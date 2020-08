La résilience est la capacité de se relever après une chute. À l’heure actuelle, c’est peut-être l’une des qualités dont nous avons le plus besoin en tant que société et en tant qu’individus. Profitez de ces moments pour aider votre équipe à développer sa résilience, en plus de les aider, cela renforcera votre leadership et le sentiment d’appartenance à l’équipe. La clé est de se concentrer sur les gens et leur point de vue sur la situation. Voici quelques activités qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif:

Apprentissage évolutif – il nous est facile de voir les circonstances comme des facteurs négatifs ou des obstacles qui empêchent la réalisation des objectifs. Cependant, l’un des cadeaux qu’une crise donne est la croissance, nous sortir de notre zone de confort et nous forcer à agir pour aller de l’avant. Réfléchissez aux opportunités de croissance et aux nouvelles expériences que la crise apporte au travail de votre équipe et à la vie de chacun. Avoir des objectifs réalistes de ce que nous voulons surmonter et réaliser sera important pour gagner en confiance et aller de l’avant. Profitez de l’occasion pour vous connaître davantage et reconnaître vos forces et les bonnes choses que vous faites. Avoir la perspective que la diversité des expériences nous rend plus forts est aussi un point en faveur de l’écoulement, de la diminution de la résistance et de l’absorption de tout l’apprentissage qui nous entoure. C’est une grande contribution à notre évolution en tant qu’êtres humains et professionnels.

Découvrez la capacité créative interne – nous avons tous une vision personnelle unique qui est une combinaison de nos expériences, valeurs, objectifs, capacités, personnalité, forces et stade de la vie. Chacun de nous dispose des ressources internes nécessaires pour créer notre réalité, en dirigeant nos pensées avec l’intention de créer une situation ou un résultat spécifique. Lincoln a bien dit que la meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer. Découvrir, éveiller et utiliser cette capacité créative est l’un des meilleurs moyens d’aider votre équipe à innover des solutions à de nouveaux défis. En fin de compte, ce sont les actions d’aujourd’hui qui définissent notre situation de demain.

Renouveler et innover avant la nouvelle réalité – Puisque nous avons compris et accepté notre nouvelle réalité et que le changement fait partie de la vie, il est important de renouveler notre vision et d’innover dans la manière d’atteindre notre objectif. Chaque cycle a un début et une fin et la crise accélère probablement la fin d’un cycle, mais nous devons nous rappeler que chaque fin signifie un début. Aidez votre équipe à prendre conscience de quel cycle elle commence pour définir quelle partie de sa vie et de son travail peut être renouvelée. Ils sont probablement confrontés à de nouvelles situations qui créent de nouveaux défis. Avoir un esprit novateur, une attitude positive ainsi que progresser vers vos objectifs seront essentiels pour aller de l’avant et continuer à trouver des opportunités.

Créer un écosystème de soutien – Avoir des relations significatives et profondes avec la famille, les amis ou les collègues peut être une excellente ressource pour renforcer la résilience. Accepter l’aide et le soutien des autres, ainsi que rejoindre des groupes ayant des valeurs similaires aux vôtres, est une excellente ressource pour renforcer la résilience. De plus, avoir des conversations individuelles avec les membres de votre équipe où vous pouvez les coacher est un moyen très efficace de les aider à renforcer leur résilience.

Lorsque votre équipe surmontera cette crise, elle en sortira beaucoup plus forte et plus solidaire. Profitez de cette occasion pour renforcer votre leadership et la connexion et le sentiment d’appartenance de votre équipe. Les crises, les défis et les problèmes vont et viennent, mais les relations peuvent être pour la vie et l’un des principaux «carburants» de votre vie professionnelle.

Pour les programmes de leadership ou les conférences ainsi que le conseil en développement des affaires, écrivez-moi à [email protected]

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $

Article précédentLa force de votre leadership sera vaccinée contre tout danger sanitaire organisationnel Dirigeant d’affaires international, consultant, écrivain et conférencier. Avec 20 ans d’expérience dans le secteur de la santé, du leadership, de la stratégie, de la gestion du P&L, du marketing et du coaching. Grâce à des consultations, des séminaires et des formations, vous aidez les individus à concevoir une vie épanouissante et les organisations à développer une culture de leadership et de haute performance. Pour la contacter, visitez www.vivianaalcocer.com ou écrivez à [email protected]