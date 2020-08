La 30e spéciale «NXT TakeOver» de la WWE ne sera pas le genre de spectacle auquel la société s’attendait lorsqu’elle a réservé le TD Garden de Boston pour organiser l’événement, mais le spectacle a encore le potentiel à offrir.

La carte principale de NXT TakeOver XXX se déroule en cinq matchs tendus, ce que les fans attendent des événements TakeOver. (Un sixième match, une affaire d’équipe Triple Threat pour couronner le n ° 1 des titres NXT, sera diffusé lors de la pré-émission.) Parmi ceux-ci, trois sont des matchs pour le titre.

Un match qui suscite toutes sortes de battage médiatique est le match d’échelle pour le championnat nord-américain NXT. Keith Lee a abandonné ce titre après avoir battu Adam Cole le 25 juin pour remporter le championnat NXT. Le match d’échelle à NXT TakeOver: New Orleans pour couronner le premier champion nord-américain (remporté par Cole) était un classique instantané, considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de NXT.

Cole n’a peut-être pas de titre autour de sa taille, mais son match à ce TakeOver est toujours très attendu. Cole affronte Pat McAfee, l’ancien parieur de la NFL et actuel panéliste d’avant-spectacle de la WWE, dans un match en simple.

Lors d’une conférence téléphonique avec les médias mercredi, le patron de NXT, Paul «Triple H» Levesque, a fait l’éloge de McAfee, affirmant qu’il ressemblait à «un naturel» dans ses vidéos d’entraînement sur le ring. Il reste à voir si le match sera unique pour McAfee ou s’il réapparaîtra sur le ring à l’avenir, a déclaré Levesque.

Carte de match complète

Match d’avant-spectacle pour le titre n ° 1 du NXT Tag Team Championship: Breezango (Fandango et Tyler Breeze) contre Oney Lorcan et Danny Burch contre Legado del Fantasma (Raul Mendoza et Joaquin Wilde) Adam Cole contre Pat McAfeeFinn Balor contre Timothy ThatcherLadder match pour le championnat nord-américain NXT vacant: Bronson Reed contre Damian Priest contre Cameron Grimes contre Johnny Gargano contre Velveteen DreamNXT Match de championnat féminin: Io Shirai (c) contre Dakota Kai (avec Raquel González) Match de championnat NXT: Keith Lee (c) contre Karrion Kross (avec Scarlett)

Comment regarder

Date: Samedi 22 août

Emplacement: Université Full Sail – Winter Park, Floride

Heure de début: 19 h HE

Direct: Réseau WWE