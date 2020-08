WindTre est la nouvelle marque unifiée qui remonte à la naissance de son opérateur virtuel Very Mobile, dont les tarifs ont incité des millions d’Italiens à vouloir économiser de l’argent en se dotant d’un réseau rapide et permanent. La marque principale change de philosophie en s’adaptant à une nouvelle politique de transparence valable offres absurdes où les compteurs de trafic de données deviennent superflus.

Les nouvelles options d’attaque des opérateurs visent à attaquer les concurrents directs auxquels les propositions sont proposées GO.50 Top + LE, GO.70 Fire + LE et GO.100 Fire + Easy Pay LE maintenant disponible localement chez certains détaillants. Découvrons-le.

WindTre Go: jusqu’à 100 Giga de données à prix CHOC

Les offres sont valables du 7 au 31 août 2020 dans les provinces telles que Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padoue, Prato, Trapani, Venise et Trieste. Une participation plus large dans les délais impartis n’est pas exclue, sauf pour toute autre prolongation. Chez certains revendeurs locaux, SIM GRATUITE tout en découvrant les particularités des nouvelles promotions.

WindTre Go Top 50+ (national)

minutes illimitées

200 SMS

50 Giga de trafic

Destiné à: Fastweb, PosteMobile et MVNO (hors Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile et ho. Mobile)

Activation: libre

Coût mensuel: 5,99 euros

Go Top 50+ LE (local)

minutes illimitées

200 SMS

50 Giga de trafic

Destiné au rechargeable: Iliad, Fastweb, PosteMobile et MVNO (hors Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile et ho. Mobile)

Activation: libre

Coût mensuel: 5,99 euros

WindTre Go 100 Top + Easy Pay (national)

minutes illimitées

200 SMS

100 Giga de trafic

Destiné aux rechargeables avec compte courant ou carte de crédit: Fastweb, PosteMobile et MVNO (hors Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile et ho. Mobile)

Activation: Gratuit au lieu de 49,99 euros (par tranches de 2,10 euros par mois en cas de non-respect de l’obligation contractuelle)

Coût mensuel: 5,99 euros

Contrainte: 24mois

GO.70 Feu + LE (local)

minutes illimitées

200 SMS

70 Giga de trafic

Activation: libre

Coût mensuel: 6,99 euros

GO.100 Fire + Easy Pay LE (local)

minutes illimitées

200 SMS

100 Giga de trafic

Activation: libre

Coût mensuel: 6,99 euros (avec compte courant ou carte de crédit)

Contrainte contractuelle: absent

GO.70 Fire + LE et GO.100 Fire + Easy Pay LE ils ne sont disponibles que pour les nouveaux clients qui ont besoin de la portabilité des numéros des opérateurs Iliad, Fastweb, PosteMobile et certains opérateurs virtuels, à l’exclusion de Kena Mobile, Lycamobile, Very Mobile et ho. Mobile.