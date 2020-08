Fin 2009, le réalisateur Thomas McCarthy a tourné un pilote pour une série HBO nommée Game of Thrones. Le pilote est le fruit de près de quatre ans de préparation par les scénaristes et showrunners David Benioff et D.B. Weiss, qui a adapté l’histoire d’une série de livres fantastiques de George R. R. Martin. Malgré le matériel source solide et tout le travail qui y a été consacré, le pilote a été presque une perte totale. Benioff et Weiss ont projeté le pilote terminé pour leur ami et collègue scénariste Craig Mazin, qui avait du mal à comprendre l’intrigue et à suivre les relations familiales – peut-être compréhensible, étant donné que le pilote présente des jumeaux le faisant en levrette. Dès que c’était fini, Mazin leur a dit: «Vous avez un énorme problème.» Des années plus tard, Benioff s’est souvenu d’avoir écrit «MASSIVE PROBLEM» sur son bloc juridique jaune et a décrit la projection comme «l’une des expériences les plus douloureuses de ma vie». Le pilote était réputé un tas tellement fumant que Mazin n’avait aucune suggestion pour le récupérer, à part «Tout changer».

C’est exactement ce que Benioff et Weiss ont fait, repoussant plus de 90% du pilote avec un nouveau directeur. Cette fois, la production a porté ses fruits: HBO a repris la série, qui est devenue un phénomène mondial qui a duré huit saisons. Dans un épisode de 2016 du podcast Scriptnotes, Mazin s’est rappelé avoir quitté l’éventuelle première de la deuxième prise du pilote de Game of Thrones, à laquelle il avait assisté avec un certain scepticisme. «Je me souviens très précisément d’être sorti, et j’ai dit à [Weiss and Benioff] »C’est le plus grand sauvetage de l’histoire d’Hollywood », a déclaré Mazin. «Parce que ce n’était pas seulement qu’ils avaient sauvé quelque chose de mauvais et l’avaient vraiment bien transformé. Vous aviez sauvé un morceau complet de merde et l’avez transformé en quelque chose de brillant. Cela n’arrive jamais!

Plus d’une décennie après le tournage du pilote d’origine, et plus d’un an après la finale de la série, nous n’avons toujours pas vu le désastre qui aurait pu faire dérailler Game of Thrones avant qu’il ne commence. Quelques scènes du pilote original ont survécu dans la version révisée, et certains détails de l’intrigue, des différences de casting et des photos des coulisses ont fait surface. Mais même si des épisodes de la série fuyaient régulièrement et que HBO ne pouvait pas contenir de spoilers la saison dernière, aucune séquence non diffusée du premier pilote n’est apparue. Les fans de la série ne peuvent qu’imaginer la séquence de titre alternative, la représentation de Daenerys par Tamzin Merchant et le camée de Martin en tant qu’invité au mariage de Dany et Khal Drogo. Et les historiens de la télévision et les chroniqueurs du processus créatif ne peuvent pas analyser pourquoi le pilote a échoué, comment Benioff et Weiss ont presque miraculeusement corrigé le cours (pendant un moment), ou à quoi aurait ressemblé la série si HBO avait donné le feu vert à leur première approche.

Si HBO devait un jour s’aventurer dans ses coffres et libérer le premier pilote de Thrones comme Tyrion a publié Rhaegal et Viserion, ce serait le moment. Comme chaque réseau de télévision et service de streaming, HBO fait face à des retards de production nationaux imposés par une pandémie. Le tournage des troisièmes saisons de Succession et Barry n’a pas commencé, et les deuxièmes saisons d’Euphoria et The Righteous Gemstones ont également été reportées. Comme ma collègue Alison Herman l’a fait remarquer le mois dernier, toute l’industrie de la télévision est à court de nouveau contenu. «Lorsqu’un écosystème entier est fondé sur l’idée de trop de télévision», a-t-elle écrit, «que se passe-t-il quand il y en a soudainement trop peu ou, au minimum, considérablement moins?»

