Les débuts du ThunderDome ont insufflé une énergie immédiate au produit de la WWE lors de sa première à SmackDown.

Au cours des cinq derniers mois, la WWE se produisait presque exclusivement depuis le Performance Center, mais cette boîte à musique n’a jamais été conçue pour la télévision hebdomadaire. Le déménagement à l’Amway Center d’Orlando, où la WWE a désormais une résidence dans un avenir prévisible, a conduit à la création du ThunderDome, apportant des fans virtuels, des techniques pyro et une nouvelle atmosphère pour lancer le week-end SummerSlam.

SmackDown a souligné comment le ThunderDome peut améliorer les entrées des lutteurs dans l’arène vide / l’ère des fans virtuels, ce qui était immédiatement visible lors de la marche de The Fiend vers le ring dans le segment d’ouverture du spectacle. Kevin Dunn, vice-président exécutif de la production télévisuelle de la WWE, a déclaré que lui et son équipe de production avaient apprécié l’occasion de présenter Bray Wyatt dans un nouveau cadre unique.

«Bray avait beaucoup à voir avec cette entrée et le ThunderDome est devenu son environnement», a déclaré Dunn. «Nous avons pu mettre une grande partie de son contenu sur le dôme, ainsi que sur le fil de fer où vous pouviez le voir sur la carte vidéo derrière lui.

«Une grande partie de cette entrée est l’anticipation. Quand quelqu’un est sur le ring, et dans ce cas, c’était Vince McMahon, et puis une banque de lumières s’éteint soudainement, et vous entendez l’effet sonore, vous savez qu’il arrive. C’est de cela qu’il s’agissait, de construire cette anticipation dans notre nouvel environnement et de la voir se concrétiser.

La production ThunderDome est conçue pour fournir le meilleur contenu aux téléspectateurs, ainsi que pour créer la ressemblance la plus proche avec une foule en direct avec des fans virtuels. Dunn était satisfait de la soirée d’ouverture, mais estime qu’il existe encore un potentiel important pour améliorer encore le cadre.

«Tout le monde était ravi de faire quelque chose de nouveau et de spécial, mais nous sommes des niveleuses difficiles envers nous-mêmes et je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux», a déclaré Dunn. «Il y a quelques nuances que nous devons corriger et que nous y travaillons déjà.

«Notre deuxième caméra, le plan large, les planches semblaient plates. Nous devons mieux présenter cela car cela ajoute une telle perspective. SmackDown ressemblait beaucoup à un spectacle de WrestleMania avec tant de changements de production. Nous avons beaucoup appris de la répétition de jeudi avec les talents de NXT, et nous continuerons jusqu’à ce que ce soit exactement là où nous voulons que ce soit.

Un nouvel élément pour la WWE est les fans virtuels. La société travaille également sur l’expérience virtuelle des fans, a déclaré Dunn, qui comprend des visites surprises de stars de la WWE pendant les pauses publicitaires.

«Les fans ont été fantastiques et ils nous ont tellement manqué», a déclaré Dunn. «La profondeur des rangées de fans crée vraiment l’atmosphère d’une arène de grande envergure, et cela a donné plus d’énergie à nos superstars. Nous allons vraiment travailler pour que l’expérience des fans soit spéciale, et nous leur réservons quelques surprises. C’était tellement bon d’avoir des fans de retour.

Gracieuseté de la WWE

L’intégration de fans virtuels dans l’émission reste un travail en cours, en particulier pour trouver le moyen le plus efficace d’exploiter le bruit organique de la foule dans les matchs.

«Nous avons eu beaucoup de réactions lorsque Jeff Hardy a remporté le titre Intercontinental, ce qui était génial, et nous apprenons à tirer un peu mieux sur ces planches», a déclaré Dunn. «Ils ont tendance à mieux paraître sur les plans plus larges. Nous avons eu des problèmes de concentration sur les plans plus serrés, et nous y travaillons avec [interactive in-arena atmosphere partner] Le célèbre groupe. C’est plus grand que n’importe quel nombre de fans virtuels qu’ils aient jamais fait, et ils y travaillent aussi dur. »

Une partie intégrante du succès du ThunderDome est la capacité de créer un environnement qui peut changer instantanément.

«Le ThunderDome nous permet d’être ce que nous voulons», a déclaré Dunn. «Nous avons des personnages si forts et notre objectif est de créer un environnement qui leur convient, non seulement avec nos panneaux LED, mais avec des projections et des techniques pyro, comme vous l’avez vu avec Bayley et Sasha Banks. C’est l’occasion de renforcer nos personnages. C’est le but, raconter notre histoire. Nous devons raconter nos histoires et montrer l’émotion de ce qui alimente nos personnages, qui est un aliment de base de la WWE, et maintenant nous ajoutons ces valeurs de production améliorées.

L’équipe de production de la WWE est une collection de héros méconnus de la société. Dunn a déclaré qu’il y avait environ 250 personnes travaillant sur l’émission vendredi, dirigée par Marty Miller, qui a plus de 25 ans d’expérience avec la WWE.

«Tout le monde savait que ce soir était un moment et a intensifié», a déclaré Dunn. «Je vais citer notre concepteur de production Jason Robinson, il est le moteur de tout cela. Il a travaillé jusqu’à environ trois heures du matin la semaine dernière et son travail était incroyable. Nos cameramen ont également fait un excellent travail. Maintenant, nous allons prendre une profonde inspiration, faire un peu plus de travail et nous préparer pour SummerSlam.

Dunn a déclaré que l’objectif était de projeter une atmosphère et une aura différentes ce dimanche à SummerSlam, une atmosphère différente de Raw ou de SmackDown.

« SummerSlam est un pay per view majeur, et il va y avoir beaucoup de surprises », a déclaré Dunn. «Je l’ai dit la semaine dernière, l’objectif est de montrer aux gens que la WWE est de retour, et je pense que nous avons fait de grands pas pour y parvenir à SmackDown.»

Justin Barrasso peut être joint au JBarrasso@gmail.com. Suivez-le sur Twitter @JustinBarrasso.