Aujourd’hui plus que jamais, nous devons améliorer la gestion des talents et, pour y parvenir, nous ne devons pas passer à côté de recommandations littéraires, d’outils et de nouvelles approches avec lesquels nous pouvons mener à bien notre travail.

Pour cette raison, au moins au cours de cette semaine, nous avons fait une série de recommandations littéraires et aujourd’hui nous en énumérons 5, afin que vous puissiez améliorer votre travail en tant que spécialiste du marketing.

Entrez sur le marché du jeu mobile

Développement de jeux mobiles avec Unity: Build Once, Deploy Anywhere est un livre de Jon Manning et Paris Buttfield-Addison, qui révèlent comment concevoir des jeux mobiles et ont tous les détails pour ceux qui n’ont pas l’expérience pour les construire.

Le travail est un guide extrêmement pratique pour créer un contenu magnifique et interactif pour iOS et Android.

Dans le cadre du travail, les auteurs donnent un guide complet pour aider à construire un jeu avec toutes les spécifications nécessaires, pour développer un projet pour aider à construire des jeux.

Pour atteindre le plein potentiel promis dans ce travail, le livre vous aide à explorer les bases de Unity, en vous montrant comment structurer des jeux, concevoir des graphismes, des sons et d’autres éléments essentiels dans un jeu de ce type.

Un modèle économique inspiré des citrouilles géantes

Dans le grand plan: une stratégie simple pour développer une entreprise extraordinaire Mike michalowicz Il a préparé un travail dans lequel il assure qu’il existe une méthode étonnante qui aide toute petite entreprise à devenir une entreprise de plusieurs millions de dollars.

La célèbre méthode n’est autre que celle utilisée par les agriculteurs, pour faire pousser d’énormes citrouilles et gagner des concours avec eux.

Dans le cadre de l’œuvre, Michalowicz assure que les entrepreneurs sont dans une situation où ils vont au marché et sont la proie d’une habitude regrettable dans laquelle ils ne vendent et ne produisent que pour survivre, ce qui les use franchement.

Le côté spirituel de l’argent

Face à cette nouvelle réalité, il devient évident de changer la mentalité autour de l’argent, car ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de générer plus et mieux les ressources nécessaires.

Le travail que nous allons recommander ci-dessous est la preuve que des stratégies peuvent toujours être abordées à travers lesquelles nous avons une nouvelle perception des ressources économiques, comme le recommande Raimón Samsó.

La narration enseignée en une semaine

Antonio Nuñez a préparé le Storytelling en une semaine: conscience de soi, marque personnelle, identité numérique, culture d’équipe, leadership, où il aborde des stratégies telles que ce qu’il a appelé la stratégie du pingouin, fait la distinction entre les médias d’information et les médias de contagion, ainsi que la confusion de la chaîne.

Les histoires que racontent les marques et les professionnels nous rappellent le rôle que joue aujourd’hui le récit et comment, à partir de savoir raconter une très bonne histoire, des résultats commerciaux sont obtenus avec des ventes ou une image de marque, avec une plus grande popularité par les entreprises. marques ..

La vente en ligne expliquée dans un livre

Dans Gagner de l’argent pendant que vous dormez: le secret de la vente sur Internet, les responsables de ce travail ne se sont pas cassés la tête en créant un contenu tiré par les cheveux, au contraire, ils ont réalisé un livre extrêmement simple.

L’index est composé de trois chapitres: Entreprises Internet rentables, Histoires de réussite et Commencer maintenant.

La simplicité de ces chapitres prouve qu’ils sont la meilleure ressource dont vous disposez pour finir de vous plonger dans l’entrepreneuriat numérique.

Les chiffres qui confirment que le canal numérique est le support qui mène l’activité commerciale dans le monde sont ceux projetés par Kantar, notant que dans la région d’Amérique latine, le Pérou est en tête avec une variation positive des ventes de 900% de plus dans le commerce électronique. ; suivi du Mexique, avec une variation positive de 500 pour cent et du Brésil avec une augmentation des ventes de 130 pour cent.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $