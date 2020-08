« Déplacez-vous vite et cassez des objets. Si vous ne cassez pas les choses, vous n’allez pas assez vite. » Cela pourrait être un conseil risqué de l’un des PDG les plus connus au monde: Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. Cependant, c’est l’une des plus grandes vérités auxquelles vous serez confronté dans votre nouveau poste. Si vous ne bougez pas assez ou ne prenez pas de risques, vous gagnerez peu. Si vous ne partez pas à la recherche de ce que vous voulez, vous continuerez à obtenir les résultats de always.

Un PDG doit se souvenir de plusieurs leçons, mais pour nous, les suivantes sont les plus précieuses de toutes, en particulier lorsque vous êtes sur le point de franchir l’une des étapes les plus importantes de votre vie pour la première fois:

Recrutez les meilleurs pour chaque poste

Avoir le meilleur de votre côté vous assure d’obtenir des résultats de qualité dans une plus grande mesure. Au lieu de vouloir avoir des gens discrets, emmenez avec vous ceux qui veulent se démarquer et ceux qui s’abandonnent pour une cause inoubliable. Ce sont ceux qui vous feront briller et avec lesquels vous pourrez construire un projet solide.

Concentrez-vous sur une chose à la fois

Il est vrai que dans votre nouveau poste, vous devrez résoudre plusieurs problèmes, mais la meilleure chose que vous puissiez faire est de mettre de l’ordre dans votre agenda et d’attribuer des horaires à chaque activité. De cette façon, votre esprit pourra se concentrer sur ce que vous avez à résoudre. Tout en temps voulu.

Tenez compte de votre équipe pour les décisions importantes

Un PDG jaloux qui veut être la seule tête réfléchie à prendre une décision n’ira jamais trop loin par lui-même. Le mieux est de vous entourer de vos spécialistes et de décider ensemble où aller. Les victoires partagées sont plus spéciales.

Choisissez les projets qui vous passionnent vraiment

Choisissez toujours ce qui vous fait ressentir une véritable illusion. Ces projets qui n’allument pas de flamme en vous, il vaut mieux les mettre de côté. De cette façon, vous obtiendrez de meilleurs résultats et apprécierez le processus de faire ce que vous aimez.

Passez du temps de qualité sur votre travail

Cela signifie que les heures que vous travaillez les rendent productifs. Quoi que vous fassiez, exécutez-le avec enthousiasme, passion et professionnalisme. Cela peut durer quatre ou dix heures par jour, mais consacrez-vous toujours corps et âme à faire de votre mieux. Et prenez également les pauses nécessaires pour profiter de la nouvelle vie que vous êtes sur le point de commencer.

Demandez des commentaires

Demandez l’avis de différents collaborateurs pour mesurer vos performances. Les opinions et opinions de tiers sont essentielles pour savoir comment vous faites les choses dans votre nouveau poste. De plus, cela vous permettra d’être au plus près de vos collaborateurs et leur fera sentir que leur avis vous intéresse grandement.

Apprendre

Obtenez de nouvelles connaissances aussi constamment que possible. Rencontrez des gens, connectez-vous et créez des alliances pour le bien de l’entreprise que vous vous apprêtez à diriger. Ne prenez rien pour acquis et craignez de rester en avance sur ce que vous faites.

