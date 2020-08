Stratégie et gestion des pneus. Ce sont les deux clés pour le pilote néerlandais Max Verstappen pour remporter sa nouvelle victoire en F1 et sa première à Silverstone. Surprise absolue pour Mercedes, qui a souffert avec les pneus. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont complété le podium.

En quelques instants, le résumé de la course.

Voici le tour par tour du GP du 70e anniversaire:

Retour de courtoisie: Tous les pilotes démarrent en douceur.

Tour 1: Les feux de signalisation s’éteignent! Le GP du 70e anniversaire commence. Bottas garde P1. Verstappen passe Hülkenberg. Nico tombe en P4. Pression intense de Lewis sur Valtteri. Vettel tombe à P20.

2ème round: Bottas 0.8s de Hamilton. Le Finlandais ne peut pas s’échapper. Se promener en P5 met la pression sur son partenaire Hülkenberg. Ricciardo P6.

3e tour: Dans le jeu, Vettel au virage 1 a perdu la voiture et a failli avoir Sainz. Bottas 1s derrière Hamilton. Il fait de son mieux pour ne pas activer le DRS.

Tour 4: Norris a la pression d’Albon et de Leclerc pour le P8. Pendant ce temps, son partenaire Sainz en P11 avec un rythme plus faible.

Tour 5: Verstappen avec un bon rythme. Il était 0.4s plus rapide que Hamilton sur ce virage. Écart de 2,0 s.

Tour 6: Bottas maintient une différence de 1,3 s avec Hamilton.

Tour 7: Albon dans les stands. Red Bull’s Thai sort fort.

Ronde 8: Gasly et Giovinazzi dans les stands. Ils datent également dur.

Tour 9: Verstappen toujours plus proche de Hamilton. Écart de 1,2 s. Rappelez-vous que Mercedes va avec les moyens et Max avec dur. Le Red Bull aura un relais plus long.

Tour 10: Dans sa mire, Verstappen a Hamilton. Essayez d’entrer l’activation du DRS.

Tour 11: Albon a failli perdre la voiture à Stowe. Le Red Bull Thai en P16.

Tour 12: Les pneus de Lewis Hamilton s’usent considérablement. Verstappen est en ligne. Bottas repart à 2,1 s.

Tour 13: Verstappen en feu sur Hamilton. Lewis tient bon.

Tour 14: Bottas dans les fosses. Le pilote Mercedes sort dur. Il revient à P6.

Tour 15: Hamilton dans les stands. Verstappen est le nouveau leader de la course. Ricciardo entre également. Hülkenberg et Stroll montent en P2 et P3.

Tour 16: Hülkenberg dans les fosses. Hamilton dépasse Leclerc et prend la P4. A un net désavantage la Ferrari avec son unité de puissance.

Tour 17: Verstappen à P1 tourne une seconde plus lentement que Bottas. Son avantage avec les durs diminue progressivement. Conduisez les pneus pour un deuxième relais rapide sur les médiums.

Tour 18: Balade et Leclerc dans les stands. Ils sortent respectivement à P6 et P12.

Tour 19: Vettel continue de grimper. Enfin, passez à la P9. Le pilote Ferrari ne s’est pas encore arrêté.

Tour 20: Verstappen avec un meilleur rythme sur ses pneus par rapport à Bottas. Écart de 14,9 s et en augmentation.

Tour 21: Bon dépassement d’Albon à Gasly. Ils se battent pour P12. C’est le duel pour le poste chez Red Bull.

Billet 22: Verstappen gère très bien les pneus. Il devient de plus en plus rapide à mesure que la voiture est déchargée et que son usure est sous contrôle.

Tour 23: Sainz, Ocon et Vettel dans les stands. L’arrestation de Carlos a été très mauvaise. La McLaren de Madrid perd un temps important.

Tour 24: Verstappen 17,6s derrière Bottas. Hamilton a des problèmes de pneus. Signale des cloques et tourne 1,8 s plus lentement que Max.

Tour 25: Maniabilité Verstappen impeccable et gestion des pneus durs. Ils ont l’air plutôt bien. Gants en soie du Néerlandais de Red Bull.

Tour 26: Ils s’enrôlent dans Red Bull pour être arrêtés.

Tour 27: Verstappen dans les stands. Passez à de nouveaux médias. Bottas sort devant mais passe ensuite à Luffield. Excellent travail de Max, il reprend la tête et s’éloigne.

Tour 28: Verstappen 2.2s de Bottas et 3.9s de Hamilton. La Mercedes essaie d’étirer ce relais.

Tour 29: Pénalité de 5s à Magnussen pour manœuvre dangereuse contre Latifi.

Tour 30: Belle passe d’Albon à Norris à Luffield. Le thaï de Red Bull monte sur le P7.

Tour 31: Hülkenberg et Albon dans les stands. Bottas réalise le tour le plus rapide. La version de Ricciardo sur The Loop. La Renault australienne tombe au P12.

Tour 32: Promenez-vous dans les stands.

