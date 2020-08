le 5 août l’événement le plus attendu de l’été a eu lieu: le Samsung Unpacked 2020. Pendant la journée, les tout nouveaux appareils de la série Note 2020, la deuxième génération du Samsung Z Fold, deux tablettes et le portable de nouvelle génération, le Montre Galaxy 3.

Cinq nouveaux appareils qui apportent une bouffée d’air frais en ce second semestre 2020.

Galaxy Z Fold 2 5G, la deuxième génération

Après les « échecs » de Galaxy Fold et de Z Flip, qui ont été les précurseurs des appareils pliables, Samsung semble vouloir devenir sérieux. le Galaxy Z Fold 2 5g se présente au monde comme la version définitive de ces appareils. Samsung a profité de tous les retours des utilisateurs et des défauts de la génération précédente pour présenter un appareil à la hauteur de la marque. Les écrans sont devenus Côte à côte et occuper pleinement toute la surface disponible pour le smartphone. En particulier, l’avant est beaucoup plus grand que le pli d’origine, tandis que l’encoche gênante, qui occupait la partie supérieure de l’écran droit, a disparu à l’intérieur. De plus, la charnière a été améliorée, afin d’éliminer l’espace qui permettait l’entrée de poussière. De cette façon, l’écran est moins sujet aux dommages, grâce également à l’introduction de brosses pratiques qui maintiennent le mécanisme plus propre. Bref, ce nouveau Pli en Z 2 ressemble à un appareil mature et à une solide évolution de la génération précédente. Pour en savoir plus, vous devrez attendre septembre.

Note 20 et 20 Ultra, la première série Note 5g

De la série Galaxy Note 20 nous savions presque tout, ou presque tout. Les différentes fuites présentées au cours de ces mois se sont révélées parfaites. Tous ces détails criants consacrent en fait le Remarques 20 et le Remarques 20 Ultra parmi les appareils les plus avancés de cette année. La série Samsung Note, dont la particularité est le désormais célèbre stylet, se distingue cette année par une collaboration de plus en plus étroite avec Windows. La gestion des notes et la reconnaissance de l’écriture manuscrite ont été améliorées, grâce également à une synchronisation de plus en plus étroite entre Notes de Samsung est Microsoft OneNote et Outlook. Une nouvelle intéressante pour les joueurs est également en route: à partir de 15 septembre sera disponible sur Pass Xbox Ultimate.

Mais l’une des nouvelles les plus intéressantes, en plus de la présence de 5g sur le modèle Ultra, est l’introduction du nouvel écran bord WQHD + 1440 × 3088 pixels, 496ppi et AMOLED dynamique 2X avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Beaucoup de nouveautés à découvrir aussi pour ces deux appareils, esthétiquement très similaires l’un à l’autre, mais avec une âme profondément différente, déséquilibrée au profit du modèle Ultra, qui coûtera bien 1329 €.

Tablette S7 et Galaxy Watch 3

A également présenté deux nouvelles tablettes, S7 et S7 +, spécialement conçu pour le streaming et la visioconférence avec la nouvelle fonction Samsung DeX. Une bonne puissance de processeur, combinée à un rafraîchissement d’affichage à 120 Hz, garantit des appareils parfaits pour le monde du travail. Enfin, le nouveau Montre Galaxy 3, qui se présente comme LE dispositif portable du 2020, avec de nombreuses nouvelles fonctions et un design de plus en plus raffiné, ce qui permet de vraiment la confondre avec une simple montre.