L’état de l’italien Alex Zanardi, ancien pilote de Formule 1 et Champion de cyclisme paralympiqueou avez-vous vécu « améliorations cliniques significatives », comme l’a dit ce mercredi l’hôpital de Milan où il est toujours admis.

Zanardi, 53 ans, a combattant pour sa vie depuis le 19 juin dernier, quand a écrasé son « handbike » dans un camion lors d’un concours en Toscane.

« Le patient a répondu (au traitement de soins intensifs) par des améliorations cliniques significatives« L’hôpital San Raffaele a déclaré dans un communiqué. En conséquence, Zanardi vous n’êtes plus en soins intensifs et « il est actuellement traité et traité » dans un service de soins semi-intensifs, a ajouté l’hôpital.

Zanardi, qui a souffert blessures graves au cerveau et à la tête, a d’abord été hospitalisé à Sienne, où il ils l’ont opéré trois fois et l’ont maintenu dans un coma provoqué pendant des semaines. Le 21 juillet, il a été transféré dans une clinique de réadaptation, mais son état s’est à nouveau aggravé, menant à une hospitalisation à San Raffaele le 24 juillet et une quatrième chirurgie le lendemain.

L’Italien est handicapé depuis 2001, lorsque a perdu les deux jambes dans un accident de championnat CART sur le circuit allemand EuroSpeedway Lausitz. Après cet accident presque mortel, il est passé de la course automobile au paracyclisme et a gagné quatre médailles d’or et deux d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016.