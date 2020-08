Aujourd’hui, outre les mises à jour cumulatives, Microsoft a également publié une nouvelle version pour la chaîne Beta du programme Insider. Il s’agit du Construire 19042.388 et vient appliquer des améliorations et des corrections.

Comme Microsoft l’a annoncé, le processus de mise à jour des Insiders changerait et aujourd’hui, les Insiders sur le canal Beta recevront la mise à jour KB4565503. Cela correspond à une mise à jour cumulative avec des améliorations de sécurité et des corrections de bogues étroitement alignées sur les mises à jour publiées pour la mise à jour de mai 2020 et le reste des versions stables de Windows 10.

Changements dans la build 19042.388

Voici les améliorations de sécurité et les correctifs de la build 19042.388:

Résolution d’un problème qui pouvait vous empêcher d’utiliser PowerShell pour modifier les paramètres régionaux du système sur les plates-formes Server Core. Correction d’un problème qui pouvait entraîner une distorsion visuelle de certains jeux et applications lors du redimensionnement en mode fenêtré ou du changement d’écran Mode fenêtre complète. Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’échec de lsass.exe avec le message d’erreur: «Un processus système critique, C: WINDOWS system32 lsass.exe, a échoué avec le code d’erreur c0000008. L’ordinateur doit être redémarré ».Résout un problème qui pouvait empêcher certaines applications d’imprimer des documents contenant des fichiers ou des graphiques volumineux après l’installation des mises à jour Windows publiées le 9 juin 2020.Résout un problème qui pourrait vous empêcher de vous connecter à OneDrive à l’aide de l’application OneDrive. Ce problème se produit sur certains périphériques plus anciens ou sur des périphériques dotés d’applications plus anciennes, qui utilisent des pilotes de filtre de système de fichiers hérités. Par conséquent, cela pourrait empêcher ces appareils de télécharger de nouveaux fichiers ou d’ouvrir des fichiers précédemment synchronisés ou téléchargés. Mises à jour de sécurité pour Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Store, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell , Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy et Microsoft JET Database Engine.