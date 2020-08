Les repères du nouvel iMac 2020 ont aujourd’hui été partagés en ligne par Mac Otakara.

Les benchmarks Geekbench proviennent du tout nouveau ‌iMac‌ 27 pouces avec un processeur Intel Core i5 à 3,0 GHz et des graphiques Radeon Pro 5300, par rapport à plusieurs spécifications du ‌iMac‌ 2019 précédent.

Le i5 iMac‌ 27 pouces le plus bas de 2020 fonctionne environ 20% mieux en multicœur que le i5 ‌iMac‌ 27 pouces le plus bas de 2019. Bien que le plus bas spécification 27 pouces 2020 ‌iMac 2020 dispose d’un processeur Intel Core i5 3,1 GHz, il semble fonctionnent mieux qu’un modèle équivalent Intel Core i5 3,7 GHz de 2019. Cela est probablement dû aux nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération, qui, selon Apple, offrent des performances de processeur jusqu’à 65% plus rapides.

Le ‌iMac‌ à 3,1 GHz a donné un score Geekbench Single-Core de 1090 et un score Multi-Core de 5688.

La capacité graphique a été mesurée à l’aide de benchmarks Geekbench Compute. Comparé au Intel Core i5 2019 ‌iMac‌ à 3,0 GHz avec des graphiques AMD Radeon Pro 570X, le Radeon Pro 5300 du ‌iMac‌ 2020 fonctionne environ 40% mieux. Cependant, la Radeon Pro 5300 ne surpasse pas les performances de l’iMac‌ 2019 avec les graphiques AMD Radeon Pro Vega 48. Apple déclare que les graphiques AMD Radeon Pro 5000 de nouvelle génération offrent des performances jusqu’à 55% plus rapides que la génération précédente.

Le lecteur MacRumors Stefan a testé le ‌iMac‌ 2020 haut de gamme avec un processeur 8 cœurs de 3,8 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 5,0 GHz, ce qui donne un score monocœur de 1141 et un score multicœur de 7006. C’est environ 36% plus élevé que le puce équivalente de la génération précédente.

Stefan a également proposé des tests de vitesse Blackmagic du SSD du ‌iMac‌ à 3,8 GHz, donnant des vitesses d’écriture de 1963,3 Mo / s et des vitesses de lecture de 2250,2 Mo / s.

Le nouveau SSD du ‌iMac‌ est soudé à la carte mère et n’est donc pas remplaçable par l’utilisateur, selon ifun.de. Les iMac précédents n’ont pas été soudés en place, ce qui permet une mise à niveau ou un remplacement. Selon des informations techniques publiées en interne, les modules SSD individuels du ‌iMac‌ 2020 sont soudés directement sur la carte mère, de la même manière que le stockage des MacBooks a été soudé pendant plusieurs années. Par conséquent, la configuration de stockage au point d’achat est fixe et ne peut pas être modifiée par la suite.

De nouvelles informations concernant le nouveau réseau de microphones redessiné du nouveau ‌iMac‌ 27 pouces sont également apparues aujourd’hui. Le nouveau ‌iMac‌ comporte apparemment deux microphones installés dans la zone inférieure du ‌iMac‌ derrière l’écran, par opposition au microphone unique sur les modèles précédents. Cela permet à l’iMac‌ 2020 de fournir ce qu’Apple appelle «un son de qualité studio».

Le nouveau ‌iMac‌ de 27 pouces a été dévoilé mardi par Apple, avec des processeurs Intel Core de 10e génération plus rapides, des graphiques AMD de nouvelle génération, jusqu’à 128 Go de RAM, une caméra FaceTime de plus haute résolution de 1080p, un écran True Tone avec une option de verre nano-texture, une puce T2, des haut-parleurs de haute fidélité, etc.