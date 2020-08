Sur de nombreux marchés, le pire de la pandémie semble être passé. Les activités commencent à se réactiver et les gens essaient de reprendre leur vie. Cependant, il est vrai qu’après cette urgence sanitaire, rien ne sera plus pareil et comprendre le consommateur post-coronavirus sera la nouvelle grande tâche des marques et de l’industrie du marketing et de la publicité.

Les choses ne seront pas faciles si l’on considère que de nouveaux groupes de consommateurs vont se former grâce aux habitudes acquises pendant la crise.

Nouveaux consommateurs

Une étude récente d’Ernst & Young a identifié 4 types de consommateurs qui naîtront au milieu de la pandémie et qui resteront servis par les marques:

Enregistrez et accumulez: Ce sera le groupe avec la densité la plus élevée qui sera caractérisé par des consommateurs soucieux de l’immédiat et qui à l’avenir lit un environnement pessimiste. Selon le cabinet de conseil, 35% des consommateurs font partie de ce groupe

Découpe profonde: Ces consommateurs, qui représentent 27,3%, sont des consommateurs plus âgés qui ont vu «un plus grand impact sur leur statut d’emploi», pour lesquels ils subissent la suspension de leur emploi.

Restez calme, continuez: Ils représentent 26,2% et se caractérisent par le fait de ne pas se sentir directement touchés par l’épidémie.

Hibernez et dépensez: Ce groupe n’est occupé que par 11,4% des consommateurs, qui sont représentés par les plus jeunes et qui ne se soucient pas de l’urgence ou de ce qui peut arriver.

Habitudes peu vues

Bien que ces groupes servent de boussole précieuse pour comprendre le consommateur auquel les marques sont confrontées dans la nouvelle normalité, la réalité est qu’au milieu de ce processus, d’autres données ont émergé qui, même si cela pourrait sembler, à première vue, peu pertinent, disons beaucoup sur le nouvel ADN du consommateur.

En ce sens, nous partageons 15 données qui, bien que simples, sont essentielles pour comprendre le comportement des consommateurs post-coronavirus:

71 pour cent des consommateurs sont engagés dans une routine de soins personnels, qui est étendue aux membres de la famille.

40% des personnes souhaitent déjà retourner au bureau, tandis que 29% s’attendent à aller chez le coiffeur ou le salon de beauté.

Au Mexique, 8,1 pour cent plus d’occasions de manger ont été générées, principalement en raison du fait que les gens grignotent entre les repas principaux, car ils aspirent à des moments de plaisir et de «stimulants».

Au Mexique, les gens ont passé 5,5% de plus de temps dans la cuisine à préparer le petit-déjeuner, 1,4% de plus à préparer le déjeuner et 2,2% de plus à préparer le dîner.

50% du total des consommateurs interrogés mentionnent que, lorsqu’ils voient un produit ou un service à Mois sans intérêt, ils se sentent motivés à acheter même s’ils n’en ont pas besoin.

Les destinations les plus recherchées par les Mexicains au cours des deux dernières semaines de juillet étaient: Cancun, Mazatlán, Acapulco, Puerto Vallarta et Playa del Carmen.

Avant le prochain retour à l’école, 46% des Mexicains ne savent pas s’ils pourront réorganiser les horaires ou les activités pour prendre conscience de l’éducation des mineurs.

La plupart des adultes mexicains passent du temps à jouer à des jeux sur leurs appareils mobiles (69%).

Lorsque nous pourrons voyager à nouveau, 75% des Mexicains chercheront à ce que les hébergements dans leurs destinations soient écologiques.

Après l’accouchement, 56% des Mexicains achèteront au dépanneur.

Le bureau à domicile réduit les niveaux de stress 6 professionnels sur 10 au Mexique.

53% des familles prévoient de rendre visite à leur famille ou à des amis après la fin de l’accouchement.

30% des consommateurs achètent des marques moins chères.

91% des Mexicains dépensent moins pour les vêtements, les cosmétiques, le tabac et les boissons alcoolisées.

9 internautes sur 10 ont été exposés à la publicité de la marque, dont 92% considèrent que la communication est adéquate

Sources: Kantar, PayPal, Booking, OCCMundial, AdsMovil, EY, IAB México