Une chose qui pourrait se produire – et, je dirais, devrait arriver – en ces temps de désespoir, c’est une plongée dans la benne à ordures à l’échelle de l’industrie. Si les réseaux ont des trous à combler et ne peuvent pas les combler avec quelque chose de nouveau, ils devraient nous montrer ce que nous avons manqué. Videz les archives et donnez-nous Game of Thrones et d’autres pilotes non diffusés, non récupérés et achevés du passé. Laissez-nous émerveiller par des acteurs bien connus dans des rôles inconnus. Rions du pire travail d’auteurs célèbres. Imaginons ce qui se serait passé si une série rejetée n’avait pas été coincée dans le tiroir du bureau de quelqu’un. Demandons-nous pourquoi les pilotes injustement transmis n’ont pas été repérés et préconisons la réparation de ces torts. Jusqu’à ce qu’il soit sûr de créer un nouveau contenu, permettez-nous de faire du tourisme sur les routes télévisées non empruntées.

Jusqu’à présent, la pandémie semble avoir accéléré la fin de la saison pilote de télévision traditionnelle – et, peut-être, du pilote lui-même. Sur les 56 pilotes qui devaient être tournés ce printemps pour la saison de diffusion d’automne, un seul (la sitcom CBS multi-caméras B Positive) a été achevé avant l’arrêt de la production. Certains réseaux ont étendu leurs options sur leurs pilotes reportés et prévoient de les abattre cet automne. Même avant que le coronavirus ne s’installe, cependant, les dirigeants du réseau avaient envisagé d’abandonner la saison pilote et de passer à un cycle de développement toute l’année. Cette rhétorique ne s’est intensifiée qu’au milieu des retards.

Mais même un calendrier de production pilote plus amorphe pourrait être en danger si les réseaux de diffusion économisent en commandant des seconds scripts au lieu de pilotes produits de manière coûteuse, ou imitent leurs concurrents en streaming et s’engagent dans des séries invisibles. «Si l’essai par nécessité réussit, nous pourrions voir le modèle de développement de la diffusion passer des pilotes aux commandes directes en série», a écrit Nellie Andreeva de Deadline. Bob Iger, PDG sortant de Disney – qui possède ABC et plusieurs réseaux câblés – aurait dit à ses associés de «regarder à travers l’entreprise et de changer en permanence son fonctionnement», un effort qui pourrait inclure «mettre fin aux pratiques télévisuelles coûteuses à l’ancienne comme les publicités. et produire des pilotes pour des programmes qui ne seront peut-être jamais diffusés. »

Grâce à ces tendances et aux pressions de Peak TV et aux guerres du streaming, moins de pilotes produits sont abandonnés. Plus de 500 séries scénarisées originales ont été diffusées en 2019, selon le PDG de FX John Landgraf, qui prévoyait avant la pandémie que le total «augmenterait considérablement» en 2020. Sur le marché de ce vendeur, il est plus courant pour les projets qu’une partie transmet à être reconditionné et revendu.

«Maintenant, quand il y a un tel besoin de contenu, je pense que tout ce qui a du sens pour avoir une autre vie obtient une autre vie quelque part», déclare le producteur de télévision Jamie Tarses, qui a aidé à développer Friends and Mad About You à NBC et est devenu plus tard président d’ABC Divertissement. Mais il y a toujours une grande bibliothèque de pilotes en attente d’être dépoussiérés. «À l’époque,» dit Tarses, «il y avait absolument des choses que les gens essayaient de mettre en place ailleurs et qui ont échoué, alors ils ont fini par ne plus avoir de vie.»

L’un des problèmes que pose la réanimation de ces pilotes longtemps après qu’une plainte les a déclarés morts est qu’ils ne peuvent pas remplir un créneau horaire semaine après semaine. «Je pense que le problème est de n’avoir qu’un seul épisode de quelque chose», dit Tarses. « Il n’y a vraiment aucun moyen de le promouvoir et de le commercialiser sans dépenser de l’argent que vous ne voulez pas dépenser pour quelque chose qui est unique. »

Il pourrait y avoir une solution: regrouper les pilotes. Chez HBO, le pilote original de Game of Thrones pourrait éventuellement servir de pilote pour une série de pilotes inédits. Ce n’est même pas le seul pilote non diffusé lié à Thrones que HBO pourrait déployer: l’année dernière, le réseau a annulé une préquelle prévue de Thrones qui a été écrite par Jane Goldman et destinée à la star Naomi Watts. Comme le premier essai de Benioff et Weiss, le pilote de Goldman a eu une seconde chance après une projection privée décevante, mais la version remaniée n’a pas non plus été bien accueillie, renvoyant la série au cimetière télévisé. Mais son enterrement n’a pas besoin d’être permanent: sans nouveau contenu Thrones attendu sur HBO jusqu’en 2022, les pilotes déterrés pourraient faire en sorte que les gens parlent de ce qui va se passer.

