Je sais que beaucoup de nos lecteurs réguliers consacrent une partie du week-end à jouez vos titres préférés. C’est la chose la plus normale, car, en raison du travail et d’autres engagements, nous sommes nombreux à avoir le reste de la semaine entière et sans assez de marge pour y consacrer quelques heures.

Quelques titres joue assez bien dans les bandes courtes, c’est-à-dire que nous pouvons entrer consacrer moins d’une heure et réaliser des progrès constants, mais dans d’autres cas, la même chose ne se produit pas, et il nous faut au moins deux ou trois heures pour pouvoir avancer efficacement, ou pour vraiment profiter d’une bonne session de « gaming » et être satisfait.

Dans mon cas, je termine les parties en attente, donc je dois jouer sur plusieurs fronts. D’un côté Je veux terminer la dernière partie de Final Fantasy VII Remake sur PS4, un jeu que je prends très calmement. J’aurais pu le terminer il y a longtemps, mais je voulais y jouer calmement et obtenir tout l’équipement, télécharger les matériaux, obtenir toutes les invocations, relever tous les défis.

Je veux aussi jouer Jours passés, un titre que j’ai commencé avec beaucoup d’enthousiasme, mais qu’au final j’ai dû affronter à petites doses car je trouve ça un peu répétitif, et parce que les temps de chargement et les problèmes de performances que cela donne sur PS4 finissent par me démotiver. Dommage qu’il ne soit pas sorti sur PC, car cela aurait été un titre rond sur un SSD et avec une carte graphique vraiment puissante. Le premier aurait réduit les temps de chargement et le second aurait amélioré la qualité et la fluidité.

Eh bien, c’est mon plan pour ce week-end, jouer à Final Fantasy VII Remake et continuer à avancer dans Days Gone, même si je n’exclus pas de passer du temps sur Guild Wars 2 également, un jeu auquel je reviens de temps en temps pour terminer les choses en attente. En ce moment j’accumule des trèfles mystiques pour fabriquer une arme légendaire. J’en ai eu quelques-uns que j’ai ajoutés sans effort au fil des ans, mais j’en ai encore besoin de 17, si je me souviens bien.

Maintenant c’est ton tour, à quoi vas-tu jouer ce week-end? Les commentaires sont les vôtres.