Tour 33: Verstappen et Bottas, les leaders de la course, dans les stands. Ils sortent tous les deux dur. Hamilton mène et établit son meilleur tour personnel.

Tour 34: Pneus arrière Hamilton, en particulier celui de gauche, avec une dégradation très élevée. Vettel et Giovinazzi dans les stands.

Tour 35: Sainz dans les stands. Albon presse Ocon pour le P8.

Tour 36: Kvyat et Ricciardo dans les stands. Belle course de Hülkenberg. Il est P5 et remontera d’une place lorsque Leclerc sera aux stands. Il est à 2,1 secondes de Stroll.

Tour 37: La différence entre Hamilton et Verstappen est de 10,8 s. Les Britanniques ne se sont pas encore arrêtés. Mercedes à la limite avec ses pneus.

Tour 38: Albon réalise le tour le plus rapide. Le thaï est en P7.

Tour 39: Hamilton tentera d’être héroïque à la fin de la course sur ce terrain difficile. Il fait 25 tours et en a encore 12. Écart de 10,4 s avec Verstappen.

Tour 40: Verstappen réalise son meilleur tour et est proche de 8,2s derrière Hamilton.

Tour 41: Hamilton commence à perdre le rythme.

Tour 42: Hamilton dans les stands. Difficile pour dur. Chute à P4 Lewis. Verstappen mène à nouveau et est 4,3s derrière Bottas. Leclerc au P3.

Tour 43: Verstappen avec son meilleur tour. Hamilton établit un record dans les premiers secteurs.

Tour 44: Hamilton avec le meilleur tour. Il a 1.3s Leclerc pour le P3.

Tour 45: Hülkenberg dans les stands et sort en douceur. Aller pour le tour rapide. Verstappen continue d’augmenter son rythme. Il est à 5s de Bottas. Hamilton dépasse Leclerc et est P3.

Tour 46: Verstappen marque son meilleur tour et continue de s’éloigner de Bottas. Écart de 6s. Bottas à 3,2 de Hamilton.

Tour 47: Très bon Verstappen. Il s’éloigne de Bottas. C’est déjà 6,8s. Pendant ce temps, Albon à 2,8s de Stroll, à la recherche du P5.

Tour 48: Hamilton avec tout sur Bottas. Écart de 1s.

Tour 49: Excellent Verstappen Red Bull RB16 sur pneus. La voiture s’est radicalement améliorée. La stratégie d’hier en qualifications pour bien commencer la course porte ses fruits.

Tour 50: Duel entre les Mercedes. Hamilton sur de meilleurs pneus, dépasse Bottas à Brooklands et passe à la troisième place. Écart de 8,8 s entre Max et Lewis.

Tour 51: Albon passe Stroll et est P5. Bonne course d’Alex.

Tour 52: Verstappen continue d’augmenter son rythme sur Hamilton. Très constant le Néerlandais de Red Bull, ne cède pas.

Max Verstappen (Red Bull) a remporté la victoire lors du GP du 70e anniversaire. 2e Lewis Hamilton (Mercedes), 3e Valtteri Bottas (Mercedes), 4e Charles Leclerc (Ferrari), 5e Alex Albon (Red Bull), 6e Lance Stroll (Racing Point), 7e Nico Hülkenberg (Racing Point), 8e Esteban Ocon (Renault ), 9e Lando Norris (McLaren), 10e Daniil Kvyat (AlphaTauri).

Lewis Hamilton a réalisé le tour le plus rapide avec 1: 28: 451 au 43e tour et prend un point supplémentaire selon le changement de règlement sportif pour cette saison.

Classement final du Grand Prix du 70e anniversaire 2020

Pos

Pilote

Équipe

Pays

Écart

points

V. Rapide

Total

une.

Max verstappen

Taureau rouge

1: 19,41,993

25

–

25

deux.

Lewis Hamilton

Mercedes

+11 326

18

une

19

3.

Valtteri Bottas

Mercedes

+ 19 231

quinze

–

quinze

Quatre.

Charles Leclerc

Ferrari

+29 289

12

–

12

5.

Alexander Albon

Taureau rouge

+39 146

dix

–

dix

6.

Balade Lance

Point de course

+42 538

8

–

8

7.

Nico Hülkenberg

Point de course

+55 951

6

–

6

8.

Esteban Ocon

Renault

+64 773

4

–

4

9.

Lando Norris

McLaren

+65 544

deux

–

deux

dix.

Daniil Kvyat

AlphaTauri

+69 669

une

–

une

Pilotes sans points:

Onze.

Pierre Gasly

AlphaTauri

+70 642

12.

Sebastian vettel

Ferrari

+73 370

13.

Carlos Sainz

McLaren

+74 070

14.

Daniel Ricciardo

Renault

+ 1 tour

quinze.

Kimi raikkonen

Alfa Romeo

+ 1 tour

16.

Romain Grosjean

Haas

+ 1 tour

17.

Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo

+ 1 tour

18.

George Russell

Williams

+ 1 tour

19.

Nicolas Latifi

Williams

+ 1 tour

Je ne finis pas:

vingt.

Kevin Magnussen

Haas

–