Certes, avec autant d’argent qui dépend de l’avenir de la franchise, HBO ne voudrait probablement pas que le premier aperçu des téléspectateurs d’une préquelle de Thrones provienne d’un flop, alors The Long Night – ou quoi que ce soit qui aurait été appelé – devrait rester en stock pendant quelques années. C’est un autre des problèmes avec les pilotes non sélectionnés: comme le dit Tarses, simplement, «beaucoup d’entre eux ne sont pas très bons», c’est pourquoi ils n’ont pas été diffusés en premier lieu. Là encore, le goût à la télévision est subjectif, et la poubelle d’un dirigeant est le succès d’un autre dirigeant. Tarses était à NBC lorsque le réseau a récupéré Law & Order et 3rd Rock From the Sun après que CBS et ABC, respectivement, aient transmis les pilotes. Une vérité télévisée ne change jamais, déclare Kevin Falls, producteur exécutif de Sports Night, The West Wing, Pitch et This Is Us: «Les succès infaillibles sur papier et après les tests échouent souvent. Et vice versa. »

HBO n’a pas besoin de doubler Thrones ou de s’aventurer dans la pile «récemment rejetée» pour trouver des éléments d’intérêt. Le réseau est assis sur plusieurs pilotes par des réalisateurs et des écrivains de renom qui peuvent ou non avoir mérité des commandes de séries mais méritent mieux que la poubelle. En 2012, HBO a transmis Da Brick, un drame de boxe librement basé sur les débuts de Mike Tyson. La série devait être produite par Spike Lee, qui dirigeait le pilote. John Boyega devait jouer le rôle principal, deux ans après Attack the Block et deux ans avant The Force Awakens.

« Le pilote a été fait, mais le trouver maintenant, c’est comme trouver le crâne de cristal d’Indiana Jones », a déclaré Boyega en 2013. « Il y a tellement de films qui sont réalisés et jamais vus. Je comprends pourquoi cela arrive, mais ce serait bien si les gens avaient la possibilité de se décider eux-mêmes. Une partie de moi en est frustrée. Les carrières d’acteur ne sont pas complètement formées. »

Ensuite, il y a Last of the Ninth, un drame de 2008 sur la corruption du NYPD dans les années 1970 qui a été écrit par David Milch et le vétéran du NYPD Blue Bill Clark. HBO a choisi de ne pas prendre cela, tout comme il l’a fait avec Milch’s The Money, un pilote de 2014 mettant en vedette Brendan Gleeson qui ressemble beaucoup à Succession. La liste est longue: le pilote 2012 de Noah Baumbach pour The Corrections de Jonathan Franzen, avec un scénario co-écrit par Franzen et une distribution comprenant Ewan McGregor, Maggie Gyllenhaal et Greta Gerwig. «Le pilote était merveilleux», a déclaré Gerwig, mais HBO n’était pas d’accord, le jugeant trop complexe et coûteux (selon Baumbach).

HBO a également supprimé le pilote de Bill Condon en 2010 pour Tilda – un drame sur le fondateur de Deadline Hollywood Nikki Finke – au milieu d’un drame désordonné entre la showrunner Cynthia Mort, Condon et la star Diane Keaton. L’année miraculeuse est également invisible, un drame de 2010 basé sur la vie de Stephen Sondheim (qui aurait composé des comédies musicales pour la série) et mettant en vedette un scénario de John Logan et un travail de caméra de Kathryn Bigelow, qui venait de sortir de The Hurt Locker. (HBO a ensuite transmis un autre projet Bigelow, Mogadiscio, Minnesota.) Souhaitez-vous regarder le pilote de Documental, une comédie de 2010 qui aurait réuni Justin Theroux, Steve Coogan et Ben Stiller de Tropic Thunder? Que diriez-vous de All Signs of Death, un concept d’Alan Ball 2010 qui mettait en vedette Ben Whishaw dans le rôle d’un nettoyeur de scènes de crime qui se retrouve impliqué dans un mystère de meurtre? Peut-être The Missionary, un drame d’espionnage de la guerre froide de 2013 écrit par Charles Randolph et réalisé par Baltasar Kormákur? Ou People in New Jersey, une comédie de 2013 réalisée par Paul Feig et mettant en vedette Sarah Silverman, Topher Grace et Patti Lupone, ainsi que des gens du New Jersey?

