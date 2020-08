Amazon a toujours été réputée pour avoir fait des investissements importants dans divers secteurs de la technologie, en fait maintenant elle a l’intention d’en faire un très important. Le colosse de Jeff Bezos il compte bien investir 10 milliards de dollars pour réaliser la réalisation d’un constellation de 3236 satellites, qui sera utile pour fournir des « services à large bande fiables et bon marché » à toutes les communautés qui n’ont pas accès à Internet. L’annonce officielle est venue de la société de Seattle après avoir obtenu le feu vert de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

Amazon: l’investissement pourrait changer les cartes et concurrencer Elon Musk

Le projet de la société américaine a été annoncé au printemps dernier et s’appelle Kuiper et est le concurrent direct du projet Starlink de la société SpaceX dirigé par Elon Musk.

« Un projet de cette envergure et de cette importance nécessite des efforts et des ressources considérables et, en raison de la nature des constellations en orbite terrestre basse, ce n’est pas le genre d’initiative qui peut commencer petit », peut-on lire dans un article publié par Amazon. Par ailleurs, le géant de Jeff Bezos tient à souligner un détail important: «L’investissement de 10 milliards de dollars créera certainement de nombreux emplois et infrastructures à travers les États-Unis, de cette manière le haut débit sera rendu accessible aux communautés du monde entier ».

L’élargissement total de l’audience des utilisateurs ayant accès à Internet faisait déjà partie des projets de Mark Zuckerberg, tête du colosse Facebook, et plus tard par Elon Musk.