Les lecteurs de MacRumors ont une chance d’économiser sur l’iMac 27 pouces qui vient de sortir cette semaine chez Expercom, grâce à notre partenariat avec le détaillant. Vous pouvez économiser jusqu’à 141 $ lors de cet événement, avec des prix commençant à 1706,46 $ pour l’iMac de 256 Go et augmentant à partir de là.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le site en activité.

Pour obtenir l’offre, parcourez l’un des modèles d’iMac répertoriés dans cet article et ajoutez-les à votre panier. À l’écran de paiement, entrez le code du coupon « macrumeurs« pour voir les prix réduits. Les trois modèles de la liste ci-dessous représentent les configurations de base d’Apple, mais vous pouvez également opter pour une mémoire et un bundle accrus dans AppleCare + lors de la sélection d’un iMac.

JUSQU’À 141 $ D’ÉCONOMIE

Vente iMac Expercom 27 pouces 2020

Les acheteurs doivent noter les estimations d’expédition retardées pour ces nouveaux modèles d’iMac. Lors de l’achat cette semaine, vous verrez une estimation de livraison de 10 à 19 jours par voie terrestre. C’est plus lent que l’offre d’Apple, qui propose généralement une date de livraison dans la semaine suivant la commande.

Vente iMac 27 pouces 2020

3,1 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go SSD – 1706,46 $, en baisse par rapport à 1799,00 $ (92 $ de rabais)

3,3 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD – 1896,18 $, en baisse par rapport à 1999,00 $ (102 $ de rabais)

3,8 GHz 8 cœurs, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD – 2157,30 $, en baisse par rapport à 2299,00 $ (141 $ de rabais)

Suivez toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple. Nous commençons également à suivre les ventes d’iMac 2020, ainsi que les modèles de la génération précédente, dans notre guide dédié Best iMac Deals.