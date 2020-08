Les ciné-parcs de Walmart font partie des derniers rappels que 2020 est l’une des années les plus étranges de mémoire récente, grâce à la pandémie de coronavirus.

Le détaillant a annoncé que 160 magasins montreraient gratuitement des films au volant dans leurs parkings aux clients de Walmart.

Les projections gratuites dans les ciné-parcs Walmart se poursuivront jusqu’au 21 octobre.

La pandémie de coronavirus a fait de 2020 une année extrêmement étrange, troublante et sans précédent sur tant de fronts, avec des divertissements populaires reflétant bon nombre des réalités inhabituelles provoquées par la crise de santé publique une fois en un siècle qui a bouleversé une grande partie de notre quotidien. la vie. Comme nous l’avons noté hier, par exemple, les grands longs métrages font désormais leurs débuts sur les plateformes de streaming. Les équipes sportives professionnelles jouent sans fans. Et parce que les cinémas de tant de communautés restent fermés à cause de la pandémie, les ciné-parcs Walmart sont désormais chose courante, le détaillant se préparant à commencer à montrer des films dans le parking de quelque 160 de ses magasins, avec 320 projections prévues. qui se déroulera du 14 août au 21 octobre.

La liste de films, que les clients de Walmart peuvent profiter gratuitement, a été organisée par le Festival du film de Tribeca, et mercredi, le détaillant a annoncé les endroits où vous pourrez découvrir des titres allant du magicien d’Oz à Black Panther. , ainsi que des favoris animés tels que Pixar’s Cars. Walmart a mis en place un site Web (https://www.thewalmartdrivein.com/) sur lequel vous pouvez obtenir plus de détails, y compris trouver un emplacement près de chez vous.

«Nous reconnaissons les défis auxquels nos clients et leurs familles ont été confrontés au cours des derniers mois, et nous voulions créer une expérience où ils pourraient se réunir en toute sécurité pour créer de nouveaux souvenirs», a déclaré Janey Whiteside, directrice de la clientèle de Walmart, dans un communiqué de presse . «Le service Walmart Drive-in est un petit moyen pour nous de soutenir les communautés que nous servons.»

Les bases: À partir de 17 h 00, heure de l’Est aujourd’hui, vous pourrez réserver une place gratuitement pour une projection près de chez vous. Une fois confirmés, les clients recevront un e-mail avec un code QR, qui leur accordera l’entrée de leur véhicule le jour de l’événement.

Les films commenceront à 19h30 et les portes ouvriront à 18h00. (non, vous ne pouvez pas entrer en retard). Comme indiqué, les billets sont gratuits, mais vous devez organiser cela à l’avance car les billets ne seront pas disponibles à la porte.

En plus, Walmart prévoit d’amener des cinéastes et des invités spéciaux à ces projections à travers le pays. Drew Barrymore, par exemple, servira d’hôte virtuel pour tous les événements, accueillant les invités pour «une soirée familiale amusante». Elle fera également une apparition surprise en personne à un endroit, tandis que les familles auront également droit à des apparitions surprises virtuelles ou en personne de célébrités telles que Jennifer Garner, LeBron James et Chrissy Metz lors de certaines projections.

Les projections auront lieu beau temps, mauvais temps. Consultez ici le récapitulatif complet des règles et tout ce que les clients doivent savoir.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.