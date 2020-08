Une panne de pneu Pirelli avec le composé dur après un long relais a mis le drame à la fin de la course du GP britannique. Lewis Hamilton a gagné malgré la crevaison de son pneu avant gauche dans le dernier tour. Valtteri Bottas et Carlos Sainz n’ont pas connu le même sort à cause des mêmes problèmes. Le podium a été complété par Max Verstappen de Red Bull et Charles Leclerc de Ferrari.

En quelques instants, le résumé de carrière.

Voici le tour par tour du GP britannique:

Tour de courtoisie: Tous les pilotes démarrent en douceur. Nico Hülkenberg ne fait pas partie de la course en raison de problèmes dans la voiture.

Tour 1: Commencez la course! Hamilton reste en P1. Jeu propre. Sainz remporte le poste de Stroll. Verstappen défend P3 contre l’attaque de Leclerc. Lewis volant. Il faut 1,3s à Valtteri.

2ème round: Voiture de sécurité Hors course Magnussen. Jouez avec Albon dans le dernier virage. C’était un «Hamilton» comme en Autriche.

3e tour: Albon sans problème dans la voiture après le contact avec Magnussen.

Tour 4: Les assistants de piste retirent la voiture de Magnussen.

Tour 5: Encore un tour avec la voiture de sécurité Albon commence à signaler des vibrations dans la voiture.

Tour 6: La voiture de sécurité quitte la piste. La course reprend. Les tours précédents étaient la clé du composé souple. Prolongez le relais. Hamilton est allé de l’avant sans problème. La balade ne démarre pas facilement. Ocon le presse.

Tour 7: Sainz à P5 est le premier avec des pressions molles de Leclerc. Albon dans les stands. Échangez des médias contre du disque. En cours d’enquête, l’incident entre Albon et Magnussen.

Ronde 8: Hamilton s’éloigne de 1,4 seconde de Bottas. Verstappen à P3 2,7s de Lewis. Leclerc stabilise l’écart par rapport à Sainz et suit P4.

Round 9: Vettel sur le P10 est pressé par Gasly d’AlphaTauri. Allemand avec doux et français avec moyens. Sebastian fait tout pour rattraper Ocon en P9.

Tour 10: Parmi les coureurs portant le composé souple, Sainz est le plus rapide avec 1: 32.8. Il y a P5, le pilote espagnol McLaren.

Tour 11: Bottas fait de son mieux pour empêcher Hamilton de s’échapper. Écart de 1,2 s. Tour rapide pour le Finlandais.

Rangée 12: Stroll passe Norris et monte au P7.

Tour 13: Voiture de sécurité, forte collision de Daniil Kvyat. Perdez la voiture chez Maggotts-Becketts. Fouetter. Il sort de la voiture tout seul.

Ronde 14: Tous les conducteurs aux stands sauf Grosjean. Kvyat frappe la caméra F1 pendant son enregistrement.

Tour 15: La voiture de Kvyat est toujours sur le côté de la piste. Il faut un peu de retrait.

Tour 16: Grosjean est le seul avec un composé moyen, avec lequel il a commencé la course. Le reste a changé pour de nouveaux durs.

Tour 17: Il y a encore des dégâts sur la piste. Ils retirent déjà la voiture. Aujourd’hui, le travail des participants a pris plus de temps que d’habitude.

Tour 18: Les pilotes se plaignent de la vitesse lente de la voiture de sécurité qui quittera la piste au prochain tour.

Tour 19: La course reprend. Ricciardo dépasse Sainz, puis les Espagnols reprennent la position et Norris la passe aussi. Maintenant Lando sur Carlos. Albon avec une pénalité de collision de 5s pour Magnussen.

Tour 20: Promenade passe à Ocon et e P9. Bottas marque le tour le plus rapide et est à 0,9s de Hamilton.

Tour 21: Grosjean reste en P5 bien qu’il ait la pression de Sainz. Le Français tourne avec le poulie moyen avec lequel il a commencé la course.

Round 22: Bottas marque le tour le plus rapide et refuse de laisser Hamilton s’échapper. Écart de 1.0s.

Tour 23: Sainz dépasse Grosjean et prend la P5. L’Espagnol s’est plaint d’un changement de direction du Français lors du tour précédent alors qu’il allait le doubler.

Tour 24: Hamilton réagit et se détourne de Bottas. Tour rapide et écart de 1,6 s.

Tour 25: Grand dépassement de Norris à Grosjean. Le Britannique de McLaren monte en P6.

Tour 26: Drapeau noir et blanc pour Grosjean pour comportement inapproprié. Avertissement de la direction de course. Ce qui suit est le retrait noir et obligatoire.

Tour 27: Ricciardo fait pression sur Grosjean pour le P7. Räikkönen se plaignant des pneus arrière. Il y a P16, avant-dernier.

Tour 28: Grosjean s’approche de Norris. Écart de 1s. Bottas est le tour le plus rapide et est à 1,6 seconde de Hamilton.

Tour 29: Norris mène le groupe pour P6. Ils sont suivis de près par Grosjean, Ricciardo, Stroll et Ocon.

Tour 30: Hamilton avec un tour rapide et étend l’écart avec Bottas à 1,7 s.

Round 31: Albon dans les stands. Respectez la pénalité des 5 et passez aux médias utilisés. En cours d’enquête, Antonio Giovinazzi pour violation de la réglementation Safety Car.

