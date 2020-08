La pause déjeuner de 9to5Toys d’aujourd’hui comprend 200 $ de réduction sur le dernier MacBook Pro 13 pouces, ainsi que les étuis officiels pour iPhone 11 Pro / Max, qui chutent à 12 $, et vous pouvez gagner un groupe Apple Watch Pride de style Nike pour 9 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore.

Apple MacBook Pro 13 pouces avec 1 To

Amazon propose actuellement le MacBook Pro 13 pouces d’Apple avec 1 To de stockage pour 1 799 $. Cela représente une baisse de 200 USD par rapport au tarif normal en vigueur et correspond à notre précédente mention de 1 To. L’offre d’aujourd’hui est la meilleure disponible à 100 $.

Le MacBook Pro 13 pouces d’Apple est mis en valeur par un clavier entièrement repensé, qui supprime la version de génération précédente tant décriée. Vous trouverez également un écran Retina, une multitude de ports Thunderbolt 3 et, bien sûr, la Touch Bar. C’est une option solide si vous cherchez à vous attaquer à diverses tâches lors de vos déplacements. Nous l’avons adoré lors de notre examen pratique, en le qualifiant d’une excellente option pour les professionnels de la création.

Les étuis Apple iPhone 11 Pro / Max s’effondrent

Amazon propose un certain nombre de coques iPhone 11 Pro / Max en vente à partir de 12 $. Habituellement 39 $ ou plus, les offres d’aujourd’hui correspondent à un certain nombre de nouveaux creux historiques. Les gens à la recherche d’un moyen abordable de marquer l’un des étuis iPhone officiels d’Apple auraient du mal à trouver un meilleur rapport qualité-prix que celui-ci. Il présente un extérieur blanc brillant qui est censé être soyeux et doux au toucher. Comme vous vous en doutez, cette offre est prête à fonctionner avec des chargeurs sans fil, vous permettant de la garder allumée à tout moment.

Le bracelet Apple Watch Pride de style Nike est à 9 $

Chez Amazon, vous pouvez acheter ce nouveau groupe de fierté tiers de style Nike pour 9 $. Il devrait grimper jusqu’à 12 $ après sa remise le jour du lancement. Vous obtiendrez un design presque identique à la version officielle, mais sans aucun logo Nike. Néanmoins, si ce style de groupe vous intéresse, c’est une excellente option. Il existe plusieurs tailles et longueurs disponibles pour s’adapter à différents poignets, et bien sûr, le design perforé habituel que nous avons appris à connaître sur ces bracelets de sport de style Nike.

