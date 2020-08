Quelques semaines se sont écoulées depuis le lancement de Google Pixel 4a mais le géant de Mountain View continue de faire l’objet de rumeurs concernant ses prochains appareils. Certaines indiscrétions qui sont apparues ces derniers jours concernent le tant attendu Google Pixel 5.

Google Pixel 5: voici quelques informations récemment apparues!

Il pourrait s’écouler un peu plus d’un mois avant la présentation des deux appareils Google Pixel 4a 5G et Google Pixel 5. Il n’y a pas beaucoup d’informations divulguées sur le premier appareil mentionné mais, en ce qui concerne le second, des images sont même apparues qui vous permettent d’apprendre quelques informations sur le design qui le caractérisera.

À partir des images divulguées sur le net, il est possible de voir une nette similitude esthétique avec Google Pixel 4a. La face avant du nouveau smartphone, en effet, continue de proposer un écran dont la taille va 5,7 à 5,8 pouces. De plus, la position de l’encoche située dans la partie supérieure gauche, où se trouve une seule caméra frontale, ne change pas. Même l’arrière a des caractéristiques similaires à celles du Pixel 4a, en fait, il y a le capteur d’empreintes digitales et l’appareil photo. Ce dernier introduit une nouveauté puisqu’il consiste en deux capteurs.

Quant à savoir quelles seront les spécifications techniques de l’appareil, pour le moment nous ne connaissons que quelques-unes des caractéristiques probables. On suppose que le mastodonte optera pour un Batterie de 3080 mAh avec une charge rapide de 15 W, bien que certaines sources pensent qu’une batterie de plus grande capacité peut être choisie.

Actuellement, l’information connue n’a reçu aucune confirmation officielle du géant, qui n’a pas annoncé la date de présentation à laquelle, selon les dernières rumeurs, on pouvait s’attendre pour le 30 septembre.