Tour 32: Bottas avec tour rapide. Approche de 1,3 s. Valtteri n’abandonne pas. Grosjean à 0,9s de Norris.

Tour 33: Maintenant Hamilton avec un tour rapide. L’écart s’élève à 1,7 s. Ils se relaient avec Bottas.

Tour 34: Encore une fois, Hamilton avec le tour rapide s’éloigne à 1,8 s de Bottas. Verstappen à P3 à 8,7s de Lewis.

Tour 35: Pénalité d’Antonio Giovinazzi de 5s pour infraction au règlement Safety Car.

Tour 36: Ricciardo et Stroll passent Grosjean. Le Français tombe à P9.

Tour 37: Grosjean dans les fosses. Chute à P17. Il en sort avec de nouveaux durs.

Tour 38: Gasly dépasse Vettel et laisse la Ferrari allemande hors des points. Enquête pour Grosjean pour mouvement au freinage, au moment où Ricciardo le dépassait.

Tour 39: À 2,1 s, la différence entre Hamilton et Bottas augmente. Verstappen à 10,4 de Lewis et Leclerc à P4 à 23s.

Tour 40: Hamilton à nouveau avec le tour rapide. Il y a déjà 2.7 sur Bottas. Ocon appuie sur Stroll sur le P8.

Tour 41: Verstappen avec le tour rapide. Chaque tour est la clé pour optimiser davantage la RB16.

Tour 42: Ricciardo s’approche de Norris sur P6. Écart de 1,2 s. Sainz quant à lui plus calme à P5 1.6s de son partenaire.

Tour 43: Hamilton s’éloigne toujours de Bottas. Écart de 3,2 s. Une machine Lewis en mode tri.

Tour 44: Vettel tourne 1,6 s plus lentement par tour que Hamilton. Beaucoup de différence. Sebastian à P11, hors des points.

Tour 45: Albon dépasse Russell et part maintenant pour Giovinazzi. Thai à P13.

Rangée 46: Albon dépasse Giovinazzi et se dirige maintenant vers Vettel. Il l’a à 6,2 s. Duel Ocon-Stroll pour le P8. Le français le fait. Rappelons que deux protestations de Renault à Racing Point pour la RP20 sont en cours.

Tour 47: Albon réalise le tour le plus rapide. Il a Vettel à 4,1 s. C’est sur P12.

Tour 48: Albon continue de marquer le tour le plus rapide. Il a Vettel à 2.6s. Problèmes pour Räikkönen avec son aileron avant. A oppose le Finlandais.

Tour 49: Gasly passe à pied. Prenez le P9 du Canadien. Baisse de performance inexplicable.

Tour 50: Bottas problèmes avec le pneu avant gauche. Passez à P4.

Rangée 51: Bottas et Verstappen dans les stands. Max monte à P2. Hamilton à 34 ans.

Tour 52: Dernier tour à Silverstone! Lewis Hamilton pique. Il perd du temps avec Max Verstappen, qui marque les meilleurs secteurs. Fin dramatique! Encore une crevaison, cette fois pour Carlos Sainz.

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté la victoire au GP britannique. 2e Max Verstappen (Red Bull), 3e Charles Leclerc (Ferrari), 4e Daniel Ricciardo (Renault), 5e Lando Norris (McLaren), 6e Esteban Ocon (Renault), 7e Pierre Gasly (AlphaTauri), 8e Alex Albon (Red Bull) , 9th Lance Stroll (Racing Point), 10e Sebastian Vettel (Ferrari).

Max Verstappen a réalisé le tour le plus rapide avec 1: 27: 097 au 52e tour et prend un point supplémentaire selon le changement de règlement sportif pour cette saison.

Classement final du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Pos

Pilote

Équipe

Pays

Écart

points

V. Rapide

Total

une.

Lewis Hamilton

Mercedes

1: 28.01.283

25

–

25

deux.

Max Verstappen

Taureau rouge

+ 5 856

18

une

19

3.

Charles Leclerc

Ferrari

+18 474

quinze

–

quinze

Quatre.

Daniel Ricciardo

Renault

+19 650

12

–

12

5.

Lando Norris

McLaren

+22 277

dix

–

dix

6.

Stephen Ocon

Renault

+26,937

8

–

8

7.

Pierre gasly

AlphaTauri

+31 188

6

–

6

8.

Alexander Albon

Taureau rouge

+32 670

4

–

4

9.

Balade Lance

Point de course

+37 311

deux

–

deux

dix.

Sebastian vettel

Ferrari

+41 857

une

–

une

Pilotes sans points:

Onze.

Valtteri Bottas

Mercedes

12.

George Russell

Williams

+52,004

13.

Carlos Sainz

McLaren

+53 370

14.

Antonio Giovinazzi *

Alfa Romeo

+54,205

quinze.

Nicolas Latifi

Williams

+54,549

16.

Romain Grosjean

Haas

+55 050

17

Kimi raikkonen

Alfa Romeo

+ 1 tour

Je ne finis pas:

18.

Daniil Kvyat

AlphaTauri

–

19.

Kevin Magnussen

Haas

–

N’a pas commencé:

–

Nico Hülkenberg

Point de course

–

*. Pénalité de 5 secondes pour avoir enfreint les règlements de Safety Car.