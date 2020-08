Mettre à jour: Notre test de l’appareil photo Samsung Galaxy Note 20 Ultra se poursuit avec 50 échantillons de photos. Vous avez des demandes de photos? Faites-nous savoir sur Twitter ci-dessous.

La meilleure partie du test du nouveau Samsung Galaxy Note 20 Ultra a facilement été d’utiliser ses quatre caméras, en essayant spécifiquement les capacités de zoom améliorées du téléphone.

J’ai testé le zoom optique 5x et numérique 50x de Samsung autour de New York pour voir comment l’appareil photo fonctionnait sur des sites emblématiques: la ligne d’horizon de Manhattan, la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn et l’Empire State Building, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le zoom Note 20 Ultra est incroyable dans les 50 échantillons de caméra que j’ai capturés. Non, son téléobjectif 12MP n’a pas la spécification apparemment épique 100x ‘Space Zoom’ du téléobjectif Samsung Galaxy S20 Ultra 48MP, mais les photos 50x à 100x de ce téléphone de six mois sont de toute façon plutôt inutilisables. Je ne l’ai pas vraiment manqué lors de mes tests.

En fait, Samsung a amélioré son téléobjectif dans le Note 20 par d’autres moyens: il a une ouverture de f / 3 (plus large que le f / 3,5 sur le S20 Ultra) pour laisser entrer plus de lumière, et des pixels de 1 micron ( jusqu’à 0,8 micron), ce qui augmente la taille des pixels individuels.

Je suis reparti avec de superbes photos agrandies optiquement 5x de l’Empire State Building, tandis que la caméra ultra-large de Samsung racontait une histoire complètement différente des rues du gratte-ciel mondialement connu de New York.

L’appareil photo Note 20 Ultra est polyvalent. Que ce soit ou non «le meilleur» sera quelque chose que je garderai pour l’examen complet. En attendant, voici plus de 50 échantillons de photos, montrant comment l’appareil photo de Samsung peut passer de 0,5x à 50x et toujours étonner.

Analyse des tests de l’appareil photo Samsung Galaxy Note 20

0,5x ultra large: capturé plus de ce qui était devant moi1x caméra ordinaire: l’appareil photo principal, normal ou normal. Techniquement appelé un appareil photo « large » mais incroyablement déroutant pour l’utilisateur moyen du téléphone, alors appelez-le « ordinaire ».Zoom 2x: une Préréglage de l’interface utilisateur de l’appareil photo de Samsung. Important car il s’agit de la limite du zoom optique d’autres téléphones comme l’iPhone 11 Pro Max.Zoom 4x: rarement utilisé, mais un autre préréglage de l’interface utilisateur de la caméra Samsung avec zoomZoom optique 5x: le téléobjectif dédiéZoom 10x: la limite de zoom numérique de nombreux autres appareils photo de téléphone, y compris l’iPhone, vous verrez donc cela un peu.Zoom 20x: utilisé occasionnellement pour voir à quel point une photo peut encore être belle avant d’atteindre le niveau de zoom numérique ultimeZoom 50x: la limite du zoom numérique du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Appareil photo Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Brooklyn Bridge

Image 1 sur 6

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 6

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 6

(Crédit image: Future) Note 20 Téléphoto Ultra 5x Image 4 sur 6

(Crédit d’image: Future) Note 20 Téléphoto Ultra 10x Image 5 sur 6

(Crédit d’image: Future) Note 20 Téléphoto Ultra 20x Image 6 sur 6

(Crédit image: Future) Téléobjectif Note 20 Ultra 50x

La Note 20 et la Note 20 Ultra ont trois caméras arrière, mais sept zooms (comme expliqué ci-dessus).

Ici, j’ai commencé avec la caméra ultra-large 0,5x et 1x large standard, qui capturent non seulement le pont de Brooklyn, mais les ferries de la région.

Le zoom optique téléobjectif 5x de Samsung est remis à zéro dans l’une des deux tours de suspension du pont sans distorsion notable. En fait, le zoom hybride 10x a vraiment fière allure sur un écran Note 20 Ultra 6,9 pouces jusqu’à un ordinateur portable 13 pouces.

Le zoom hybride 10x n’est pas commercialisé comme le zoom optique 5x, mais j’ai trouvé important de tester lorsque nous empilons cet appareil photo contre l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro Max (et éventuellement de l’iPhone 12) dans notre examen complet.

Le zoom 20x présent dans l’interface utilisateur de la caméra commence à montrer la rupture de l’image et le zoom numérique 50x poinçonne le drapeau américain au sommet des tours. C’est toujours une photo plus claire que le zoom numérique maximal des autres appareils photo de smartphone, et les gens sont restés étonnés quand je leur ai montré – même si je ne publierais pas celui-là sur Instagram.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Statue de la Liberté

Image 1 sur 7

(Crédit d’image: Future) Image 2 sur 7

(Crédit d’image: Future) Image 3 sur 7

(Crédit d’image: Future) Image 4 sur 7

(Crédit d’image: Future) Image 5 sur 7

(Crédit d’image: Future) Image 6 sur 7

(Crédit d’image: Future) Image 7 sur 7

(Crédit d’image: Future)

À quelle distance pouvez-vous zoomer sur la Statue de la Liberté sans que l’image ne se brise? La réponse est 10x si vous êtes sur Governor’s Island. La photo 10x s’est très bien déroulée – encore meilleure que la photo zoomée optiquement 5x (qui a attrapé un peu de brume).

