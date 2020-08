Il s’avère que les grands, mauvais et méchants médias de Cleveland et du pays n’étaient pas les seuls à être contrariés par les actions imprudentes de Zach Plesac et Mike Clevinger.

Plusieurs de leurs coéquipiers étaient également assez livides. Assez bouleversé que lors d’une réunion d’équipe vendredi – selon un rapport d’ESPN – le lanceur vétéran Oliver Perez a menacé de se retirer de la saison si le duo était autorisé à rejoindre immédiatement l’alignement, et l’icône de la franchise Francisco Lindor a également été franc. Et à cause de ces objections, les deux pichets ont été offerts aux mineurs et envoyés sur le site alternatif, où ils doivent rester au moins 10 jours.

Bien. La colère est tout à fait justifiée.

Peut-être, enfin, qu’ils comprendront le message qu’ils – en particulier Plesac – ont tellement raté les premiers jours de la situation. Le risque COVID-19 est bien réel et les règles en 2020 sont très, très différentes. Le récapitulatif rapide: après le début de Plesac à Chicago le 8 août – il a été brillant, frappant sept manches sur six blanchissage pour ramener son ERA de saison à 1,29 – il est sorti avec des amis, un groupe qui comprenait Clevinger, pour le dîner, puis plus chez un copain pour ouvrir des paquets de cartes de baseball.

Plesac a été attrapé par la sécurité de la MLB qui rentrait furtivement dans l’hôtel longtemps après le couvre-feu, qui était 22 h. Clevinger n’a pas été attrapé, et il n’a pas pris la peine de dire à l’équipe qu’il était impliqué, défendant plutôt son ami lors d’une réunion d’équipe matière. Il a même volé avec ses coéquipiers à Cleveland.

Selon les normes habituelles de fête des joueurs de baseball – si vous avez déjà lu des histoires sur Mickey Mantle, Billy Martin et Whitey Ford à l’apogée des Yankees, vous savez – c’est un comportement incroyablement silencieux. Mais dans la pandémie de 2020? Cela suffit pour déclencher une révolte des joueurs, surtout compte tenu de la façon dont la paire a réagi en se faisant prendre.

Plesac, une fois que ses actions sont devenues publiques et qu’il a entendu le retour de flamme, s’est rendu sur Instagram pour partager ses pensées. Et l’intégralité de son explication de la situation – ce n’était certainement pas des excuses – équivalait à un géant, «Ouais, mais…» Il a commencé par une diatribe contre les médias.

«Les médias sont vraiment terribles, mec. Les médias sont terribles », a déclaré Plesac. «Ils font des choses perverses pour créer des histoires qui améliorent le son, empirent les choses. Honnêtement, je suis dégoûté de la façon dont les médias ont géré toute cette situation entourant notre équipe. «

Si nous classons les choses ici, Zach, les choses les plus dégoûtantes sont:

1. Blâmer les médias pour vos propres erreurs;

2. Faire une vidéo IG en conduisant;

3. Port de votre ceinture de sécurité incorrectement, sous votre bras gauche pour une raison quelconque;

…

6,376. Comment les médias ont réagi à vos erreurs.

Plesac a poursuivi, la pelle à la main, après avoir expliqué que ses propres «recherches» lui donnaient des raisons de penser que les protocoles de la MLB n’étaient pas nécessaires à suivre.

«Les médias nous décrivent moi et mon meilleur ami et coéquipier comme étant malveillants dans nos actions, alors que nous étions vraiment – vous savez, ne justifiant pas ce que nous avons fait, parce que nous avons quitté l’hôtel et selon les nouvelles règles, nous n’étions pas censés de partir, mais selon le CDC et ces directives avec corona, nous pratiquions des pratiques sûres dans un petit groupe avec des personnes dont nous savons qu’elles ont été testées, et nous sommes revenus à notre couvre-feu tard, qui était 22 heures, et avons clairement été exposés comme étant de mauvais coéquipiers, de mauvaises personnes et d’être traîné dans la boue, vous savez?

«Ouais, mais…» à son meilleur ici.

Le manager Terry Francona, qui a vu plusieurs choses dans sa vie au baseball, a bien résumé la réponse globale à la vidéo IG de Plesac.

Terry Francona sur la vidéo Instagram de Zach Plesac: « J’ai été déçu. » – Mandy Bell (@ MandyBell02) 14 août 2020

Pour être juste, la MLB mérite une partie du blâme pour avoir créé cette situation. Essayer de jouer un programme basé sur les voyages, comme nous l’avons souvent souligné dans cet espace, était naïvement optimiste au mieux, dangereusement imprudent au pire. Mais quelles que soient les erreurs commises pour en arriver là, c’est le monde de la MLB dans lequel les joueurs doivent vivre, et c’est pourquoi des règles et des protocoles – à la fois la ligue et l’équipe – sont en place.

Et remarquez, l’incident s’est produit après que les Marlins et les Cardinals aient connu des épidémies de coronavirus qui ont interrompu leur saison 2020. Les deux clubs ont exprimé leur frustration quant à la façon dont le virus est entré dans le cercle restreint et à la rapidité avec laquelle il s’est propagé une fois sur place. Les deux clubs ont eu près de 20 personnes dans le groupe de voyageurs testées positives.

Et c’est pourquoi la réaction de joueurs tels que Lindor – une superstar de 26 ans avec quatre apparitions consécutives au All-Star – et Perez – un gaucher de 39 ans qui a affronté 6376 frappeurs au cours de sa carrière de 18 ans dans la MLB – a été si forte.

Les joueurs attentifs se rendent compte des risques. Il y a bien sûr le risque de tomber malade et de propager le virus à des êtres chers, mais il y a aussi le risque de voir votre équipe fermée pendant une période prolongée. Les cardinaux ont raté 15 jours avec leur flambée, forçant un calendrier remanié et restreint qui rendra la compétition au plus haut niveau très difficile; entre le 15 août (leur retour sur le terrain) et le 27 septembre (la fin de la saison régulière), les Cardinals ont neuf doubles et seulement deux jours de congé.

L’égoïsme d’apporter potentiellement ces complications dans l’équation juste pour un dîner et des cartes de baseball est stupéfiant. Et c’est pourquoi les médias – et leurs coéquipiers de Cleveland – ont réagi comme ils l’ont fait. Plesac et Clevinger sont-ils des gens horribles, horribles? Non, mais en espérant qu’ils écoutent leurs coéquipiers et apprennent de leurs erreurs.