On pourrait continuer. Et ce ne sont que les options de HBO: Showtime a passé sur The Vatican de Ridley Scott, qui mettait en vedette Kyle Chandler et aurait marqué les débuts de Scott au petit écran. CBS a transmis Entry Level de Nick Stoller, une comédie cubique avec un casting qui comprenait Michael Angarano et Brie Larson. ABC a transmis un drame policier fantastique de Brian Cox appelé Gotham (pas celui de Batman). NBC a transmis Midnight Sun de Brad Anderson, un drame de Julia Stiles sur un culte d’Alaska faisant l’objet d’une enquête par un spécialiste du culte du FBI. Comedy Central a transmis Black Jack de David Gordon Green, avec Ving Rhames en tant qu’agent des opérations spéciales désaffecté. FX a transmis How and Why de Charlie Kaufman – une comédie d’une demi-heure mettant en vedette John Hawkes et Michael Cera – ainsi que Hoke, un véhicule de Scott Frank mettant en vedette Paul Giamatti en tant que détective d’homicide au milieu des années 1980 à Miami.

Certains pilotes non diffusés sont disponibles sous forme granuleuse sur YouTube: vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter le pilote original de Buffy contre les vampires (que le créateur Joss Whedon a dit «craint le cul»), la Fox 1999 rejette Heat Vision et Jack (réalisé par Ben Stiller, co-écrit par Dan Harmon et avec Jack Black, Owen Wilson et Ron Silver), et un pilote de 1997 pour une version télévisée de Fargo, avec Edie Falco dans le rôle de Marge Gunderson. D’autres pilotes perdus depuis longtemps fuient périodiquement: Plus tôt cette année, le pilote 2011 dirigé par Marc Romanek pour Locke & Key (que Fox a refusé) est apparu en ligne mais a rapidement été emmené. L’exposition peut parfois insuffler un peu de vie aux perspectives d’un pilote annulé: en 2006, le pilote de l’émission WB rejetée par le créateur de Scrubs Bill Lawrence, Nobody’s Watching, a été divulgué sur YouTube, et la série a presque reçu une seconde chance.

Et si toutes ces curiosités jamais vues et ces versions abandonnées d’éventuelles émissions à succès étaient présentées dans une qualité irréprochable sur les réseaux et les services de streaming nécessitant une correction de contenu à court terme? «Je pense que ce serait une excellente idée d’en diffuser maintenant», dit Falls, qui a écrit un pilote rejeté en 2009 pour Fox qui aurait joué Will Arnett, James Van Der Beek et Rhea Seehorn. «Je soupçonne que ce qui est délicat, ce sont les bons qui n’ont pas été retenus pourraient embarrasser un président en exercice ou un ancien dirigeant ou un acteur qui a été refondu. Mais il y a tellement de pilotes que je parie que vous pourriez en trouver suffisamment pour programmer.

Naturellement, je ne suis pas le premier à y penser. Il suffit de demander à Lauren Zalaznick, ancienne présidente de NBCUniversal Entertainment & Digital Networks. En 2002, Zalaznick a été nommé président du nouveau réseau de télévision d’Universal, Trio.

«Comme les réseaux d’aujourd’hui, nous n’avions pas suffisamment de pipeline de programmation original, mais nous voulions des contenus de très haute qualité», déclare Zalaznick. «Je suppose que 15 ans [earlier], près de 20 ans, nous avons été attirés par la même idée que vous, à savoir: « Hé, si les réseaux commandent 150 scripts ou 200 scripts par saison pilote, et qu’ils commandent 30, 40, 50 pilotes, et ils gagneraient jusqu’à huit ou 10 ou 12 ou 15 ou le nombre dont ils ont besoin pour remplir leur saison d’automne et de printemps et d’été, ils ont sûrement dû passer sur certains qui étaient des joyaux. »

