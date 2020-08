La «plus grande fête de l’été» est un peu plus petite cette année.

L’édition 2020 du SummerSlam annuel de la WWE ne se déroulera pas dans un TD Garden à Boston comme prévu précédemment, mais la WWE espère toujours que ce sera un grand spectacle.

Après avoir organisé tous ses événements depuis mars dans son centre de formation d’Orlando, le WWE Performance Center, la société transfère sa production télévisée dans l’arène NBA d’Orlando, l’Amway Center, où elle a construit un appareil qu’elle appelle le «WWE ThunderDome». Le ThunderDome est une collection de lumières, d’écrans, de pièces pyrotechniques et plus conçu pour pimenter la production télévisuelle de la WWE. La société l’a testé jeudi après-midi avant ses grands débuts à SmackDown. Plus particulièrement, la nouvelle configuration comprend des écrans qui seront utilisés pour afficher les fans virtuels et leur audio sera redirigé vers la diffusion.

En plus de la présentation révolutionnaire, la WWE a également une carte bien remplie prévue pour le spectacle. Tous les titres masculins et féminins de premier plan de la société sont en jeu, en plus du championnat des États-Unis à mi-carte.

Il y a également deux combats très attendus sans titre en magasin alors que la rivalité exceptionnelle entre Sonya Deville et Mandy Rose culmine dans un match cheveux contre cheveux et le fils de Rey Mysterio, Dominik, fait ses débuts sur le ring contre Seth Rollins en un combat de rue.

L’événement principal de la soirée devrait être le match de championnat de la WWE entre Drew McIntyre et le brûlant Randy Orton. Du côté des femmes, Bayley et Sasha Banks défendront leurs titres respectifs avec l’autre femme dans leur coin, créant le potentiel pour que leur discorde mijotante déborde et lance une querelle qui pourrait les propulser vers Survivor Series.

Carte de match complète

Match de championnat WWE Raw Tag Team: The Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford) (c) contre Andrade et Angel Garza (avec Zelina Vega) Match de championnat WWE United States: Apollo Crews (c) contre MVPDominik Mysterio (avec Rey Mysterio) ) vs Seth Rollins (avec Murphy) (Street Fight) Sonya Deville vs Mandy Rose (match Hair vs Hair) Match de championnat féminin WWE Raw: Sasha Banks (c) (avec Bayley) vs AsukaWWE SmackDown Women’s Championship match: Bayley (c) (avec Sasha Banks) contre AsukaWWE Universal Championship match: Braun Strowman (c). contre « The Fiend » Bray WyattWWE Championship match: Drew McIntyre (c) contre Randy Orton

Comment regarder

Date: Dimanche 23 août

Emplacement: Amway Arena, Orlando

Heure de début: 19 h HE

Direct: Réseau WWE