La légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, décédée dans un tragique accident d’hélicoptère avec sa fille Gigi en janvier, aurait fêté dimanche son 42e anniversaire. Vanessa Bryant a partagé un hommage d’anniversaire émotionnellement dévastateur à son mari sur Instagram et a remercié Kobe de «m’aimer suffisamment pour durer plusieurs vies».

«À mon bébé ~

Bon anniversaire. Je t’aime et tu me manques plus que je ne pourrai jamais l’expliquer. Je souhaite que vous et Gigi soyez ici pour VOUS célébrer! J’aimerais pouvoir vous préparer votre plat préféré ou un gâteau d’anniversaire avec ma Gigi. Tes gros câlins, tes baisers, ton sourire, ton gros rire me manque. Je m’ennuie de te taquiner, de te faire rire et d’éclater ta bulle. Tu me manques assis sur mes genoux comme mon gros bébé que tu es.

Je pense tout le temps à ta tendresse et à ta patience. Je pense à tout ce que vous feriez dans des situations pour m’aider à faire face à tout ce qui se passe sur moi. Merci d’avoir grandi avec moi et de m’avoir appris à être forte. Comment essayer de voir le meilleur des gens mais découper les bs. Vos gestes réfléchis et la façon incroyable dont vous nous avez fait ressentir nous ont beaucoup manqué.

J’imagine votre sourire et vos larges gros câlins de bienvenue chaque jour. Dieu, vous me manquez tellement tous les deux. Nos vies sont si vides sans toi et Gigi. J’ai été complètement brisé à l’intérieur. Autant j’ai envie de pleurer, je mets un sourire sur mon visage pour faire briller un peu plus les jours de nos filles. Je ne suis pas le plus fort, ils le sont. Ils sont forts et résilients. Je suis sûr que vous en êtes fier. Ils ont mis un sourire sur mon visage tous les jours. J’aimerais pouvoir me réveiller de cet horrible cauchemar. J’aimerais pouvoir surprendre nos filles et vous souhaiter la bienvenue à vous et à Gigi. Je suis en colère de ne pas être allé le premier. J’ai toujours voulu passer en premier pour ne pas avoir égoïstement à ressentir ce chagrin d’amour. Tu étais censé me manquer. Gigi était censée être ici avec ses sœurs. Ça aurait dû être moi.

Il y a tellement de choses que j’aimerais pouvoir vous dire et vous montrer à vous et à Gigi. Tant de choses que vous seriez heureux de voir et de faire partie. Tant de jalons pour nos filles. Tant de choses dont vous seriez fier. Je suis tellement reconnaissant d’avoir des morceaux de paradis ici sur terre pour lesquels je me réveille – merci à VOUS. Merci de m’aimer suffisamment pour durer plusieurs vies. Dans chaque vie, je vous choisirais. Merci de m’avoir montré ce qu’est le véritable amour. Merci pour tout. Je sais que ma Gigi te célèbre comme elle l’a toujours fait lors de nos jours spéciaux. Ma princesse attentionnée me manque tellement! Natalia, Gianna, Bianka, Capri et moi vous souhaitons un joyeux anniversaire mon amour. Je t’aime pour le moment, pour toujours et pour toujours. «

