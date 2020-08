La saison de football universitaire 2020 reste incertaine, mais certains joueurs de FBS ne prennent aucun risque avec leur avenir.

La pandémie COVID-19 continue d’alimenter les inquiétudes des joueurs – et celles-ci ont été révélées dimanche par un groupe de joueurs du Pac-12 qui ont menacé de se retirer cette saison si leurs besoins ne sont pas satisfaits.

PLUS: Prédictions de football universitaire pour les matchs de bol 2020, championnat

Certains autres joueurs ont déjà franchi cette étape. Sporting News suivra les désistements notables pour 2020 en août et septembre.

Sage Surratt, WR, Forêt de Wake

(19 août): Surratt, un receveur de 1000 verges à partir de 2019, a annoncé qu’il se retirerait de la saison 2020 et se préparerait plutôt pour le repêchage de la NFL 2021. Il a capté 66 passes pour 1 001 verges et 11 touchés en deuxième année la saison dernière, remportant les honneurs All-ACC de la première équipe.

Kary Vincent, S, LSU

(17 août): Vincent, la sécurité de nickel de départ du LSU à partir de 2019, a annoncé son intention de se retirer et de se préparer pour le repêchage de la NFL 2021. Vincent a réalisé 47 plaqués et quatre interceptions pour les champions nationaux en titre en 2019.

Kennedy Brooks, RB, Oklahoma

(16 août): Brooks a informé l’entraîneur de Sooners Lincoln Riley de sa décision dimanche, a rapporté .. Le junior en chemise rouge a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-Big 12 la saison dernière alors qu’il s’est précipité pour 1011 verges et six touchés. Il a également mené la conférence avec 6,5 verges par course.

Jaylen Twyman, DT, Pitt

(8 août): Twyman a annoncé samedi qu’il se retirerait de la saison 2020 et se déclarerait pour le repêchage de la NFL 2021. Twyman, qui aurait été un junior redshirt en 2020, a obtenu le statut All-ACC dans la première équipe après avoir enregistré 41 plaqués et 10,5 sacs en 2019. Il s’est classé 17e joueur au classement général de Sporting News avant la saison 2020.

Josh Jackson, QB, Maryland

(7 août): Jackson était le plus notable des six désistements du Maryland annoncés vendredi par l’entraîneur Mike Locksley. Jalen Alexander, Austin Fontaine, Johnny Jordan, Vincent Flythe et TJ Kautai se sont également retirés. Jackson a réussi 1274 verges, 12 touchés et six interceptions la saison dernière et était dans le mix pour être le quart-arrière partant des Terps en 2020.

Chandler Wooten, LB, Auburn

(6 août): Wooten, secondeur senior, a choisi de ne pas participer à la saison 2020, selon AL.com. Wooten est sur le point de devenir un père pour la première fois cet automne. Wooten a eu 25 plaqués et 4,5 plaqués pour la perte en 2019. Il prévoit de redshirt et de revenir pour la saison 2021.

Rondale Moore, WR, Purdue

(6 août): Moore, une deuxième équipe SN Preseason All-American, a annoncé sa décision de se retirer sur Twitter.

Moore a été blessé la saison dernière, mais il a été établi comme l’un des joueurs les plus excitants du football universitaire. Il a réalisé 143 attrapés et 14 touchés au cours des deux dernières saisons. Il a également en moyenne 19,4 verges par retour de botté de dégagement. C’est une grosse perte pour les Chaudronniers.

Jacub Panasiuk, DE, État du Michigan

Panasiuk, une fin défensive de départ, a choisi de ne pas participer à la saison 2020 en raison de problèmes de santé. Il a eu trois sacs et 10 plaqués pour la défaite des Spartans la saison dernière. Panasiuk prévoit de porter des chemises rouges et de revenir en 2021 pour sa saison senior.

Gregory Rousseau, DL, Miami

(6 août): Rousseau a informé l’entraîneur de Miami, Danny Miaz, qu’il se retirerait de la saison 2020. La deuxième chemise rouge est une sélection de pré-saison SN All-America, se classant neuvième parmi les 40 meilleurs joueurs avant la saison. Il a récolté 54 plaqués (19,5 pour la défaite), 15,5 sacs et deux échappés forcés en 2019.

Kerry Martin, S, Virginie-Occidentale

(6 août): Martin s’est retiré en raison de problèmes de santé. La deuxième année a l’asthme et la drépanocytose. Martin a disputé 11 matchs avec les Mountaineers la saison dernière et a terminé avec 50 plaqués.

Micah Parsons, LB, État de Penn

(5 août): Yahoo Sports a rapporté que Parsons devrait se retirer de la saison de football universitaire pour se préparer au repêchage de la NFL. Parsons est une première équipe SN Preseason All-American et se classe au 6e rang des 40 meilleurs joueurs de SN pour 2020. Parsons a compilé 109 plaqués et 14 plaqués pour la défaite, mais il a également eu cinq ruptures de passes et quatre échappés forcés la saison dernière. Il devrait être un choix de première ronde lors du repêchage de la NFL 2021.

Rashod Bateman, WR, Minnesota

(4 août): Bateman a annoncé qu’il se retirait de la saison 2020 sur Twitter:

Bateman est l’un des meilleurs récepteurs du FBS. Il a été classé n ° 22 sur la liste des 40 meilleurs joueurs de Sporting News pour 2020. Bateman a récolté en moyenne 20,3 verges par prise avec 11 touchés en 2019. Il s’est présenté dans les grands matchs, avec 350 verges sur réception et deux touchés en deux matchs avec Penn State et le Wisconsin. Cette présence au grand match manquera à l’attaque du Minnnesota.

Kassidy Woods, WR, État de Washington

(2 août): Woods, qui a le trait drépanocytaire, a décidé de ne pas jouer en 2020. Ce n’est qu’une partie de l’histoire. Il a allégué que l’entraîneur de l’État de Washington, Nick Rolovich, avait pris des relations avec le groupe d’unité Pac-12, selon le porte-parole. Cela a incité Rolovich à clarifier ses propos dans un communiqué le 3 août. Woods a réussi six attrapés pour 58 verges pour les Cougars la saison dernière.

Caleb Farley, CB, Virginia Tech

(29 juillet): Farley, un All-American de présaison SN de la deuxième équipe, a choisi de se préparer pour le repêchage de la NFL 2021. Farley a totalisé 56 plaqués et six interceptions au cours des deux dernières saisons avec les Hokies et est considéré comme l’un des meilleurs arrières défensifs de la FBS.

Ra’Von Bonner, RB, Illinois

(27 juillet): Bonner, un junior et son coéquipier Jake Cerny sont devenus les deux premiers joueurs FBS à se retirer pour la saison 2020. Bonner a disputé 12 matchs avec l’Illinois la saison dernière et compte 822 verges au sol et 10 touchés pour sa carrière. Cerny, un joueur de ligne offensive, a disputé 12 matchs la saison dernière – principalement dans des équipes spéciales.