Le fait que la plupart des caméras de téléphone atteignent un zoom numérique 10x et aient l’air terrible, et que la Note 20 Ultra semble utilisable sur Instagram vous donne une idée de ce avec quoi nous travaillons ici. Remarque: j’ai accidentellement pris cela dans le réglage 16: 9 lors du passage d’un mode à l’autre, donc cela pourrait potentiellement être encore meilleur avec la valeur par défaut 4: 3.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Statue de la Liberté au coucher du soleil

Image 1 sur 6

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 6

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 6

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom Ultra 5x Image 4 sur 6

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom Ultra 10x Image 5 sur 6

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 20x Image 6 sur 6

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

À quoi ressemble la même statue de la Liberté lorsqu’elle est plus éloignée et lorsque le soleil se couche? Cela donne en fait une photo spectaculaire au niveau de zoom 5x et même au niveau de zoom 20x avec des bateaux et des jet-skis au premier plan, tandis que la silhouette de la statue tenant la torche se profile à l’arrière-plan.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: One World Trade Center

Image 1 sur 7

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 7

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 7

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 5x Image 4 sur 7

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom Ultra 4x Image 5 sur 7

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 10x Image 6 sur 7

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom Ultra 20x Image 7 sur 7

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

J’ai presque tous les préréglages de zoom de l’appareil photo Samsung Galaxy Note 20 Ultra pour capturer One World Trade Center – depuis Brooklyn Bridge Park. Remarque: un WTC se trouve du côté ouest de Manhattan, tandis que Brooklyn se trouve à l’est de Manhattan.

Beaucoup de gens m’ont demandé sur Twitter de prendre des photos dans des conditions pas si idéales, donc celle-ci a été faite au coucher du soleil. C’est un excellent exemple de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque les lumières diminuent (l’ennemi mortel des téléphones avec appareil photo).

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Goose

Image 1 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom opitcal Ultra 5x Image 4 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

C’est un superbe ensemble de photos qui montre ce que l’appareil photo Note 20 Ultra est capable de faire dans de bonnes conditions d’éclairage.

L’île Roosevelt de Manhattan abrite une végétation luxuriante de New York – et, encore plus surprenante, des oies canadiennes. Qui savait? Je ne voulais pas – ni devais – m’approcher trop près pour prendre une photo d’une oie. La capture 50x montre l’oie avec sa bouche ouverte et son œil entièrement visible (peut-être en train de me regarder), avec de l’herbe. La capture 50x s’est avérée plutôt bonne, même si j’utiliserais probablement le zoom optique 5x du Note 20 Ultra pour une photo Instagram (si je devais publier sur Geese).

Caméra Note 20 Ultra: 1st Avenue

Image 1 sur 3

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 3

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 3

(Crédit d’image: Future) Téléobjectif Ultra 5x Note 20

Entre les feux de signalisation, j’ai pu prendre trois photos de la hanche d’une 1ère avenue plutôt vide à New York: ultra-large 0,5x, zoom standard 1x et zoom optique téléobjectif 5x. Je n’ai pas eu le temps de passer au zoom numérique 50x avant que le trafic ne reprenne.

Regardez le bus sur le côté droit dans le zoom optique 5x. C’est entrer dans l’avenue et raconter une histoire très différente de la photo standard 0,5x et même 1x. Vous pouvez à peine voir le bus et les gens sur le passage pour piétons sur les deux premières photos.

Caméra Note 20 Ultra: voir le Bagel Cafe?

Image 1 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Téléphoto Ultra 5x Image 4 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Téléphoto Ultra 10x Image 5 sur 5

(Crédit image: Future) Téléobjectif Note 20 Ultra 50x

En commençant par la caméra ultra-large 0,5x, vous obtenez un aperçu de la 1ère Avenue de New York depuis un toit. C’est un peu trop large dans ce scénario, car le toit occupe la majeure partie du bas de cette photo. Mais vous pouvez voir davantage les sommets des bâtiments environnants de l’Upper East Side, ce qui est agréable.

Mais voyez-vous ‘The Bagel Cafe’ sur la photo 0,5x ou 1x? La mise au point commence aux niveaux de zoom optique 5x, 10x et 50x. Pour revenir à la photo ultra-large, il est étonnant que nous puissions nous approcher si près de la signalisation du Bagel Cafe au niveau de zoom 50x que nous ne pouvons pas obtenir toute cette signalisation dans le cadre.

Note 20 Ultra: Remorqueur dans l’East River

Image 1 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 5x Image 4 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

J’ai pris quatre photos de ce petit remorqueur vantant dans l’East River depuis Roosevelt Island à New York. Et puis j’ai pris quatre autres photos (ci-dessous). Avec la caméra ultra-large 0,5x, j’ai capturé la canopée des arbres en haut et l’herbe verte en bas, avec l’horizon de Manhattan entre les deux. Le remorqueur devient le sujet de la photo 1x.

