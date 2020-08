Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

En 2017, Apple a annoncé le chargeur AirPower qui aurait été la solution de charge sans fil ultime pour les fans d’Apple … mais il s’est avéré être un vaporware.

Désormais, la nouvelle station de charge sans fil multifonction 6-en-1 Pitaka Air Omni peut combler le vide laissé par l’échec d’Apple.

Cette nouvelle station de charge élégante comprend une prise en charge de la charge sans fil pour les iPhones, les AirPod et l’Apple Watch, ainsi que des options de charge filaire pour trois appareils supplémentaires.

Rappelez-vous à quel point les gens étaient excités lorsque Apple a dévoilé le chargeur AirPower en 2017? L’idée d’Apple était formidable, et avoir un seul socle de chargement sans fil capable de gérer tous vos appareils à la fois aurait été formidable. Malheureusement, AirPower s’est avéré être un vaporware et Apple ne l’a jamais publié. Cela semble être il y a une vie, mais la déception est toujours fraîche.

De nombreuses marques d’accessoires pour smartphones ont cherché à combler le vide en proposant leurs propres chargeurs sans fil multi-appareils, et certains sont en fait assez décents. Aucun n’offre le type de qualité que vous obtiendriez d’un fabricant d’appareils haut de gamme comme Apple. Au moins, aucun jusqu’à ce que Pitaka vienne et publie le nouveau Air Omni.

Pitaka, fabricant de la coque iPhone ultra-mince préférée de tous, a créé une nouvelle station de charge 6 en 1 qui peut gérer tous vos appareils et plus encore. En ce qui concerne la charge sans fil, vous trouverez une grande zone pour votre iPhone, une deuxième pour les AirPods 2 ou AirPods Pro et un disque de chargement sans fil pour l’Apple Watch. Ensuite, il y a aussi un support avec un connecteur Lightning pour un iPad ou un deuxième iPhone, plus deux ports USB sur le côté, un USB-A et un USB-C. Avez-vous un nouvel iPad Pro qui ne fonctionne pas avec les connecteurs Lightning? Pas de problème: un simple petit bouton bascule fait passer le connecteur devant le support de Lightning à USB-C.

le Pitaka Air Omni est une station de charge fantastique qui couvre vraiment toutes les bases. C’est un appareil indispensable pour tout fan d’Apple et il est disponible dès maintenant sur Amazon.

Station de charge sans fil multifonction 6 en 1 PITAKA Air Omni 6-en-1 avec un design minimaliste compatible… 159,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les puces fournies par Pitaka sur la page du produit:

【Station de charge 6 en 1】 La station de charge multifonction de PITAKA peut alimenter simultanément jusqu’à six appareils différents. Il existe trois zones de chargement sans fil pour votre téléphone portable, des écouteurs sans fil et une montre intelligente. De plus, il existe trois zones supplémentaires pour recharger votre tablette et d’autres appareils.

【Charge sans fil rapide et fluide】 La technologie de bobine de chaîne permet une charge rapide de votre téléphone jusqu’à 7,5 W ou 10 W. Le processus de charge est exceptionnellement fluide, la station de charge, contrairement à la plupart des chargeurs sans fil du marché, la plate-forme de charge ne vous oblige pas à positionner votre smartphone précisément pour charger votre appareil.

【Embout et connecteur à double port】 La station de charge PITAKA offre un embout à double port situé sur le côté droit. L’embout à double port dispose d’un port USB-C et USB-A, chacun avec une sortie de 18 watts pourrait permettre une charge rapide. Au milieu de l’apparence, il existe deux connecteurs de charge commutables qui peuvent alimenter rapidement votre smartphone et votre tablette. Vous pouvez basculer entre les deux connecteurs en appuyant sur le bouton sur la face latérale avant.

【Style minimaliste et matériau de qualité supérieure】 La combinaison de fibre d’aramide de qualité aérospatiale et d’alliage de zinc de qualité supérieure constitue un ajout élégant à votre maison ou votre lieu de travail. La solution idéale pour l’intérieur de votre bureau, elle est non seulement belle, mais garde votre espace organisé. Simplifiez-vous la vie en allumant tous vos appareils dans une seule zone. Il est temps de dire adieu au désordre.

【Sécurité et sommeil amical】 La station de charge conçue avec une protection contre les surintensités, les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits, vous protège, vous et votre appareil pendant la charge. L’indicateur LED intelligent n’affectera pas votre sommeil et le support de charge sans bruit pendant la charge. Le forfait comprend uniquement 1 * station de charge, 1 * adaptateur et 1 * manuel de l’utilisateur. Remarque: le câble n’est pas inclus.

Station de charge sans fil multifonction 6 en 1 PITAKA Air Omni 6-en-1 avec un design minimaliste compatible… 159,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.