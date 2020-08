A24, le distributeur / société de production derrière Euphoria and The Lighthouse, se lance dans le jeu d’animation avec Hôtel Hazbin. La série musicale animée pour adultes suit Charlie, la princesse de l’enfer, dans sa quête pour ouvrir un hôtel de rééducation pour les pécheurs afin qu’ils puissent aller au paradis au lieu d’être exécutés en cas de surpopulation. Un pilote de 30 minutes a été écrit, produit et réalisé par Vivienne Medrano et posté sur sa page Youtube, Vivziepop, en octobre 2019. Il a depuis recueilli plus de 40 millions de vues.

Dans un tweet du 7 août, A24, célébrant probablement toujours la nouvelle que Hulu veut une troisième saison de Ramy nominé aux Emmy, a annoncé que Hazbin Hotel viendrait bientôt à la télévision avec leurs efforts. On ne sait pas encore où la série sera diffusée, combien d’épisodes ont été commandés ou à quel point Medrano sera fortement impliqué. Sûrement, plus d’informations viendront bientôt, soit d’A24 ou de Medrano elle-même.

Le pilote de Hazbin Hotel était particulièrement polarisant. Bien que l’animation pour adultes ait pris son envol ces dernières années, la plupart sont toujours considérées comme redondantes dans le ton et le style. L’éloge universel de Hazbin Hotel a été pour son animation et son design, en particulier compte tenu de sa création à petite échelle. Cependant, il met en vedette un casting de démons littéraux, qui disent souvent des choses peu recommandables qui peuvent provoquer des réactions négatives. Le pilote a été accusé, entre autres, d’être à la fois homophobe et transphobe, car les nombreux personnages LGBTQ + (dont l’existence à elle seule a valu les éloges des autres) sont stéréotypés et insultés en permanence. Les gens aiment ou détestent Hôtel Hazbin, mais A24 n’a jamais vraiment eu peur de la controverse, et il n’y a probablement pas de meilleur endroit pour la série.

Source: A24