Le résultat était Brilliant But Canceled, une idée consacrée à la rediffusion de séries rapidement annulées qui étaient innovantes, acclamées par la critique et associées à des acteurs ou des créateurs qui étaient devenus célèbres. Le concept s’est rapidement développé pour englober une poignée de pilotes qui n’avaient jamais été vus auparavant. L’ardoise 2003 comprenait Fargo de Falco, la comédie Adam West de Conan O’Brien et Robert Smigel, Lookwell, le pilote pré-24 Fox de Kiefer Sutherland pour une adaptation télévisée de LA Confidential, et Rewrite for Murder, un pilote de CBS de 1991 mettant en vedette un pas encore célèbre. George Clooney, dont Zalaznick dit: «C’était un pilote terrible, mais il était incroyable.» (Merci surtout à Brilliant But Canceled, tous sont également sur YouTube.) Malheureusement, Trio n’a pas duré longtemps avant que la marque ne migre vers le site Web de Bravo, où Brilliant But Canceled a été relancé en ligne. Même lorsqu’il était à l’antenne, Trio était une minuscule chaîne, mais Brilliant But Canceled était un succès culte et critique. «Les gens ont adoré», dit Zalaznick, ajoutant: «Nous avons eu des milliers de centimètres de couverture médiatique.»

En recherchant Brilliant But Canceled, l’équipe du Trio a rencontré beaucoup plus de pilotes qui n’avaient pas été touchés depuis trop longtemps. « Je ne vais pas dire à cent pour cent que c’était un trésor, mais c’était incroyablement intéressant », dit Zalaznick. Tout cela fouiller dans la pile de défausse de la télévision a conduit à un documentaire intitulé Brilliant But Canceled: Pilot Season, qui a été raconté par Paul Rudd et entrecoupé de clips de pilotes non diffusés avec des interviews de créateurs. (Trio a également produit une sitcom originale de courte durée appelée Pilot Season, mettant en vedette Sarah Silverman et Sam Seder.) L’effort d’archivage, dit Zalaznick, «était incroyablement gratifiant, fascinant, et cetera. C’était aussi vraiment, vraiment, vraiment difficile à nettoyer.

Voici où nous en arrivons à la capture. Bien que les pilotes non diffusés soient terminés, ils ne sont pas nécessairement prêts à être diffusés, et les studios ou réseaux qui les possèdent sont souvent réticents à les laisser partir. « Cela se résume à une raison très évidente et interne à l’industrie, qui est qu’ils sont mauvais et que les réseaux et les talents ne veulent pas qu’ils soient vus », dit Zalaznick. « Et puis une série de raisons techniques et financières, comme si elles étaient simplement incommensurables, que ce soit du point de vue de la libération des talents, des finances ou de la libération de la musique. »

Le dédouanement était la responsabilité du consultant en licences et ventes Kris Slava, qui a ensuite été responsable de la programmation chez Ovation après son passage chez Trio. «Le gros problème de la compensation pour la diffusion a tendance à être les accords de talent (acteurs, réalisateurs, etc.)», explique Slava. «Si ces accords n’étaient pas mis en place au moment du tournage, traquer tout le monde peut être difficile. Si un bump-up était négocié dans le contrat initial, le coût – basé sur l’hypothèse qu’il s’agirait d’une diffusion sur le réseau – peut être prohibitif. Si la musique a été composée pour le spectacle, [it was] généralement faisable. Mais si de la musique à l’aiguille (chansons connues existantes) était utilisée sur la base de l’idée qu’elle ne serait jamais diffusée, cela peut coûter trop cher. » Si un pilote utilisait une chanson des Rolling Stones ou de U2, Trio devrait la retirer ou demander aux créateurs de jouer sur une autre piste.

En plus de cela, l’octroi de licences aux pilotes a causé des problèmes de comptabilité à quiconque détenait les droits. «S’ils n’ont pas été choisis pour des séries, ils ont été amortis ou notés financièrement, et ils sont tout simplement hors des livres du grand réseau», dit Zalaznick. «Et c’est parfois une grande douleur financière, dans certains réseaux, de leur attribuer une valeur, de les remettre dans les livres.» Ces tracas n’en valaient pas toujours la peine pour le peu de valeur que la transaction pouvait créer. Alors que les droits des pilotes de télévision reviennent parfois aux créateurs, les réseaux ou les studios conservent généralement le contrôle. C’était particulièrement vrai à l’époque avant que les showrunners ne gagnent leur influence actuelle et le pouvoir de dicter les conditions.

