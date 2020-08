Votre consommateur change au fur et à mesure que ses besoins évoluent, mais aussi lorsque les entreprises cessent d’être intéressantes pour eux. Comment rendre votre marque captivante et attractive pour les consommateurs? Pour cela, vous devez savoir ce qui motive un client et les motivations pour satisfaire ses besoins. Dans la mesure où vous apprenez à le connaître, vous pouvez créer des stratégies de vente afin qu’il décide de fixer ses yeux sur votre marque ou votre service.

C’est infidèle: le client fidèle marié à une marque semble de plus en plus petit. De nombreux consommateurs choisiront la marque qui leur offre le plus d’avantages au prix le plus bas. C’est pourquoi votre stratégie doit être axée sur le bien-être du consommateur avec des messages personnalisés. Vous devez également lui dire ce qui différencie votre offre des autres concurrents.

Aimez les expériences: Concentrez-vous sur la création d’expériences qui font que votre consommateur vous considère comme une marque originale et capable de vous offrir quelque chose de plus qu’un simple service ou produit. Le consommateur ne se soucie plus seulement de voir son besoin résolu mais il aime faire partie de l’âme de la marque.

Aimez les marques éthiques et honnêtes: Un consommateur valorise une marque qui, en plus d’avoir des prix compétitifs, un bon service et soucieuse de créer une bonne expérience, est une marque qui parle honnêtement et ne veut pas tromper ses clients. Pour le client, il est essentiel que la marque fournisse des informations utiles et précieuses lors de la prise de décision d’achat. N’oubliez pas que ce message de confiance doit être transmis de vos réseaux sociaux au traitement que vous donnez au prix de donner le produit.

Il s’ennuie avec l’habituel: Gardez à l’esprit que votre consommateur passe d’une marque à l’autre à la recherche d’expériences différentes. Qu’une marque ne s’intéresse pas à son essence, il est fort probable que vous vous ennuyiez et que vous cherchiez d’autres expériences. Votre marque doit être constamment renouvelée pour éviter que les clients ne sombrent dans une spirale de mécontentement. Il est également important de mentionner que toutes les marques ne sont pas destinées à tous les clients. Accepter cela évitera également les frustrations de votre part.

Aime entendre des histoires: C’est pourquoi la narration est l’une des meilleures techniques dont vous disposez. Rappelez-vous les paroles de Seth Godin quand il a dit que «le marketing ne concerne plus les choses que vous vendez, mais les histoires que vous racontez». À travers les histoires avec lesquelles vous vendez votre produit et l’environnement que vous créez autour de lui, dans cette mesure, votre consommateur se sentira attiré par votre produit et service.

