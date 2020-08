Parallèlement au reste de l’actualité, et notamment avec la nouvelle Note 20, Samsung a également mis à jour sa proposition pour les tablettes, avec un nouveau modèle qui arrive en deux tailles avec toutes les spécifications mises à jour comme une amélioration pour compléter votre nouvelle phablette nouvellement introduite.

En ce sens, la proposition de Samsung concernant les nouveaux Galaxy Tab S7 et Tab S7 + est assez continue, mais compte tenu de ses spécifications, la vérité est que c’est l’une des meilleures alternatives sur le marché par rapport aux tablettes Android, et que comme dans versions précédentes, maintenez un design très soigné avec une fiche technique à la hauteur de la gamme plus premium.

De cette façon, la Galaxy Tab S7 et la Tab S7 + partagent le S Pen avec un écran plus grand, qui cette fois a un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, le seul Android du marché à intégrer cette fonctionnalité, ce qui en fait de facto l’alternative la plus puissante de l’écosystème Google.

Galaxy Tab S7 et Tab S7 +, spécifications techniques:

Galaxy S Tab 7

Galaxy S Tab 7+

Dimensions et poids

253,8 (L) x 165,3 (H) x 6,3 mm 498 g (Wi-Fi), 500 g (LTE), 502 g (5G),

285,0 (L) x 185,0 (H) x 5,7 mm 575 g (Wi-Fi, LTE, 5G)

écran

11 « 2560×1600 (WQXGA) LTPS TFT, jusqu’à 120 Hz

12,4 « 2800×1752 (WQXGA +) Super AMOLED, jusqu’à 120 Hz

Système opératif

Android 10

Android 10

Processeur

Processeur 7㎚ Octa-Core 64 bits * 3,09 ㎓ (Max) + 2,4㎓ + 1,8㎓

Processeur 7㎚ Octa-Core 64 bits * 3,09 ㎓ (Max) + 2,4㎓ + 1,8㎓

Mémoire

6 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go, microSD ** jusqu’à 1 To

6 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go, microSD ** jusqu’à 1 To

Caméra

[Trasera] 13MP (principal) + 5MP (grand angle) + flash [Frontal] 8MP

[Trasera] 13MP (principal) + 5MP (grand angle) + flash [Frontal] 8MP

Du son

Quatre haut-parleurs avec son par AKG, Dolby Atmos

Quatre haut-parleurs avec son par AKG, Dolby Atmos

Lien

Type C USB 3.2 Gen 1 (sortie DP)

Type C USB 3.2 Gen 1 (sortie DP)

Capteurs

Accéléromètre, compas, gyroscope, capteur de lumière, lecteur d’empreintes digitales, capteur à effet Hall

Accéléromètre, compas, gyroscope, capteur de lumière, capteur d’empreintes digitales, capteur à effet Hall

Connectivité

LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a / b / g / n / ac / ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.0

5G, LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a / b / g / n / ac / ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.0

Batterie

8000 mAh (45 W prend en charge la charge ultra rapide **)

10,090mAh (45W prend en charge la charge super rapide)

Authentification

Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

accessoires

S Pen (BLE, inclus dans la boîte); Couverture de livre, couverture de clavier de livre (séparément)

S Pen (BLE, inclus dans la boîte); Couverture de livre, couverture de clavier de livre (séparément)

Les principaux changements entre les deux modèles résident dans son écran et sa technologie, et bien que les deux offrent 120 Hz, le S7 monte un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560×1600 (WQXGA) et de type LTPS TFT; tandis que le S7 + augmente sa taille à 12,4 pouces 2800×1752 (WQXGA +) Super AMOLED.

Une autre des grandes différences entre les deux modèles La connectivité 5G réside, Limité au modèle Galaxy Tab S7 +, mais ils conservent le reste des possibilités, y compris l’inclusion de NearShare 14 qui permet d’envoyer des fichiers avec sa propre technologie. Ils peuvent également être utilisés avec un PC Samsung 15 via le deuxième écran, avec des options pour refléter et étendre l’écran.

Les deux modèles montent un processeur Octa-Core 7㎚ 64 bits, avec des options de 6 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go, et extensible via microSD jusqu’à 1 To. En ce qui concerne les caméras, l’arrière est double et offre un grand angle 13MP (principal) et 5MP avec flash et un avant 8MP. Le S7 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et le S7 + dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, qui incluent tous deux le S-Pen.

La Galaxy Tab S7 arrivera sur le marché pour 699 euros, tandis que le S7 +, le modèle le plus avancé de Samsung, le fera pour 899 euros.

L’article New Galaxy Tab S7 et Tab S7 +: écran 5G et 120 Hz pour concurrencer l’iPad Pro a été publié dans Explica.co.