Pour Slava, tous ces obstacles équivalaient à un cauchemar logistique, mais une chasse au trésor réussie en valait la peine. «Aussi difficile que la série Brillante mais annulée était, les pilotes étaient encore plus difficiles», dit-il. «La moitié du temps, ces émissions n’ont même jamais été autorisées à être diffusées – nous avons donc non seulement dû convaincre les studios d’obtenir une licence pour une seule émission pour quelques milliers de dollars (cela prend encore du temps à l’avocat, au vendeur), mais dans de nombreux cas, nous avons dû les convaincre de terminer les émissions – ou du moins de prendre le risque de les éliminer. Dans de nombreux cas, tous les documents ont été enterrés dans une arrière-boutique. Souvent, le studio ne savait même pas qu’il possédait ces pilotes, ils n’apparaissaient sur aucune liste de vente. Donc, le studio disait: « Non, nous n’avons pas ça », et nous disions: « Oui, c’est vrai » et nous continuions à travailler avec eux jusqu’à ce qu’ils parlent au plus vieux gars de la bibliothèque, et il ou elle le ferait dites: «Ouais, ouais, nous possédons cela, untel l’a produit.» Cela a donc pris des mois et des mois, mais nous les avons obtenus.

Bien sûr, Trio a eu du mal avec Brilliant But Canceled et Pilot Season car il essayait de diffuser les pilotes de quelqu’un d’autre sur un autre réseau. La barre est beaucoup plus basse sans le composant de diffusion. Au début des années 2000, l’écrivain, comédien et producteur Beth Lapides, qui a fondé et héberge UnCabaret, a vu certains de ses amis se faire écraser par le processus pilote. «Ils étaient tellement excités à ce sujet», dit-elle. «Et puis ils revenaient une sorte de boiterie. Puis cela lui est arrivé. Après qu’elle et son ancien partenaire Greg Miller ont fait un pilote pour un talk-show MTV appelé The Couch, le réseau l’a annulé en faveur de The Tom Green Show. «C’est tellement décevant», dit-elle. «Et à ce moment-là, je me suis dit:« Eh bien, je ne sais pas, nous pouvons simplement leur montrer. Je veux dire, nous pourrions simplement le faire. J’adorerais voir ces choses et j’adorerais montrer les nôtres. »Et c’était aussi simple que cela. »

En 2002, Lapides lance The Other Network, une émission en direct construite autour de projections de pilotes non diffusés et d’entretiens avec leurs créateurs. Lapides a accueilli des dizaines de spectacles à Los Angeles et a emmené le spectacle sur la route de certains clubs et festivals de comédie hors de la ville. Les rassemblements étaient des affaires informelles: les écrivains et les producteurs apportaient des bandes de leurs pilotes rejetés, et Lapides les projetait aux petites foules sans interférence des réseaux. Bien que The Other Network se soit rapproché d’un accord de DVD, il a été saboté par certains des mêmes problèmes que Slava a rencontrés chez Trio. «Oh mon dieu, droits et permissions», soupire Lapides.

Pour tous les réseaux qui possèdent leurs propres pilotes non sélectionnés, cependant, les droits et les autorisations ne sont pas des obstacles insurmontables, ils sont donc relativement libres de se débrouiller seuls. Il y a un précédent à cela aussi: dans les années 1980, il était courant pour les réseaux de «brûler» les épisodes de séries annulées pendant les mois d’été, ce qui leur permettait de répertorier ces émissions dans leur bilan de manière plus avantageuse. De 1987 à 1989, CBS a même diffusé des pilotes invendus dans un programme appelé CBS Summer Playhouse et a encouragé les auditeurs à appeler et à exprimer leur préférence, prélude à une pratique adoptée par Amazon des décennies plus tard.

Slava dit que même après son travail au Trio, il y a «probablement des joyaux cachés enterrés là-bas», et Lapides pense que c’est le bon moment pour les déterrer. Comme le dit Theon Greyjoy dans la deuxième saison d’une série qui a survécu à un pilote de merde, ce qui est mort ne mourra peut-être jamais. «Ce que vous ne saurez jamais, c’est si un pilote médiocre – s’il a fonctionné, s’il a été refondu, s’il avait un peu plus de temps, un peu plus d’argent – vous ne savez tout simplement pas si cela aurait duré longtemps , merveilleux, complexe [series], » Dit Zalaznick. « Certaines choses ont juste besoin d’un peu d’air et d’un peu de lumière. » Il est trop tard pour qu’un peu de lumière sauve les pilotes que les gens ont passés il y a des années. Mais certains de ces projets pilotes pourraient encore bien servir les réseaux pendant les heures de grande écoute de l’industrie.