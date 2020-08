Caviar, un fabricant russe de produits de luxe tels que des modèles d’iPhone personnalisés en édition limitée, vend un iPhone 12 Pro conçu pour commémorer la récente mission historique de SpaceX.

L’iPhone 12 Pro se décline en quelques variantes différentes, commence au prix de base de 4990 $ et comprend une image d’une fusée explosant à l’arrière, ainsi qu’une réplique de la signature du PDG de SpaceX, Elon Musk.

La mission récente de SpaceX consistait à aider la NASA à envoyer son premier vol d’équipage orbital depuis le sol américain dans l’espace pour la première fois en près d’une décennie.

L’exploit historique que SpaceX d’Elon Musk a réalisé ces derniers jours – lorsque sa capsule Crew Dragon a renvoyé deux astronautes de la NASA sur Terre, complétant le premier vol en équipage orbital de la NASA depuis le sol américain en près d’une décennie – peut maintenant être commémoré avec un iPhone 12 Pro personnalisé conçu pour marquer l’occasion.

Le design vient du fabricant de produits de luxe russe Caviar, qui produit régulièrement des conceptions iPhone en édition limitée époustouflantes, extravagantes et extrêmement chères qui ne sont en aucun cas officielles et ne sont pas du tout destinées aux membres moyens du public acheteur. L’un des nombreux concepts de la boutique au fil des ans, par exemple, a inclus un iPhone 11 Pro incrusté d’or et de diamants avec un prix de base vraiment insensé de 100 000 $. La société s’est également inspirée des réalisations antérieures de Musk, comme par exemple en s’inspirant du Cybertruck polarisant de Tesla pour un iPhone 11 Pro avec un corps en titane qui ressemble à l’esthétique imposante en volume et quasi-Blade Runner du Cybertruck en miniature.

Cela nous amène à ce nouveau téléphone inspiré de SpaceX, avec un corps qui comprend «Musk Be On Mars» gravé à l’arrière du téléphone, au-dessus d’une réplique de la signature de Musk. Caviar promet également qu’il y a un véritable morceau de la capsule Dragon intégré dans la conception du téléphone. «Le corps du modèle Discovery Musk Go To Mars a un élément réel intégré de la mission SpaceX qui était dans l’espace», explique Caviar sur son site Web. «Ce n’est pas seulement un accessoire, c’est un artefact précieux. En la possédant, vous devenez membre d’un équipage de navette spatiale, un morceau d’histoire, un héros qui conquiert l’espace.

Comme l’a noté le média néerlandais LetsGoDigital, la conception du concept montre également un système de caméra comparable à l’iPhone 11 Pro. Caviar ne fait que 19 copies de ce nouveau téléphone, qui comprend également la conception d’une fusée explosant gravée à l’arrière de l’appareil.

L’emballage comprend un étui en cuir et, en ce qui concerne le coût, Caviar facture un prix de base de 4990 $ pour une version de 128 Go de son iPhone 12 Pro. Une variante Pro Max de cette conception vous coûterait 5450 $, et les deux variantes sont disponibles en éditions de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les pré-commandes peuvent être prises maintenant – en supposant que vous ayez une somme stupide d’argent à gaspiller pour des extravagances comme celle-ci pour le moment.

