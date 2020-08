Un assortiment de films et d’émissions de télévision Netflix Original se dirigera vers le service de streaming en septembre 2020. Mais avec autant de contenu de qualité en route, quelles émissions devriez-vous rechercher?

Nous avons jeté un œil sur ce qui est au programme pour septembre 2020 et avons sélectionné une sélection de faits saillants qui pourraient être dignes de votre liste de surveillance. Vous ne trouverez ce contenu nulle part ailleurs non plus, car ce sont toutes des exclusivités Netflix, et vous pourrez en profiter partout où vous obtenez le service de streaming.

Sans plus tarder, voici six émissions de télévision et films à regarder sur Netflix en septembre 2020.

La baby-sitter: Killer Queen

(Crédit d’image: Netflix)

Date de sortie: 10 septembre

Une suite de l’horreur comique étonnamment regardable de 2017 The Babysitter, The Babysitter: Killer Queen revisite Cole Johnson (Judah Lewis) deux ans après avoir réussi à survivre à un culte du sang satanique. Malheureusement pour Cole, il devra vivre un autre cauchemar: le lycée. Attendez-vous à voir le retour de certains visages familiers et indésirables dans cette suite d’horreur stupide et sans aucun doute sexy.

Le diable tout le temps

Date de sortie: 16 septembre

Basé sur le roman primé de Donald Ray Pollock, The Devil All The Time met en vedette Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) et Robert Pattinson (Twilight) dans le cadre d’un casting de A-list. Ce film Netflix Original troublant raconte l’histoire d’un jeune homme qui se retrouve en compagnie de personnages sinistres en raison de son dévouement à protéger ceux qu’il aime. Attendez-vous à voir bientôt cette fenêtre apparaître sur la ligne «tendances» de Netflix.

le dogme du Dragon

(Crédit d’image: Capcom)

Date de sortie: 17 septembre

Autre adaptation du jeu vidéo à l’anime dans la même veine que Castlevania, Dragon’s Dogma est basé sur le jeu de rôle développé par Capcom. Après qu’un dragon ait volé son cœur, Ethan est ressuscité en tant que «Arisen» et entreprend de retrouver son ticker. Il devra surmonter d’innombrables démons qui se dressent sur son chemin pour empêcher son humanité de s’éloigner davantage. Nous prévoyons beaucoup de méchants imposants et de scènes de combat flashy dans celui-ci.

Cliquet

Date de sortie: 17 septembre

Si vous avez toujours voulu avoir un aperçu de l’esprit de l’infirmière Mildred Ratched, c’est votre chance. Une préquelle dramatique du film maintes fois primé One Flew Over the Cuckoo’s Nest, cette série originale de Netflix avec Sarah Paulson a le potentiel de garder les téléspectateurs accro à l’horreur.

Jurassic World Camp Crétacé

Date de sortie: 18 septembre

Les dinosaures sont à nouveau en liberté dans Jurassic World Camp Cretaceous, bien qu’il s’agisse cette fois d’une série animée. Six adolescents doivent s’unir pour survivre alors que les dinosaures font des ravages sur l’île. Celui-ci devrait offrir beaucoup de plaisir à la famille, mais avec suffisamment d’action et de suspense pour divertir un public plus âgé.

Enola Holmes

(Crédit d’image: Netflix)

Date de sortie: 23 septembre

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de la sœur adolescente de Sherlock, Enola, mais elle est une super détective à part entière. Quand Enola découvre que sa mère a disparu, elle devra exploiter toute l’intuition de son détective pour démêler un complot dangereux et déjouer son célèbre frère. Avec Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Henry Cavill (The Witcher), nous détectons que cela a un peu de potentiel.