Qu’est-ce qu’une activation hybride? Pensons pourquoi ce n’est pas si complexe. Compte tenu de l’incertitude dans laquelle nous vivons, faire des activations qui sont des expériences qui combinent à la fois communication numérique et expérience analogique est complexe. Voici plusieurs idées pour les créatifs qui sont à court d’idées, à court d’idées car la pandémie et le travail à domicile, les connecte en même temps avec leurs proches, mais les déconnecte également et enlève la concentration et la concentration de leur tâches dans votre travail créatif.

Imaginons un instant que vous soyez une marque de consommation d’alcool ou de condiments, ou peut-être un dessert gourmand et que dans ce moment rare vous vouliez chouchouter vos clients avec une expérience intéressante pour vous voir forte, présente et qu’ils continuent à dépenser pour votre marque. Vous êtes une bouteille ou une marque de luxe ou peut-être un whisky, une tequila ou un accessoire entre 40 ou 45 USD.

Alors le moins que votre client captif mérite, c’est une expérience hybride qui combine le numérique et ce qui peut être touché, senti, mangé et apprécié avec les cinq sens du corps humain. Bien sûr, beaucoup de choses vous passeront par la tête, mais aucune n’appréciera votre client. Aujourd’hui, je suis prêt à fumer un churro pour vous et à faire votre travail. Gratuitement. Aujourd’hui pour toi, demain pour moi. Comme toujours. Même si je ne suis plus payé et que ma femme me gronde.

Avec ces temps de pandémie, nous nous sommes habitués à sortir et à consommer peu, par conséquent, nous sommes devenus des juges très stricts de ce qui arrive chez nous par expédition. Nous sommes 300% plus de clients en ligne qu’avant si nous sommes des citadins. Donc, si vous leur envoyez simplement un cadeau, tout d’abord, personne n’est dans leurs bureaux pour le moment. Et je trouve difficile pour eux de vous donner l’adresse de leurs maisons. Et encore plus s’ils doivent une laine à leurs cartes de crédit. Si vous leur envoyez un cadeau pour l’avoir envoyé, ils vous compareront à ce que les autres leur ont envoyé. Ensuite, votre message restera dans la compétition et édulcoré.

Demandez à vos clients de cuisiner, dessiner, peindre, sculpter ou faire une activité avec un chef ou un cuisinier. Avec des experts excités. Non pas pour perdre votre temps, mais pour le gagner sur des expériences. Pour générer des moments inoubliables avec vos partenaires ou votre famille. C’est très simple, ce dont vous avez besoin, ce sont essentiellement trois éléments, l’expert reconnu par beaucoup de cornée, une célébrité, accessible et charismatique, un kit d’éléments soit pour manger, cuisiner ou pour mettre en place l’expérience à la maison puis un lien ou Rendez-vous numérique pour qu’en 20 minutes ou 40 minutes, ils puissent parler et vivre avec lui ou elle pour générer une expérience hybride inoubliable.

Croyez-moi, j’en ai déjà plusieurs et je les garantis. La marque et le client sont heureux. Et c’est un bon moyen de résoudre le marketing dès maintenant. Et je pense qu’il fait partie de ceux qui vivront d’ici 2022. Alors que nous secouons cette crise et cette guerre sanitaire, politique, sociale et économique, je ne sais pas qui va vraiment gagner et perdre.

J’ai déjà fait leur travail pour eux. Maintenant, votre tour est d’arrêter de vous polariser et de devenir déprimé à la maison ou au travail. Mettez-vous au travail, amusez-vous comme avant et combattez-vous tous les jours pour chasser la côtelette. Que le monde a déjà changé, le régime a déjà changé et les clients sont déjà différents. La pandémie est la moindre des choses.

Le monde à venir est le plus. Ce qui compte vraiment, c’est ce que nous sommes devenus maintenant. Ce que nous sommes maintenant en tant que société. Ce que nous consommerons, quelles sont nos valeurs maintenant, quelle est notre ombre, pourquoi cela vaut-il la peine de se battre et pourquoi pas plus. Nous serons libres si nous croyons vraiment que nous le sommes, mais sommes-nous vraiment vivants?

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $