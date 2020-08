Quand on y pense, le golf est un jeu assez étrange. Non seulement vous avez besoin de clubs longs et maigres pour frapper une petite balle blanche avec des fossettes, mais vous devez souvent le faire en combattant les éléments comme la chaleur, la pluie, le vent et le brouillard. Dans un monde où la technique et la précision sont la clé du succès, il est étonnant de voir à quel point les golfeurs adhèrent à de nombreuses superstitions.

Pour un non-golfeur, certains d’entre eux peuvent sembler risibles et insensés, mais ils sont parfaitement logiques pour la plupart des golfeurs passionnés.

Videz vos poches de pantalon avant de commencer votre partie. Mettez votre portefeuille, vos clés de voiture et vos tees de golf dans votre sac de golf.

Ne pas le faire aura un impact sur votre swing.

N’utilisez jamais de tee rouge pour jouer au golf: bien que personne ne soit vraiment sûr, certaines personnes pensent que c’est parce que la couleur rouge est associée au danger. Jouer avec un tee rouge mènera sans aucun doute à une dangereuse série de tirs inexacts. Jouer un birdie sur votre premier trou signifie que le reste de votre partie ira en descente. Jouez au club que vous avez sorti du sac: selon la légende, si vous changez d’avis sur le club que vous avez sélectionné, et le renvoyez sans l’utiliser, votre partie sera ruinée. N’utilisez pas une balle que vous venez de laver pour jouer.

Vous devez attendre au moins un trou avant d’utiliser une balle fraîchement lavée.

Ne lavez jamais votre balle si vous participez à une partie de golf exceptionnelle. Le laver changera inévitablement votre chance. N’utilisez pas de boule d’eau sur un trou avec des obstacles d’eau.

Une boule d’eau est celle qui a été frappée dans l’eau à un moment donné, puis récupérée. Si vous utilisez cette balle pour jouer sur un autre trou d’obstacle d’eau, c’est comme abandonner avant même d’avoir commencé.

Si vous faites un putt de plus de trois pieds, tapotez l’intérieur de la coupe avec le ballon pendant que vous le sortez. Ne marquez pas votre balle avec une pièce de moins d’un quart.

Tout ce qui est inférieur à 25 cents indique que vous êtes bon marché.

Ne ramassez jamais une balle hors des limites à moins que ce ne soit la vôtre. Si vous le faites, vous prenez le mauvais coup de quelqu’un d’autre et vous l’amenez dans votre propre jeu. N’utilisez pas une balle que vous venez de trouver.

C’est bien de conserver votre cadeau de parcours de golf pour une utilisation future, mais l’utiliser pendant votre partie actuelle vous fera frapper de mauvais coups.

Même si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser, gardez toujours votre club porte-bonheur dans votre sac.

Superstitions de golfeurs célèbres

Même si cela n’a aucun sens pour le reste d’entre nous, même les pros s’en tiennent à certaines superstitions pour les aider à faire leur jeu.

Tiger Woods est connu pour porter presque toujours une chemise rouge pour le tour final d’un tournoi. Cette superstition est venue de sa mère, qui croit que le rouge représente le pouvoir. Paula Creamer change également de maillot pour le tour final, ce qui lui a valu le titre de panthère rose du monde du golf – sa couleur de code vestimentaire caractéristique du dernier tour.

Le golfeur Tom Weiskoff croit au pouvoir des trois. Avant de toucher le green, il a besoin de trois cents et de trois tees dans sa poche. La légende du golf, Ernie Els, croit que chaque balle ne contient qu’un seul oiseau. Une fois que votre balle a atteint son birdie, vous devez la remplacer par une nouvelle.

Si ces superstitions ont contribué ou non à leur succès, on ne le saura jamais, mais c’est certainement un bon point de golf à méditer.