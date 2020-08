NEW YORK – Andy Murray portait un masque conscient des coronavirus sur son chemin vers le cadre inhabituel et sans spectateurs et a évité les poignées de main lorsqu’il est parti. Entre les deux, le triple champion du Grand Chelem a offert son mélange habituel de bousculades et de marmonnements.

Le premier match de Murray en neuf mois alors qu’il reprend sa remontée de deux opérations de la hanche a eu lieu lors du premier tournoi ATP pour quiconque en cinq mois, une victoire de 7-6 (6), 3-6, 6-1 sur Frances Tiafoe à l’Ouest. & Southern Open le samedi.

Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Physiquement, je pensais que j’avais plutôt bien fait», a déclaré Murray, qui a remporté deux fois Wimbledon et l’US Open en 2012. «J’ai peut-être mieux bougé que ce à quoi je m’attendais.

La tournée de tennis masculin avait été suspendue depuis mars en raison de la pandémie; la reprise est intervenue lors d’un événement sur un court dur déplacé de son domicile dans l’Ohio au site de l’US Open, qui commence le 31 août.

Murray a entamé un test de deuxième tour contre la tête de série n ° 5 Alexander Zverev. Parmi les autres hommes qui ont progressé samedi, mentionnons le double finaliste du Grand Chelem Kevin Anderson, les Canadiens Milos Raonic, Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, et les Américains Taylor Fritz et Reilly Opelka.

« Ne pas avoir de son pendant tout le match, c’était vraiment étrange », a déclaré Auger-Aliassime, la tête de série n ° 15, premier vainqueur d’un match ATP depuis les 6-4 et 6-1 mars contre Nikoloz Basilashvili. «Évidemment, nous y sommes habitués à l’entraînement, mais maintenant c’est un match important, c’est un Masters 1000, et n’avoir personne, ne pas avoir de foule, c’est bizarre.

Shapovalov a remporté une victoire tout aussi simple sur le champion de l’US Open 2014, Marin Cilic, remportant le dernier match de la journée 6-3, 6-3.

« J’étais prêt. Je m’entraînais… ces derniers mois et tout au long de la pandémie », a déclaré Shapovalov. «Cela ne m’étonnait pas vraiment de ne pas avoir joué depuis un moment.»

La tournée féminine est revenue plus tôt ce mois-ci, et parmi les résultats du premier tour de samedi à New York, il y avait la victoire 6-1, 6-3 de Maria Sakkari, la tête de série n ° 13, sur Coco Gauff, 16 ans, tandis que la n ° 9 Elena Rybakina a été éliminée. par Ekaterina Alexandrova 7-5, 7-6 (6) et Amanda Anisimova, 18 ans, a battu la 11e Alison Riske 6-3, 6-3. Victoria Azarenka, double championne de l’Open d’Australie, a battu la 15e Donna Vekic pour sa première victoire en tournée en un an, tandis que Venus Williams, âgée de 40 ans, a perdu contre Dayana Yastremska, 20 ans, 5-7, 6-2, 7- 5.

Murray a subi une opération à la hanche en janvier 2018, puis à nouveau en janvier 2019, et bien qu’il soit revenu à l’action plus tard l’année dernière, un problème pelvien l’a empêché de jouer au début de 2020.

Il y a eu des étirements contre Tiafoe – qui s’est retiré d’un événement d’exposition à Atlanta le mois dernier après avoir été testé positif au COVID-19 – où Murray avait l’air de ne jamais être parti. Cela incluait le fait que l’ancien joueur classé n ° 1 a effacé un trou de 5-2 dans le bris d’égalité pour attraper six des sept derniers points de ce set, couronné par un tir de passe en coup droit sur la ligne.

Après que Tiafoe ait été meilleur dans le deuxième set, Murray a rapidement repris le contrôle. Il a battu pour un avantage de 2-0 dans le troisième avec une défense classique de brouillage sur un échange de 13 coups jusqu’à ce que Tiafoe floppe une volée.