Inattendu

Prix: Gratuit / jusqu’à 3,99 $

Inattendu est un jeu de puzzle qui utilise beaucoup d’énigmes interactives. Il y a seize histoires à jouer et de multiples fins et réalisations à obtenir. Cela donne au jeu beaucoup de valeur de rejouabilité. Il y a des situations pour adultes et des trucs effrayants, nous ne recommandons donc pas celui-ci aux enfants. Le style artistique est correct et les commandes du jeu sont faciles à apprendre. Le jeu est gratuit avec de la publicité ou vous pouvez payer pour supprimer les publicités. Pour être honnête, les annonces ne sont pas si mauvaises non plus.

ScreenHive

Prix: Libre

ScreenHive est une application de bien-être numérique intéressante. Il met une fenêtre flottante sur votre appareil avec une minuterie. Le minuteur s’allume lorsque vous commencez à utiliser votre téléphone. Le principe est de vous montrer en temps réel combien de temps vous restez sur votre appareil afin que vous puissiez autoréguler le temps que vous y consacrez. La fenêtre est suffisamment petite et n’interfère pas avec l’utilisation de l’appareil. C’est aussi un outil gratuit. Nous aimons en fait assez l’idée simple avec l’exécution simple. Il n’y a pas de menus compliqués ou quelque chose comme ça. Vous pouvez simplement voir depuis combien de temps vous êtes sur votre téléphone pour pouvoir vous interrompre.

Les étoiles de Bid Wars

Prix: Libre de jouer

Bid Wars Stars est un jeu multijoueur gratuit. Vous parcourez différents lots, enchérissez sur eux et vendez le contenu des lots contre de l’argent. Il comprend des mécanismes pour regarder autour d’un casier de stockage pour voir tout le contenu et quelques outils pour en deviner la valeur. Les PNJ sont dramatiques et grégaires pour garder l’ambiance légère et en ligne avec les émissions de télévision populaires dans ce genre. La mécanique est solide. Cependant, il existe des restrictions étranges qui rendent la progression difficile à des niveaux plus élevés ainsi que le tableau habituel de nouveaux bugs de jeu. C’est décent et devrait s’améliorer avec le temps.

LitePass: vers la version Lite!

Prix: Libre

LitePass est un navigateur d’applications. Il répertorie essentiellement toutes les versions Lite d’une application donnée pour une référence facile. Vous trouvez celui que vous voulez, cliquez dessus et téléchargez-le sur le Google Play Store. C’est en fait un moyen décent de garder une trace de toutes les versions Lite de diverses applications et un bon moyen de remplacer certaines applications de grignotage de batterie par son homologue plus léger et moins intensif. L’application dispose d’une interface utilisateur super basique, mais elle fonctionne comme annoncé.

Golf Super Shot

Prix: Libre de jouer

Super Shot Golf est le dernier jeu de golf d’arcade de Hothead Games. Cela ressemble beaucoup à ces jeux de golf d’arcade que vous avez peut-être vus dans les restaurants et les bars lorsque vous étiez plus jeune. Les joueurs déterminent la force et la direction du tir pour essayer d’obtenir un trou d’un coup. Il existe diverses balles et clubs déverrouillables pour une meilleure précision et puissance et des parcours déverrouillables pour plus de variété. C’est un jeu gratuit, alors ne vous attendez pas à trop de profondeur, mais c’est une perte de temps amusante pour les amateurs de golf.

