NEW YORK – Deux mois après avoir à peine pu marcher alors qu’il était malade avec le COVID-19, Grigor Dimitrov a joué un match de tennis professionnel à l’Open de l’Ouest et du Sud dimanche et – bien que le résultat n’était pas ce qui était le plus important – il a gagné.

«Je me suis dit: ‘Je vais essayer.’ Maintenant, je suis ici pour jouer un match aujourd’hui », a déclaré Dimitrov, un bulgare de 29 ans, demi-finaliste de l’US Open l’année dernière et classé n ° 19.« Honnêtement, je suis tout simplement reconnaissant d’être même capable d’être juste ici, de participer. Oubliez le match – je ne parle même pas de tennis pour le moment. «

Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Il a déclaré être arrivé à New York, le site de l’Open de l’Ouest et du Sud et de l’US Open, à peine 1 jour et demi avant de prendre le court pour ce qui s’est avéré être une victoire 6-3, 6-4 sur Ugo Humbert.

Le tirage au sort féminin a permis à de grands noms de sortir le deuxième jour du tournoi sur dur: la tête de série n ° 1 Karolina Pliskova, la n ° 2 Sofia Kenin et la championne de l’US Open 2017 Sloane Stephens. Pliskova, la finaliste de l’US Open 2016 qui sera la tête de série lorsque le tournoi du Grand Chelem commencera le 31 août, a perdu 7-5, 6-4 contre Veronika Kudermetova; Kenin, qui a remporté l’Open d’Australie cette année, a été contrarié par Alize Cornet 6-1, 7-6 (7); Stephens a été éliminé par Caroline Garcia 6-3, 7-6 (4).

Dimitrov a été testé positif au coronavirus en juin alors qu’il participait à une série d’expositions en Croatie et en Serbie organisées par Novak Djokovic, qui a également contracté le COVID-19. (Djokovic s’est retiré de l’épreuve de double à l’Open de l’Ouest et du Sud dimanche, invoquant une douleur au cou, mais il est toujours prévu de concourir en simple lundi.)

«La première semaine a été tout simplement tragique. J’ai commencé par marcher. Je ne pouvais pas vraiment faire d’exercice. Je ne pouvais pas soulever de poids. Je ne pouvais pas jouer au tennis », a déclaré Dimitrov, ajoutant qu’il avait perdu beaucoup de poids alors qu’il était malade.

«C’était un moment vraiment sombre», dit-il. «Je ne vais pas mentir.»

Finalement, a déclaré Dimitrov, il s’entraînait pendant 20 minutes à la fois, puis augmentait cela par incréments. Pourtant, il doutait de revenir en tournée au Western & Southern Open, le premier tournoi ATP depuis que le tennis a été interrompu en mars à cause de la pandémie.

Dimitrov a déclaré qu’il espérait que son expérience avec le coronavirus puisse servir de récit édifiant pour ceux qui pourraient ne pas prendre la maladie au sérieux.

« Je voulais juste montrer un message selon lequel peu importe, dans un sens, » qui vous êtes « , à quel point vous êtes en forme et à quel point vous mangez sainement, etc. », a déclaré Dimitrov. «Cette chose ne demande à personne (ces choses). Nous sommes tous égaux. »

Deux hommes de tête sont sortis: le n ° 10 Andrey Rublev, battu 7-5, 3-6, 6-2 par Daniel Evans; et le n ° 13 Cristian Garin, perdant 6-4, 6-7 (8), 6-0 contre Aljaz Bedene.

Les gagnants masculins comprenaient la tête de série n ° 11 Karen Khachanov, dont la victoire 6-4, 6-4 a commencé avec son adversaire, Alexander Bublik, essayant un service par en dessous; No 4 Stefanos Tsitsipas, No 7 David Goffin, No 9 Diego Schwartzman, No 16 John Isner et American Qualifier Marcos Giron, qui a battu Mackenzie McDonald 7-6 (2), 7-5 dans un match entre d’anciens coéquipiers universitaires à UCLA et le prochain affrontent le champion en titre Daniil Medvedev.

Parmi les autres femmes qui ont progressé, mentionnons la 12e Anett Kontaveit, la 14e Elise Mertens, la qualifiée américaine CiCi Bellis et Jessica Pegula, une gagnante de 7-6 (5), 6-4 contre Jennifer Brady, qui a remporté son premier titre WTA la semaine dernière à Lexington. , Kentucky.