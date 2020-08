Stockage dans Cache d’écriture sur disque dans Windows 10. C’est une fonction intéressante qui nous permet d’améliorer considérablement les performances du système d’exploitation. Il utilise la RAM pour collecter des données, ce qui permet de gagner beaucoup de temps.

Dans le cas de Windows 10, la mise en cache d’écriture sur disque est activée pour ce qui serait des lecteurs internes. Cependant, dans le cas des externes, c’est le contraire car il est désactivé.

Le cache d’écriture sur disque accélère l’exécution des applications, sans avoir à attendre que les demandes d’écriture soient envoyées.

Voyons tout ce que vous devez savoir pour activer ou désactiver la mise en cache d’écriture sur disque. Bien sûr, avant de continuer, vous devez garder à l’esprit que cela se fait avec un compte administrateur.

Activer ou désactiver la mise en cache d’écriture sur disque

Alors voyons comment activer ou désactiver la mise en cache, ce que vous devez faire est ce qui suit:

Presse « Début« Et puis écris »Administrateur de l’appareil« Maintenant, vous devrez vous développer »Disques durs”Et vous devrez double-cliquer sur le lecteur sur lequel vous souhaitez activer ou désactiver le cache d’écriture sur disque. Double-cliquer sur le lecteur de disque ouvre une petite fenêtre avec ses propriétés. Ici, nous devrons aller dans l’onglet « Directives« Maintenant, vous devrez cocher l’option »Activer le cache d’écriture sur l’appareil« , Puis on clique sur »AccepterEt voilà, au cas où vous voudriez désactiver l’option. Vous devrez simplement le décocher et cliquer sur « Accepter».

Cette option améliore les performances du système en activant la mise en cache en écriture sur l’appareil. Ce que vous ne devez pas activer est « Désactiver le vidage du cache d’écriture dans Windows sur l’appareilSauf si vous n’avez pas d’alimentation électrique séparée.

Au cas où une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez redémarrer l’ordinateur. Ensuite, vous devrez le faire pour que toutes les modifications prennent effet. De cette façon, vous serez en mesure d’améliorer considérablement les performances de l’équipe.

Comme vous pouvez le constater, le processus est trop simple et ne comporte aucun risque pour votre équipe. Vous pouvez donc le faire autant de fois que vous le souhaitez pour tester les différences de l’activation ou de la désactivation.

