les pensées globales de 300 ont fait écho à ce que nous avons entendu dans des moments comme ceux-ci: «Même si j’étais heureux d’être en finale, je savais que le travail n’était pas terminé.»

Et puis, coup d’envoi!

…Jeu 1: 38-21

…Jeu 2: 17-10

Et juste comme ça, le travail d’un champion était terminé. Jeu. Ensemble. Madden.

«Je n’ai fait aucun changement majeur après la demi-finale», a déclaré Chiggs de 300 ans à For The Win après avoir remporté la première place. Il avait tenté un éventuel changement défensif pour contrer l’attaque offensive de son adversaire, mais cela ne s’est jamais produit. En fin de compte, c’était sa journée au soleil – ou vraiment: une journée dans le confort de sa propre maison.

Quelle est la sensation, ai-je demandé.

«C’est un honneur d’être le premier champion du tournoi USA Today Madden», a-t-il déclaré, avant de se concentrer sur le plaisir général. «L’expérience a été formidable, toutes les personnes impliquées ont fait un travail incroyable. C’était génial de pouvoir concourir pour une part de 10 000 $ dans un tournoi à entrée gratuite, le tout depuis chez soi. »

Le succès du tournoi laisse ouverte l’idée que des répétitions pourraient sûrement se produire plus tard – dans le football et au-delà.

Quant au premier champion Madden? Il y a toujours une première pour tout, en particulier dans le cosmos du sport où les enregistrements sont conservés, discutés, puis rejoués dans les conversations. Cela fait partie du plaisir. Et maintenant, il y a une petite tranche de l’histoire de l’e-sport qui ira de pair (ou contrôleur) avec un joueur de Madden et son équipe Ravens …

Chiggs de 300 hier, le USA Today Sports Madden 20 $ 10K Open Propulsé par le tout premier champion de Super League Chiggs de 300 aujourd’hui et pour toujours!

Ce tournoi n’est ni affilié ni sponsorisé par Electronic Arts Inc. ou ses concédants de licence.