Il y a quelques mois, AMD a déclaré, d’une manière assez particulière, la fin des cartes graphiques de 4 Go, une décision qui peut sembler précipité, mais au fond ça a de plus en plus de sens. Petit à petit on voit de plus en plus de jeux dont les performances et la qualité graphique dépendent, dans une large mesure, de la mémoire graphique disponible, et 4 Go ne suffisent pas toujours.

L’un des meilleurs exemples aujourd’hui est DOOM Eternal, un titre qui, pour fonctionner avec une qualité maximale vous avez besoin, même en résolution 1080p, de plus de 4 Go de mémoire graphique. Il va sans dire que, lors de l’arrivée des consoles de nouvelle génération, la tendance des développements à consommer de plus en plus de mémoire graphique va s’étendre, et celle d’avoir une carte graphique qui a entre 6 Go et 8 Go de mémoire les graphismes seront essentiels pour réussir à surmonter la transition de la nouvelle génération.

Si vous avez des doutes sur ce sujet, je vous invite à revoir cet article que nous avons publié l’année dernière, où vous trouverez toutes les informations clés sur la mémoire RAM et VRAM dont nous aurons besoin pour surmonter en douceur l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X. Bien que nous le publions avant que les spécifications des deux consoles ne soient confirmées est toujours valide, car les deux consoles auront 16 Go de mémoire GDDR6 unifiée, ce qui signifie que les valeurs optimales sur PC seront de 16 Go de RAM et 8 Go de VRAM.

Le fait est que, selon une nouvelle rumeur intéressante, AMD prépare un total de quatre versions du noyau graphique Navi 21, une puce qui sera utilisée pour couvrir tout le spectre des cartes graphiques Radeon de nouvelle génération basées sur l’architecture RDNA 2, et que ceux-ci auront des configurations de mémoire GDDR6 qui ils passeront de 12 à 16 Go.

Les cartes graphiques haut de gamme auront un nouveau standard

Si ces informations sont confirmées, nous verrons une augmentation significative des valeurs de mémoire graphique dans les cartes graphiques de nouvelle génération dans la gamme haut de gamme, car on passera du classique 8 Go de mémoire à un minimum de 12 Go de mémoire, et nous aurons un maximum de 16 Go dans les modèles supérieurs, au moins dans la nouvelle série Radeon RDNA 2 d’AMD.

En ce sens, il est important de se rappeler que NVIDIA a toujours fait cavalier seulRappelez-vous, sans aller plus loin, les configurations plus que répréhensibles de 3 Go de mémoire dans les cartes graphiques GTX 780 et GTX 780 Ti, les 3,5 Go + 0,5 Go dans la GTX 970 ou les configurations de 3 Go dans les GTX 1050 et GTX 1060. Heureusement, AMD a toujours adopté une stratégie plus raffinée à cet égard, pariant sur 8 Go même dans le milieu de gamme.

Grâce à cela, une Radeon RX 580 modeste avec 8 Go est capable de déplacer DOOM Eternal avec une qualité maximale en résolution 1440p et en maintenant un 60 FPS assez stable, ce qui n’est pas à la portée de la GTX 1060 3 Go, ni du modèle 6 Go.

Avoir 12 Go de mémoire graphique est aujourd’hui inutile. Aucun jeu n’a besoin de cette quantité de mémoire pour fonctionner correctement, mais la situation est susceptible de changer dans les prochaines années, et ceux qui achètent une carte graphique avec cette quantité de mémoire apprécieront un cycle de vie plus long et que votre achat vieillit mieux, comme cela arrive déjà à ceux qui ont acheté un RX 580 de 8 Go.

Si tout se passe comme prévu, la carte graphique haut de gamme d’AMD dans sa nouvelle génération de cartes graphiques aura un total de 5120 shaders, 320 unités de texturation, 128 unités raster, Bus 384 bits et disposera de 16 Go de GDDR6 à 18 GHz. Cela doublerait les spécifications du RX 5700 XT, ce qui, combiné aux optimisations au niveau microarchitectural, devrait lui permettre de surpasser un RTX 3080 sans problème. Je suis clair qu’il prévaudra sur le RTX 3080 Ti.