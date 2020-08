Si vous voulez vraiment continuer à exceller dans le domaine du marketing, vous ne devez pas oublier les nouvelles tendances à ce sujet, qui aident votre marque ou votre produit à être compétitif sur le marché actuel. Cependant, dans cette marée de possibilités, il y a aussi certains aspects que vous ne devez pas oublier car ce sont des fondamentaux qui n’expireront jamais dans le marketing. Sachez ce qu’ils sont, ne les laissez pas partir et gardez-les comme des modèles actuels et forts.

Optimisez votre référencement

Le référencement est basique, car ce n’est qu’à travers cette technique que vous pouvez être présent sur Google lorsque les clients recherchent un service ou un produit que vous proposez. Dan Rice, responsable marketing de la société de recrutement Talent Locker, mentionne que l’une des stratégies les plus efficaces consiste à optimiser et prioriser Google My Business, un outil qui permet aux entreprises de gérer leur présence en ligne via Google. Cet article marketing est d’une grande aide, car il comprend des cartes pour connaître l’emplacement exact de votre entreprise, entre autres ressources. Tout cela est réalisé en ayant une bonne application de recherche organique.

Donnez beaucoup de pression aux plates-formes comme le podcast

Bien qu’il ne s’agisse plus d’une ressource vraiment nouvelle, la puissance des podcasts n’a pas perdu de sa validité. Cela reste un outil qui vous permet d’avoir une présence de plusieurs façons et à différents endroits. «Les podcasts sont un excellent moyen de créer un public solide qui revient chaque semaine sans avoir à avoir le visage devant la caméra», a-t-il déclaré. «C’est également un excellent moyen de réutiliser le contenu que vous avez déjà sur votre blog», déclare le consultant en marketing Ryan Scollon.

N’oubliez pas que les vidéos sont toujours essentielles

Pour qui les podcasts, les vidéos sont une constipation qui travaille déjà depuis de nombreuses années, mais qui continue d’être un outil qui résiste à l’épreuve du temps. Les vidéos sont capables de créer une communauté fidèle de followers. Il y aura toujours des gens qui préfèrent le format visuel à l’écrit, donc votre marque ne doit pas oublier ce format. Stuart Leung, vice-président du marketing de la marque Breazy, a déclaré que les vidéos forgent des liens plus solides avec les consommateurs, ce qui, à son tour, les rend plus susceptibles d’acheter un produit.

Personnalisez votre marketing

Aujourd’hui plus que jamais, le marketing doit être axé sur votre marque et non pas sur le protagoniste mais plutôt sur votre client. Et aussi que vous émettez des messages qui répondent à des besoins spécifiques. C’est ce que veut le client dans cette nouvelle normalité. «Seules très peu de marques mettent en œuvre une stratégie de messagerie personnalisée», déclare Peter Wilfahrt, PDG de l’agence numérique Versandgigant. « Et nous ne parlons pas d’ajouter le prénom à votre message d’accueil par e-mail … vraiment creuser dans l’esprit de votre prospect et découvrir ce qu’il craint, veut et veut. »

Faites de la recherche l’axe directeur de vos décisions

La recherche est un aspect fondamental du marketing: rechercher le marché, ses comportements, les tendances qui régissent l’industrie, le nouveau type de consommateur. Une fois que vous avez rassemblé ces données et tiré les conclusions pertinentes, allez-y et choisissez la meilleure stratégie. Selon Matthew Zajechowski, responsable de l’équipe de sensibilisation de l’agence de marketing numérique Digital Third Coast, «le fait d’avoir nos propres données nous permet d’avoir cet angle unique et de les présenter avec des graphiques, ce qui leur permet de les partager facilement. Nous recherchons des écrivains et des publications qui couvrent ce sujet et vous le présentent comme une nouvelle recherche ou étude. «

