Le soleil s’est couché sur l’été de Keith Lee.

Au moins, c’est-à-dire dans NXT.

Karrion Kross a battu Lee dans l’événement principal de NXT TakeOver XXX, devenant le nouveau champion NXT. Le règne de Lee n’a même pas duré deux mois, et il est passé de porter à la fois le titre NXT et la ceinture nord-américaine en juillet à ne détenir ni l’un ni l’autre en août. La défaite alimente de nouvelles spéculations selon lesquelles il se dirige vers Raw ou SmackDown, peut-être dès dimanche à SummerSlam. Et bien qu’il ne soit avec la société que depuis février, Kross prend désormais sa place en tant que visage du mercredi soir pour NXT.

Paul «Triple H» Levesque, qui supervise la marque NXT, s’est entretenu avec des membres des médias après TakeOver, discutant de l’ascension de Kross ainsi que de la décision de continuer l’événement principal après que Kross ait subi une blessure à l’épaule au milieu du match.

Gracieuseté de la WWE

«Nous allons lui faire passer une IRM, mais pour le moment, on dirait qu’il s’est séparé de l’épaule quelque part dans ce match», a déclaré Levesque. «Je savais qu’il était blessé, il voulait continuer et notre équipe médicale avait l’impression qu’il pouvait continuer. Il est dur. Quand ton épaule est séparée comme ça, ce n’est pas facile et c’est très douloureux, mais il l’a traversé.

En plus de la victoire de Kross sur Lee, les résultats incluent également Io Shirai qui a défendu avec succès le championnat féminin NXT contre Dakota Kai, Adam Cole battant l’ancien joueur de la NFL Pat McAfee, Damian Priest remportant le titre nord-américain dans un match à cinq échelons et Finn Balor battant Timothy Thatcher dans un combat physique pour ouvrir la carte.

Dans un cas rare, TakeOver s’est heurté directement à Dynamite d’AEW, qui a été diffusé samedi après avoir été préempté plus tôt dans la semaine en raison des séries éliminatoires de la NBA. Cela signifiait que Brodie Lee battait Cody Rhodes pour le championnat TNT au moment où le match du championnat féminin NXT commençait.

Le spectacle a eu lieu à l’Université Full Sail en Floride, offrant un visuel très différent de celui du ThunderDome que la WWE vient de faire ses débuts vendredi à SmackDown. Il y avait une bande originale différente de l’événement avec le commentateur principal Mauro Ranallo manquant le spectacle, avec Levesque déclarant aux médias que Ranallo «n’était pas disponible ce soir». Des annonces ont également été faites lors de l’émission, avec le retour de Tommaso Ciampa officiellement prévu pour cette prochaine édition de mercredi de NXT, le mettant en mesure de défier Kross, ainsi que le retour de NXT UK en septembre.

L’événement principal s’est terminé après que Kross a frappé Lee avec un Doomsday Saito Suplex de la deuxième corde, et TakeOver s’est éteint avec Kross et Scarlett Bordeaux célébrant la victoire. Kross, qui a lutté dans le monde entier mais n’a jamais été considéré comme une figure de proue d’une grande entreprise, a maintenant l’opportunité qu’il recherche depuis longtemps, lui permettant d’être en assez bonne santé pour rivaliser.

«C’est doux-amer», a déclaré Levesque. «Il est extatique sur le moment, c’est un rêve devenu réalité pour lui et Scarlett. Ils ont travaillé toute une carrière pour en arriver là. Alors pour lui d’arriver à ce moment [and suffer an injury], mon cœur se brise pour lui. Mais nous verrons où il en est.

Le match d’Io Shirai contre Dakota Kai était un autre argument convaincant pour expliquer pourquoi elle est livre pour livre la lutteuse la plus talentueuse du monde. Elle a aidé Kai à livrer son meilleur match à ce jour dans NXT, et les conséquences ont également été bien exécutées, car Rhea Ripley a eu une confrontation avec Raquel Gonzalez. Nous avons ensuite eu droit à un visuel fantastique alors que Ripley se tenait à l’arrière-plan en regardant Shirai célébrer avec le titre qui lui appartenait autrefois.

«Je pensais juste qu’Io et Dakota l’avaient déchiré», a déclaré Levesque. «Ils ont continué l’héritage de NXT. Les femmes de NXT vont là-bas et soulèvent la barre presque chaque fois qu’elles sont sur le ring. Il m’est difficile de mettre des mots sur la qualité de la division féminine. C’est devenu la chose normale au cours des 30 dernières TakeOvers. »

Adam Cole a livré une performance fantastique contre l’ancien joueur de la NFL Pat McAfee, s’assurant que la recrue de lutte a eu une performance impressionnante à ses débuts. McAfee rejoint une liste impressionnante de joueurs de football devenus lutteurs, et il a mis en valeur le talent et la ténacité sur le ring qui pourraient mener à plus qu’un simple.

« Pat a bien l’intention de faire cela et non seulement d’être une superstar de NXT, mais le moment venu, une superstar de la WWE », a déclaré Levesque. «Il a beaucoup d’autres engagements, de son podcast à tout ce qu’il fait, mais il est très sérieux à ce sujet. Nous verrons où cela va. Je ne sais pas quel sera son avenir, mais je dirai certainement que je ne crois pas du tout que ce soit la dernière fois que vous verrez Pat McAfee franchir ces cordes.

«Et mon chapeau est à Adam Cole. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Adam est le pro accompli à tous les niveaux, et il l’a encore montré ce soir.

Les événements TakeOver sont toujours connus pour les stars assises au bord du ring, et cela était visible à TakeOver XXX avec Sasha Banks et Bayley, ainsi que Drew McIntyre et Cesaro, regardant l’émission. L’apparition de Banks et Bayley a été particulièrement significative, car les deux ont établi un nouveau standard de lutte à TakeOver: Brooklyn en 2015 sur une carte chargée qui comprenait Balor, Kevin Owens, Jushin Thunder Liger, Apollo Crews et Samoa Joe.

Levesque a été invité par Sports Illustrated à évoquer la signification de Bayley et Banks, deux stars qui ont contribué à définir NXT, choisissant d’assister à TakeOver XXX.

«Peu importe ce que nous faisons, s’ils sont en ville, je sais que je vais recevoir un texto de l’un d’eux disant:« Pouvons-nous venir ce soir? », A déclaré Levesque. «Ils diront: ‘Oh, au fait, si vous voulez nous mettre dans la série, nous aimerions faire quelque chose aussi.’ Ils adorent ça. Leur passion de vouloir venir ici et de contribuer à son avenir, cela m’éclaire.

Damian Priest a fait un autre pas vers la célébrité, grimpant au sens figuré et littéralement les échelons du succès dans un match pour le titre nord-américain qui comprenait Johnny Gargano, Bronson Reed dans l’équipement inspiré de Bam Bam Bigelow, Velveteen Dream et Cameron Grimes. Levesque a noté que Priest est encore loin d’être un produit fini, mais il est satisfait des progrès continus de la centrale.

«Au cours des six derniers mois environ, il a vraiment pris son envol, a dit Levesque. «Il ne joue plus le rôle. Vous pouvez sentir l’authenticité, il est lui-même. Ça marche, et il a été en feu ces derniers temps. À ne pas enlever à personne d’autre dans le match, mais il a mérité sa place.

Dans le match d’ouverture de la carte, Timothy Thatcher a livré une performance phénoménale dans une défaite contre Finn Balor, qui est devenu le gardien de NXT. Les étoiles émergentes doivent prouver leur valeur contre Balor pour solidifier leur place sur la carte, qui était la place de Priest lors du précédent TakeOver.

TakeOver XXX a atteint le niveau d’excellence élevé de NXT. Bien qu’il y ait eu plusieurs performances remarquables, cela restera dans les mémoires lorsque Kross est devenu le nouveau champion NXT.

«Félicitations à Kross pour un début épique», a déclaré Levesque. «Il est livré à tous les niveaux pour arriver à ce point. Ça s’est en quelque sorte démêlé pour lui [with the shoulder injury], mais il l’a vidé.

Justin Barrasso peut être joint au JBarrasso@gmail.com. Suivez-le sur Twitter @JustinBarrasso.