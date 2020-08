MINNEAPOLIS (AP) Christian Yelich a frappé l’un des quatre circuits de Milwaukee, Brett Anderson a lancé six solides manches et les Brewers ont battu les Twins du Minnesota 9-3 mercredi soir.

Avisail Garcia, Ryan Braun et Keston Hiura ont également réussi un circuit alors que Milwaukee a égalé une saison record en points et circuits une nuit après avoir été presque sans avoir été touché par Kenta Maeda du Minnesota. Les Brewers ont également dessiné sept promenades.

«Les gars sur lesquels nous comptons pour être des producteurs dirigés ce soir sont passés, a déclaré le directeur de Milwaukee, Craig Counsell. » Braun, Yelich, Avi avec de très grandes soirées au volant du baseball. Nous avions besoin d’une de ces nuits. »

Anderson (1-2) a affiché sa plus longue sortie de la saison, abandonnant cinq coups sûrs et une course avec cinq retraits au bâton.

Rich Hill (1-1) a accordé quatre points, quatre coups sûrs et trois marches en 2 2/3 manches après avoir été réintégré de la liste des blessés.

«Je nous ai mis dans une très mauvaise position aujourd’hui et j’ai perdu le match pour nous, a dit Hill. «Je pense qu’il est difficile d’aller là-bas et de nous mettre dans cette position. C’est évidemment difficile pour moi d’avaler. J’ai besoin de faire mieux que ça. Ce n’est pas acceptable. »

Hill a franchi les deux premières manches sur seulement 16 lancers, mais il n’a pas pu terminer le troisième à son deuxième début de saison après avoir été écarté de 19 matchs en raison de la fatigue de l’épaule gauche.

La première des trois promenades de Hill dans la troisième a déclenché l’assaut. Hill a laissé échapper un grand juron après avoir marché Orlando Arcia, et Braun a suivi avec son premier circuit de la saison. Garcia a sélectionné à la maison deux autres points, mettant fin tôt à la nuit de Hill.

« Je ne pouvais tout simplement pas trouver ce qu’il voulait et est finalement devenu un, vraiment, un problème de nombre de lancers où nous ne pourrons tout simplement plus le laisser là-bas pour lancer », a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli. .

Yelich a réussi un circuit pour commencer le score dans une cinquième manche de quatre points. Braun a été sélectionné devant le sixième circuit de l’année par Yelich.

Au cours de ses 10 derniers matchs, Yelich a atteint .324 avec trois circuits et huit points produits. Le joueur par excellence de la NL 2018 a atteint 0,037 à ses six premiers matchs de la saison.

Garcia a frappé son deuxième circuit de la saison et Hiura s’est connecté pour son sixième joueur hors-position, Ehire Adrianza, lanceur au neuvième.

«Je pense que tout le monde se sent à l’aise, se sentant mieux à chaque match, a dit Garcia. «C’est une saison difficile. C’est un travail pour tout le monde, ce n’est pas facile, mais nous sommes là, c’est ce que c’est. Je pense que nous sommes dans une bonne position en ce moment. »

Anderson était en régulateur de vitesse pour sa meilleure sortie lors de sa première saison avec Milwaukee. Il a accordé un simple RBI à Eddie Rosario dans le deuxième et a travaillé autour de deux coups sûrs dans le quatrième. Il n’avait pas lancé plus de 4 1/3 manches lors de ses trois premiers départs de l’année.

«Je pense que c’est l’une de nos meilleures victoires globales d’équipe sur les plans offensif, défensif et lanceur, a dit Anderson.

PASS GRATUITS

Les lanceurs jumeaux sont entrés dans la journée avec le quatrième moins de marches de toutes les équipes majeures ayant disputé au moins 20 matchs. Lewis Thorpe a ajouté trois marches en quatre manches de soulagement alors que le Minnesota a publié une saison élevée en passes gratuites.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Jumeaux: C Mitch Garver a été remplacé à la sixième manche avec une douleur du côté droit après un retrait sur retrait. Baldelli a déclaré qu’il y avait une certaine inquiétude et Garver sera évalué plus en détail. … 2B Luis Arraez a été exclu du match de mercredi avec une douleur au genou gauche. Baldelli a déclaré qu’Arraez avait traité le problème au cours de la saison. Arraez, qui a été retiré du match de mardi, a fait effectuer mercredi une imagerie du genou qui montrait un « problème plus léger », selon Baldelli.

SUIVANT

Le RHP Brandon Woodruff (1-1, 3.16 ERA) débutera la finale de la série pour Milwaukee jeudi. Contre le Minnesota avec RHP Jose Berrios (1-3, 5,92). Woodruff a accordé trois points en 4 1/3 de manches à son dernier départ contre les Cubs de Chicago et n’a pas terminé la cinquième manche lors de ses deux dernières sorties. Berrios a abandonné huit points en 9 manches 1/3 au cours de ses deux derniers départs.

