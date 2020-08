Bienvenue dans la 341e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière: la Russie se lance cette semaine dans le train antitrust d’Apple. Apple a apparemment abusé de son pouvoir en refusant l’application Safe Kids de Kaspersky selon une décision du FAS. Apple prévoit de faire appel de la décision car cela pourrait forcer l’entreprise à apporter des modifications qu’elle ne souhaite pas apporter. Cliquez sur le lien pour connaître tous les détails. TikTok est toujours dans l’eau chaude cette semaine. Un nouveau rapport a révélé que l’invasion de la vie privée par TikTok était en fait assez mauvaise et contournait les protections de Google. Il a tracé les adresses MAC des périphériques via une solution de contournement qu’il n’était pas censé utiliser. La pratique a cessé vers novembre 2019, mais quiconque l’utilisait auparavant a probablement vu son adresse MAC compromise. Twitter a rejoint l’offre d’achat de TikTok avec Microsoft, ce qui a probablement contribué à faire baisser un peu le prix.Fortnite a tiré un doigt du milieu à Google et Apple cette semaine. Il a promu un système de paiement direct qui offre aux joueurs une réduction de 20% sur les V-Bucks. C’est évidemment parce qu’Epic Games contourne la taxe Apple et Google de 30% en n’utilisant pas leurs modes de paiement. Vous bénéficiez également d’une réduction de 20% si vous le téléchargez via l’Epic Games Store ou le Samsung Galaxy Store. Le jeu a été sommairement démarré à partir de l’App Store d’Apple.Amazon Alexa présentait une faille de sécurité qui aurait pu exposer votre historique vocal à des pirates. En outre, le même exploit peut également avoir exposé des adresses personnelles et des informations de carte de crédit. Amazon a déjà résolu le problème, mais personne n’est sûr de la quantité d’informations réellement exposées. Ceux qui utilisent Alexa devraient cliquer sur le lien et en savoir plus.Un nouveau rapport a exposé des centaines d’applications avec un suivi gouvernemental. Apparemment, un entrepreneur du gouvernement a conclu des accords avec un tas d’applications et certaines d’entre elles sont très populaires. Les applications suivent les données des utilisateurs et les envoient directement au gouvernement américain. Cela ne surprend probablement personne car cela a été suspecté pendant des années. Il semble que nous ayons une confirmation maintenant. Malheureusement, aucun des rapports ne répertorie les applications concernées, nous n’avons donc aucune idée de celles que vous devez désinstaller.

Sports City Tycoon

Prix: Libre de jouer

Sports City Tycoon est un mélange entre une simulation de construction de ville et un jeu inactif. Les joueurs commencent le jeu en construisant diverses attractions sportives dans leur propre petit parc sportif. Les attractions rapportent de l’argent et les joueurs améliorent le parc au fil du temps. Il existe des éléments supplémentaires tels que l’organisation de compétitions sportives pour augmenter rapidement les revenus, mais c’est surtout un jeu inactif typique. Certaines autres fonctionnalités du jeu incluent des graphismes colorés, la possibilité de gagner de l’argent sans jouer et des mécanismes de simulation de gestion de l’argent léger. C’est un bon tueur de temps, même si ce n’est pas aussi profond que quelque chose comme Pocket City ou SimCity BuildIt.

Motion Cam

Prix: Libre

Motion Cam est une application de caméra avec une prémisse soignée. Il prend des photos au format RAW, mais il enregistre également des photos avant votre prise de vue afin que vous puissiez choisir la meilleure. Lors de nos tests, il a capturé des images environ toutes les quatre à dix secondes et les a répertoriées sur une pellicule comme un graphique vers le bas du viseur. L’application est cependant plus que son gadget et comprend des commandes manuelles complètes de l’appareil photo telles que l’ISO, la vitesse d’obturation et d’autres choses. Celui-ci est dans le statut de version précoce donc il y a certainement des bugs. De plus, vous avez besoin d’un téléphone haut de gamme avec une prise en charge complète de l’API camera2, sinon cela ne fonctionnera pas.

La grande mafia

Prix: Libre de jouer

The Grand Mafia est un jeu de style mob où vous créez un empire du crime. Les joueurs gagnent de l’argent en commettant des crimes, engagent des personnages pour faire leurs enchères et font toutes sortes d’autres choix. Le jeu offre la possibilité à plusieurs joueurs d’aller plus loin en utilisant différentes méthodes, il y a donc un peu de profondeur. Cependant, une partie de celui-ci est éclipsée par ses éléments pay-to-win. Vous n’avez pas besoin d’eux pour progresser, mais la progression est beaucoup plus agréable si vous suivez cette voie et c’est un peu triste. Sinon, il s’agit d’un jeu de foule compétent dans un écosystème Android sans une tonne de bons. C’est un tueur de temps décent.

Merveille

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois / 34,99 $ par an

Wondery est une application étrange. C’est un lecteur de podcast similaire à ceux comme Doggcatcher ou Spotify. Cependant, il possède sa propre bibliothèque de contenu et pratiquement aucun des éléments que vous trouverez habituellement ailleurs. L’application propose de nombreux podcasts, mais se concentre davantage sur le format de la série plutôt que sur le format épisodique. Le lecteur lui-même est assez standard et vous obtenez quelques contrôles décents. La grande chose avec ce lecteur de podcast est son coût d’abonnement. Il coûte 4,99 $ par mois ou 34,99 $ par an et vous donne un accès sans publicité à tout sur le site. Nous ne pensons pas que cela remplacera encore Pocket Casts ou Podcast Addict sur votre téléphone, mais cela pourrait être une bonne idée pour certaines personnes.

Échos EVE

Prix: Libre

EVE Echoes est un jeu spatial MMO et l’un des premiers décents que nous ayons vu depuis Star Traders. Le jeu est livré avec des graphismes étonnamment bons, des branches de personnalisation et de mise à niveau approfondies, du PvP et un univers de jeu totalement énorme avec plus de 8000 systèmes étoiles. Nous écrivons cet article les jeudis et le jeu n’a officiellement ouvert ses serveurs que le 13 août (jeudi), nous n’avons donc pas beaucoup pu jouer au jeu. Cependant, il semble être bien fait et sera certainement meilleur avec le temps.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi:

Si nous avons manqué des nouvelles ou des versions de grandes applications ou jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires!