Après le retour réussi du WTA Tour à Palerme la semaine dernière, où Fiona Ferro a remporté le deuxième titre de sa carrière naissante, l’action se déplace cette semaine en Tchéquie pour le WTA Prague Open. Parmi ceux en action lors de la première journée, il y a la quatrième tête de série Dayana Yastremska, qui affronte Irina-Camelia Begu. Mais qui avancera le premier jour dans la capitale tchèque?

Prédictions WTA Prague Open Day 1

Marta Kostyuk vs Storm Sanders (qualifications)

Tête à tête: première rencontre

Ces deux joueurs semblaient en forme avant la suspension de la saison. Marta Kostyuk, âgée de 18 ans, a remporté le titre en simple féminin à l’Open d’Australie en 2017 et a atteint le troisième tour à Melbourne un an plus tard. Elle n’a cependant pas réussi à revenir au tableau principal d’un Major depuis et a perdu la semaine dernière au deuxième tour des qualifications à Palerme face à Liudmila Samsonova. Néanmoins, l’avenir s’annonce prometteur pour le jeune pistolet ukrainien.

Elle a certainement rebondi de manière impressionnante après la déception de sa défaite à Palerme, remportant des victoires sur Anna-Lena Friedsam et Tereza Martincova lors des deux premiers tours de qualification à Prague. Sa victoire sur Friedsam a été particulièrement impressionnante avec l’Allemande classée 106e au monde et avec un sommet en carrière au 45e rang mondial. Mais Kostyuk devra probablement être à son meilleur lorsqu’elle affrontera Storm Sanders.

L’Australienne a passé une grande partie de sa carrière à l’écart par blessure et a donc relativement peu d’expérience sur terre battue. En fait, le WTA Prague Open est le seul tournoi sur terre battue auquel elle a joué ces deux dernières années. Mais elle a semblé forte jusqu’à présent, battant les huitièmes têtes de série Ysaline Bonaventure et Jesika Maleckova en deux sets. Elle avait également joué un excellent tennis avant la suspension de la saison, le point culminant étant une course aux 16 derniers à Hua Hin.

Mais cela suffira-t-il contre Kostyuk? Il est difficile d’ignorer le plus grand pedigree du joueur de 18 ans sur terre battue. Notamment, Kostyuk a atteint les quarts de finale de la WTA Internationaux de Strasbourg, prenant un coup de tête à Caroline Garcia là-bas, et se qualifiant pour l’Open de Madrid la saison dernière. Sanders a assez bien joué pour suggérer que ce match pourrait bien tenir la distance, mais attendez-vous à ce que l’adolescent soit celui qui se qualifiera pour le tableau principal.

Prédiction: Kostyuk en 3

Mayar Sherif vs Leonie Kung (Qualifications)

Tête à tête: Sherif 1-0 Kung

Ce sera la deuxième rencontre entre cette paire, la première étant arrivée en finale d’une ITF de 25 000 $ sur terre battue à Las Palmas en août 2019. Leonie Kung n’aura pas de bons souvenirs de ce match, avec Mayar Sherif la brossant. de côté pour la perte d’un seul match. Et Sherif arrive dans ce match en excellente forme, après avoir battu l’Italienne Giulia Gatto-Monticone 6-3 6-2 avant de battre la Norvégienne Ulrikke Eikeri 6-2 6-1.

Cela dit, Kung a joué elle-même un bon tennis jusqu’à présent à Prague. La Suisse, qui a atteint la finale à Hua Hin plus tôt cette saison, a ouvert sa campagne de qualification avec une victoire complète 6-2 6-2 sur la n ° 117 mondiale Liudmila Samsonova et a soutenu cette victoire en se ralliant à partir d’un set pour battre le vétéran roumain. Laura Ioana Paar. Mais la victoire de Sherif à Las Palmas était si unilatérale que malgré toutes les améliorations de Kung dans l’intervalle, il est difficile de voir un résultat autre qu’une victoire pour l’Égyptien.

Prédiction: Sherif en 3

Kristyna Pliskova contre Linda Fruhvirtova

Tête à tête: première rencontre

Il n’était pas surprenant d’apprendre que les organisateurs de l’Open de Prague de la WTA avaient choisi de présenter un wildcard à Linda Fruhvirtova, qui était un membre clé de l’équipe tchèque qui a remporté les Championnats du monde de tennis par équipe de l’ITF en 2019. Le joueur de 15 ans est un baseliner compétitive et a connu des résultats impressionnants au niveau de l’ITF plus tôt cette année, y compris une performance en quart de finale à Altenkirchen, ce qui devrait lui être utile pour ses débuts au niveau WTA.

Mais cela marquera également une avancée significative pour Fruhvirtova. Kristyna Pliskova ne pourra peut-être pas égaler les exploits de sa sœur jumelle, mais elle s’est taillée une carrière impressionnante et a été finaliste à Prague en 2017. Il semble inévitable qu’elle ait trop de pouvoir pour sa jeune compatriote, avec elle servir et coup droit une combinaison particulièrement redoutable. L’esprit combatif de Fruhvirtova pourrait bien lui permettre de rester proche, mais attendez-vous à ce que Pliskova atteigne le deuxième tour.

Prédiction: Pliskova en 3

Veronika Kudermetova contre Eugenie Bouchard

Tête à tête: Bouchard 1-0 Kudermetova

Les partisans d’Eugenie Bouchard espèrent que la Canadienne a profité de la longue pause de la saison pour travailler sur son jeu. Il ne fait aucun doute que la joueuse de 26 ans est talentueuse, mais la finaliste de Wimbledon 2014 a gravement perdu son chemin au cours des dernières années, une méchante commotion cérébrale subie à l’US Open 2015 n’aidant pas sa cause. En conséquence, Bouchard se retrouve classée 332e au monde, 327 places de moins que son sommet en carrière de 5e place mondiale. Mais sa résurgence pourrait-elle commencer à Prague?

Bouchard a remporté des victoires encourageantes en tennis d’exhibition après le verrouillage. La Canadienne a battu Jamie Loeb au Tournoi des bourses des jeunes rois au Kentucky, avant de prendre le dessus sur sa compatriote Leylah Annie Fernandez à Charleston. Puis, dans sans doute sa meilleure performance, elle a battu Danielle Collins lors de l’événement World Team Tennis. Mais elle devra probablement être à son meilleur lorsqu’elle se rendra au tribunal pour affronter Veronika Kudermetova.

La Russe, huitième tête de série à Prague, a un record nettement meilleur sur terre battue que Bouchard au niveau WTA, avec un record de victoires tout au long de sa carrière. Bouchard n’a pas remporté de match sur terre battue au niveau WTA depuis qu’elle a battu Kudermetova elle-même en 2018 à Gstaad. Kudermetova est sûrement le favori en conséquence. Mais Bouchard pourra reprendre confiance après cette victoire et semble être revenu de la pause en forme et avec une attitude positive. Attendez-vous à ce qu’elle réussisse ici.

Prédiction: Bouchard en 3

