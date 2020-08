Au cours des derniers mois, Commerce électronique a connu une accélération significative au Mexique et dans le monde, en grande partie en raison du fait que de plus en plus de consommateurs sont obligés de faire leurs achats à distance.

À cet égard, une enquête menée par Statista souligne que l’un des ajustements les plus significatifs est que les gens ont choisi de réduire les déplacements vers les magasins physiques et, au contraire, ont augmenté leurs achats en ligne.

Et, pour un échantillon, il suffit de se référer aux données qui indiquent que le commerce électronique a presque motivé 22 milliards de visites dans les ventes en ligne en juin au niveau mondial, seule l’Amérique latine a enregistré une croissance 26 pour cent dans les achats en ligne, selon un récent rapport Kantar.

C’est pourquoi il est très important que, si votre marque, entreprise ou entreprise planifie, elle dispose des bons éléments pour pouvoir offrir au consommateur une bonne expérience d’achat. L’un des plus importants est le mode de paiement. Nous partageons ici 5 outils qui vous aideront à proposer une solution qui plaira à vos clients:

Adyen

Il s’agit d’une passerelle de paiement utilisée par de grandes entreprises telles que Vodafone, Mango, Netflix, Spotify ou eBay, pour n’en nommer que quelques-unes. Il se distingue par l’acceptation des paiements eCommerce, via les appareils mobiles et les points de vente, en plus de permettre une expérience personnalisée.

Amazon Pay

Une plate-forme qui, bien qu’elle nécessite peu de présentation, n’est vraiment pas du domaine public. Cependant, Amazon Pay peut être une excellente alternative pour les entreprises en matière de paiements en ligne. Il compte actuellement plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde et se distingue par sa propre passerelle de paiement de type PayPal.

Pay Pal

Parlant de la plateforme de paiement cofondée par Elon Musk et basée à San José, en Californie. PayPal n’a pas non plus besoin d’une présentation car il est également utilisé par environ 300 millions d’utilisateurs dans le monde. La plateforme accepte les paiements de tous les secteurs et a des alliances avec les principales cartes de crédit et de débit.

Bande

Une autre plate-forme très populaire dans le segment des paiements numériques. Stripe est décrit comme une solution utilisée par les entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, utilisant le logiciel et les API de Stripe pour accepter les paiements. Mais, également capable de faire des transferts et de gérer des entreprises sur Internet. L’entreprise technologique basée à San Francisco, en Californie, est présente dans près de 100 pays.

BlueSnap

Bien que moins connu, BlueSnap se distingue également comme une solution de paiement en ligne qui permet aux entreprises B2B et de commerce électronique d’améliorer les transactions. Dans ce cas, l’une de ses spécialités est le traitement global des paiements et la passerelle de paiement. Il est intéressant de noter qu’il accepte plus de 110 types de paiement, 100 devises et 29 langues différentes.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $