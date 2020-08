Le championnat de la WWE devrait revenir en territoire familier ce dimanche à SummerSlam, où il sera défendu par Drew McIntyre contre Randy Orton. Le titre n’a pas clôturé un pay-per-view depuis avril, mais cela semble destiné à changer ce dimanche.

McIntyre a battu Brock Lesnar pour le championnat dans l’événement principal de la deuxième nuit de WrestleMania 36. Au cours des quatre derniers mois, la ceinture la plus prestigieuse de la WWE a été placée dans une position de premier plan, mais le lieu principal de l’événement s’est avéré insaisissable.

McIntyre a eu un match formidable avec Seth Rollins à Money in the Bank, mais ce spectacle a été construit autour du match de l’échelle Money in the Bank. Bobby Lashley a aidé McIntyre à livrer le meilleur match de son règne de titre dans une rencontre physique et percutante à Backlash, un spectacle construit autour de «The Greatest Wrestling Match Ever» opposant Orton à Edge. McIntyre s’est également associé à Dolph Ziggler pour un match divertissant à Extreme Rules, mais cela s’est déroulé juste avant l’événement principal, qui était le cinématographique Wyatt Swamp Fight.

Il n’y a pas de gadgets pour le combat Orton-McIntyre de dimanche. Au crédit des interprètes, aucun n’est nécessaire. Pas de cage d’acier, pas de règles extrêmes, pas de lutte au sommet du siège social du Connecticut. McIntyre et Orton ont construit un programme digne du haut de la carte, un match en simple qui correspond parfaitement au chapiteau SummerSlam, exactement ce que McIntyre a travaillé à faire tout au long de son règne de titre.

«Ce titre n’est pas le dernier et je fais tout ce que je peux pour changer cela», a déclaré McIntyre. «Peu importe qu’il y ait des matchs cinématographiques ou quoi que ce soit d’autre, je pense que le championnat devrait clôturer le spectacle. Mon objectif est de continuer à travailler mes fesses pour m’assurer que cela se produit. Je ne veux pas qu’il y ait de doute. En tant que Champion de la WWE, c’est la place que je veux à SummerSlam. »

Les programmes de lutte convaincants dépendent de deux personnes, et McIntyre profite du partage du ring avec un Orton rajeuni. La construction de ce match est une bataille à l’ancienne entre le bien et le mal, avec une histoire de la vie réelle mélangée pour une saveur supplémentaire.

«C’est le Randy que je voulais, c’est le match que je voulais, et j’ai hâte que la cloche sonne», a déclaré McIntyre. «Randy tire sur tous les cylindres, à la fois en tant que personnage et sur le ring en tant qu’interprète, et notre histoire est particulièrement significative pour moi car elle est basée sur notre vérité.

«Je me souviens avoir été un jeune enfant à la WWE et avoir marché sur des œufs à côté de Randy. Si vous le contrariez, vous auriez de la chaleur, vous pourriez être renvoyé. Mais je ne suis plus un enfant effrayé. Je suis un homme adulte, et Randy a reçu son reçu ce dimanche.

Orton a été RKO et a donné un coup de tête à tout le monde à portée, mais cette séquence actuelle pour la star de longue date de la WWE a résonné à cause d’interviews captivantes et viscérales et d’une forme violente de narration. La promo qu’il a coupée la semaine dernière sur Ric Flair était brute et cruelle, des qualités qu’Orton apprécie de présenter comme un antagoniste naturel. Il représente tout ce dont un méchant a besoin, qui met en évidence McIntyre comme le héros de l’histoire, et le potentiel existe pour un match très mémorable à SummerSlam.

«J’ai toujours su que Randy Orton me ferait grimper», a déclaré McIntyre. «Si je suis Batman, c’est mon Joker. Randy est si naturellement doué. Même quand il ne donne pas tout, il est toujours l’un des meilleurs au monde. C’est effrayant, mais c’est à quel point il est bon. Et Randy Orton représente le mal, que nous voyons à la télévision chaque semaine, alors j’ai hâte de montrer un style différent dimanche à mes fans.

«Je ne peux pas remercier assez mes fans. Ils m’ont laissé entrer dans leur vie. Quand j’ai commencé à la WWE, j’étais l’élu par la direction. C’est tellement plus cool d’être celui choisi par les fans. Leur soutien continue de me faire avancer, et je vais organiser un match comme ils ne l’ont jamais vu de moi contre Orton.

McIntyre a connu un succès de quatre mois en tant que champion de la WWE, mais le potentiel d’un impact et d’une portée prolongés en tant que figure de proue de la société reste inexploité. Afin d’atteindre un nouveau royaume de célébrité, il peut être nécessaire de laisser tomber le titre à Orton, pour relancer l’histoire la plus sublime de la lutte: la poursuite. Mais il n’y a aucun débat sur le fait que McIntyre a gagné la place de l’événement principal, un poste dont il a besoin pour porter sa carrière et la WWE vers de nouveaux sommets.

«C’est le défi que je voulais», a déclaré McIntyre. «Si je ne peux pas nager dans les profondeurs avec Randy, alors je ne mérite pas d’être champion. Mais je suis dans cette position pour une raison, et je suis convaincu que SummerSlam sera l’occasion idéale de montrer pourquoi je suis le Champion de la WWE.

Justin Barrasso peut être joint à JBarrasso@gmail.com. Suivez-le sur Twitter @JustinBarrasso.