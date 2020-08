Meilleure option des running backs de Washington?

Lorsque l’équipe de football de Washington a coupé Derrius Guice, la réponse à la question de savoir qui dirigera l’équipe entre Adrian Peterson, Bryce Love et la recrue Antonio Gibson semble être inconnue. De nombreux joueurs de football Fantasy recherchent la bonne réponse dans l’espoir de trouver un dormeur pour leur champ arrière.

En 2019, Peterson a mené l’équipe à la course avec 898 verges, mais a à peine contribué au jeu de passes, récoltant seulement 17 passes toute l’année. Bryce Love, une recrue en 2019, n’a pas joué un seul jeu en se remettant d’une blessure à l’ACL pendant ses jours à Stanford. Enfin, le nouveau venu, le choix de troisième tour Antonio Gibson, qui était plus un joueur polyvalent pour Memphis qu’un porteur de ballon traditionnel. On s’attend à ce que Gibson fasse partie du Washington RB par comité, mais son rôle, au moins au début de la saison, est difficile à projeter étant donné son manque d’expérience dans la NFL.

Quant à un rôle clair et bien défini, Peterson est le seul rusher de l’équipe à qui on sait à quoi s’attendre. Il sera le court métrage et l’aliment de base dans leur champ arrière du point de vue de l’attaque précipitée, en particulier en septembre. Mais est-il prudent d’attendre une saison complète de la part du vétéran de 35 ans? Les perspectives ne sont pas si bonnes.

Maintenant, tournons notre attention vers les deux jeunes arrières de Love et Gibson. Sans aucune action de pré-saison, nous ne pouvons pas voir non plus dans des situations de jeu. Nous ne savons pas si Love a l’air en bonne santé lorsqu’il joue contre un adversaire de qualité NFL et nous ne savons pas si Gibson est capable de récupérer correctement les packages de blitz. Les deux joueurs étaient explosifs à l’université avec des capacités passionnantes qui mènent généralement à une production fantastique fantastique si on leur donne la bonne opportunité. Mais la bonne opportunité pourrait ne pas se présenter non plus en 2020.

Si l’on partait du principe que ni Love ni Gibson ne seront en mesure de contribuer beaucoup plus tôt, et qu’il leur faudrait plutôt quelques semaines ou quelques mois pour s’acclimater, il incomberait aux managers de fantasy de laisser leur adversaire repêcher Love ou Gibson. Mais soyez prêt une fois qu’ils seront inévitablement exclus de l’équipe de votre adversaire, car ils pourraient devenir des facteurs dans la seconde moitié de la saison.