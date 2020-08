Equitalia cela cause la joie et la douleur chez les Italiens contraints de faire face au nouveau démon fiscal. La question tourne autour d’une discussion récente tenue à la Cour de cassation. Après la phrase, la nouvelle est apparue Ordonnance no. 28072/2019.

Cela fait référence à la soi-disant « paix fiscale«Selon lequel la fourniture de dossiers en attente pour les dettes italiennes est en cours. Il est clair qu’une manœuvre similaire a donné lieu à de nombreuses controverses créant ainsi deux factions et courants de pensée distincts qui se reflètent dans les déclarations des plus grands représentants du gouvernement italien. Voici ce qui se passe.

Quelles et combien de dettes sont annulées par Equitalia

LES dettes annulées ils renvoient aux positions de contraste économique pour les amendes, la taxe automobile et les pentes accessoires liées aux intérêts de retard accumulés au fil des années. Les provisions ainsi constituées ont valeur légale dans la période 2000-2010 pour un maximum de 1000 euros que ce faisant, ils bénéficient d’une remise aux payeurs réticents configurés comme des fraudeurs fiscaux légalisés par un système qui diminue l’engagement des concitoyens en règle avec les paiements.

Les clauses ne spécifient pas l’action de pacifier la position de la dette individuelle. La colère grandit face à la possibilité de rembourser une pluralité de plus petites dettes dans le plafond indiqué. Cela signifie que plus d’amendes et de timbres de voiture impayés peuvent être annulés jusqu’à un maximum de 1000 euros avec la tranquillité d’esprit de ceux qui ont eu du mal à payer leurs dettes.

La position des politiciens dans le cadre de déclaration de revenus

Un grand regret a été exprimé pour la décision du Premier ministre du gouvernement italien. Giuseppe Conte il a déclaré aux microphones d’Il Fatto Quotidiano comme:

«Cela crée un précédent pour tout problème futur de gestion du capital. Le report de l’émission de la dette permet d’engager l’incitation. Tout cela met en œuvre un manque de capital de l’Etat et un précédent important dans la gestion de l’administration publique « .

Exprime sa satisfaction et son approbation Matteo Salvini qui, en marge de la quarantaine, avait soutenu la thèse duabolition totale des impôts contre les familles pour les besoins de l’époque.

Il n’y a pas de controverse à ce sujet. La décision est maintenant prise.