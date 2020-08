néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du 70e anniversaire de Formule 1 à Silverstone (Royaume-Uni) avec un stratégie grand pneu ce qui lui a valu sa première victoire de l’année devant la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton et du Finn Valtteri Bottas.

SILVERSTONE MAX I Verstappen règne dans le # GBR2movistarF1 pic.twitter.com/XDfFK7GBxy – F1 dans Movistar + (@ movistar_F1) 9 août 2020

Verstappen brisé l’hégémonie de Mercedes et a ajouté la neuvième victoire de sa carrière grâce à sa sage décision de terminer les qualifications de samedi sur un pneu dur, ce qui lui a permis d’avoir un une plus grande résistance de ses roues lors de la course ce dimanche en ce qui concerne les deux Mercedes, qui portaient des pneus composés moyens.

Le leader du championnat du monde Hamilton a pris la deuxième place après avoir changé de pneus à 10 tours de la fin et dépassé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a terminé quatrième, et son coéquipier Bottas dans les cinq derniers. Le Britannique compte 107 points, 30 de plus que Verstappen, deuxième de la Coupe du monde.

?? FIN DE COURSE (TOUR 52/52) ?? TOP 10

Verstappen

Hamilton

Bottas

Leclerc

Albon

Promenade

Hülkenberg

Ou avec

Norris

Kvyat # F170 ???? # F1 pic.twitter.com/zImr1I6MOa – Formule 1 (@ F1) 9 août 2020

Les dix premières places donnant accès aux points ont été complétées par le Thaï Alexander Albon (Red Bull), le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et son coéquipier allemand Nico Hülkenberg, le Français Esteban Ocon (Renault) le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Russe Daniil Kvyat (Alpha Tauri).

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel (Ferrari), qui a joué dans un mauvais départ avec lequel il est passé de la onzième à la dernière place, il a terminé douzième, juste devant les Espagnols Carlos Sainz (McLaren), blessé par une erreur de son équipe à son premier arrêt, ce qui lui a fait perdre plusieurs positions.