C’est le zoom optique 5x qui offre le meilleur look sans briser l’image. Si vous avez trouvé la clôture de l’île Roosevelt plutôt laide dans les deux premières photos de la Note 20 Ultra, cela passe au-delà de cette distraction et se concentre sur le bateau. Au niveau 50x, vous pouvez voir pleinement le pont du bateau et ce qui se passe à bord.

Note 20 Ultra: remorqueur (zoom sur les lettres)

Image 1 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 5x Image 4 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

J’ai pris quatre autres photos de ce remorqueur naviguant sur l’East River parce que je voulais voir avec quelle clarté je pouvais distinguer les lettres sur la coque. Effectivement, je pouvais lire le nom au niveau de zoom numérique 50x du Note 20 Ultra. Les pneus et les vagues, tout en étant bruyants, se distinguent également facilement.

Une chose à garder à l’esprit: pendant que je suis immobile, le sujet (un remorqueur) remonte régulièrement l’East River.

Galaxy Note 20 Ultra: Empire State Building

Image 1 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique ultra 5x Image 4 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom Ultra 10x Image 5 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

À Brooklyn Bridge Park, beaucoup de gens attendent le ferry pour Manhattan. Aux niveaux de zoom ultra-larges 0,5x et 1x régulier, vous pouvez voir le pont de Brooklyn en arrière-plan, mais vous ne pouvez pas distinguer exactement l’Empire State Building.

L’Empire State Building devient proéminent dans le zoom optique 5x, le zoom numérique 10x et le zoom numérique 50x. Avec le soleil qui commence à se coucher, l’image à ce niveau n’est pas parfaite, mais elle raconte une histoire très différente de celle des photos avec toutes les personnes qui font la queue.

Caméra Samsung Galaxy Note 20 Ultra: jet ski en mouvement

Image 1 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 4

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom opitcal Ultra 5x Image 4 sur 4

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

Capturer des sujets en mouvement, en particulier une heure avant le coucher du soleil, est difficile, mais en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation pour lancer l’application appareil photo de Samsung, j’ai pu prendre des photos rapides de jet-skieurs dans l’East River de New York.

Ce n’était pas facile au niveau de zoom 50x car vous vous en approchez si près. Heureusement, l’interface utilisateur a une perspective agrandie avec des réticules dans le coin supérieur gauche aux niveaux 20x et 50x. J’ai pu prendre une photo décente, mais, encore une fois, probablement pas celle que j’utiliserais pour Instagram. Cela aurait été plus clair avec plus de lumière. Le zoom optique 5x, bien que généralement meilleur, est trop éloigné, vous pouvez donc trouver la version 50x meilleure à montrer.

Caméra Samsung Galaxy Note 20 Ultra: un kayak en mouvement – et il le manque

Image 1 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique ultra 5x Image 4 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x (tentative n ° 1) Image 5 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x (tentative n ° 2)

En voici un dans lequel le réticule Note 20 Ultra ne m’a pas aidé à obtenir une photo 50x. Je glisse le long du tram jusqu’à Roosevelt Island, allant d’ouest en est, et le kayakiste descend la rivière East en direction du sud.

Les caméras ultra-larges et régulières ne se sont pas révélées à cause des reflets, tandis que les photos 50x (il y a deux échantillons de photos inclus) ont raté leurs cibles. C’est là que l’échantillon de caméra à zoom optique 5x a agi comme la boucle d’or des niveaux de zoom.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: phare lointain

Image 1 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Ultra 1x caméra standard Image 3 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 5x Image 4 sur 5

(Crédit image: Future) Note 20 Zoom Ultra 10x Image 5 sur 5

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom numérique Ultra 50x

Depuis le parc de sculptures de Socrates dans le Queens, j’ai pu capturer le phare sur la pointe nord de Roosevelt Island. Le niveau de zoom 5x est le meilleur cliché – avec un bateau zoomant devant le phare – suivi du zoom 10x. Le zoom 50x convient parfaitement comme photo de référence, tandis que les niveaux de zoom 0,5x et 1x distraient trop le fait d’être si loin.

Caméra Samsung Galaxy Note 20 Ultra: tramway en mouvement

Image 1 sur 2

(Crédit d’image: Future) Note 20 Ultra 0,5x ultra large Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Future) Note 20 Zoom optique Ultra 5x

Le tram qui m’a emmené à Roosevelt Island était retourné à Manhattan et j’ai pu prendre deux photos rapides: 1x sans zoom et un zoom optique 5x.

La capture optique 5x est le gardien. Vous pouvez distinguer le nom « Roosevelt Island » sur le tram malgré son déplacement, et voir un peu le pont Queensboro ainsi qu’un grand bâtiment.

Vous voulez plus de photos Note 20 Ultra?

Nous continuons à tester la caméra Note 20 Ultra et à répondre aux demandes. Demandez-moi simplement sur Twitter, alors que nous continuons à rechercher si ce smartphone en vaut la peine. En ce qui concerne les niveaux de zoom, il s’annonce comme le meilleur.